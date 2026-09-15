Nasce Kura Edizioni: il nuovo progetto editoriale debutta il 15 settembre con LeaderSHE

COMUNICATO STAMPA

ROMA, 15 SETTEMBRE 2026

Kura Edizioni debutta oggi in tutte le librerie con il suo primo libro "Leadershe: la tua voce è potente".

“Quanto di ciò che siamo, di ciò che pensiamo di poter essere e del modo in cui esprimiamo la nostra voce nasce realmente da una scelta e quanto, invece, da modelli, parole e aspettative?” Da questa domanda parte Maylyn López - docente in Scienza delle comunicazioni, esperta in Analisi Critica del Discorso, formatrice e consulente in leadership - per spiegare questo nuovo percorso editoriale. "Kura edizioni nasce dalla convinzione che i libri, oltre a offrire conoscenza, possano diventare presenza ed accompagnare processi di consapevolezza e trasformazione”.

Nel nome, del resto, c’è molto del progetto. Kura, termine tratto da una lingua indigena venezuelana, significa “stella”. "Una stella non percorre il cammino al posto nostro. Orienta e contribuisce a ritrovare la direzione. È questa l’idea che anima Kura: pubblicare libri capaci di offrire nuove prospettive, mettere in discussione ciò che abbiamo dato per scontato e accompagnare lettrici e lettori nel processo di scoperta e trasformazione identitaria", prosegue.

Il libro di lancio, "LeaderSHE", nasce dall’esperienza personale e professionale di Maylyn López e attraversa il rapporto tra identità, linguaggio, potere, corpo, voce e leadership nelle donne. La sua storia — l’arrivo in Italia, la costruzione di una carriera, la maternità, il delicato intervento al cuore del figlio, la separazione e la necessità di ricostruire la propria identità oltre i ruoli acquisiti — diventa il punto di partenza di una riflessione che progressivamente supera la dimensione autobiografica. «LeaderSHE nasce da una domanda che a un certo punto ho dovuto rivolgere a me stessa: chi sono oltre i ruoli, le aspettative e tutto ciò che ho imparato a essere?». Dalla qui nasce un percorso dedicato allo sviluppo della leadership nelle donne. Non si tratta, spiega, di un ruolo da conquistare. È un’abilità che si manifesta nella capacità di scegliere, assumere responsabilità, comunicare con consapevolezza, definire i propri confini, sostenere una decisione, generare fiducia e influenzare il contesto nel quale viviamo. «Non credo in una guerra di generi. La leadership è un’abilità umana. Ciò che possiamo mettere in discussione sono i modelli attraverso i quali abbiamo imparato a riconoscerla e le parole che, spesso senza rendercene conto, hanno contribuito a costruire la nostra identità».

Proprio il linguaggio rappresenta uno degli assi centrali di LeaderSHE. Le parole ascoltate durante l’infanzia, le definizioni ricevute dalla famiglia, le aspettative sociali, le narrazioni culturali e le etichette ripetute nel tempo possono trasformarsi in cornici attraverso le quali interpretiamo noi stesse e il nostro posto nel mondo. «Le parole non si limitano a descrivere la realtà. Possono costruire significati, creare confini, rafforzare convinzioni e diventare parte della nostra identità”.

Da questa consapevolezza prende forma il viaggio proposto dal libro attraversando identità, condizionamenti culturali, corpo, voce, comunicazione, presenza e capacità di scelta fino ad arrivare ai dieci principi per lo sviluppo della leadership nelle donne elaborati dall’autrice. “Dieci principi che riportano la leadership alla persona prima ancora che al ruolo e invitano a interrogarsi non soltanto su ciò che si vuole costruire, bensì su chi si sceglie di essere mentre lo si costruisce”, argomenta Maylyn López.

Con LeaderSHE, Kura Edizioni inaugura così il proprio percorso editoriale con un libro che interroga modelli culturali, linguaggio e identità e propone una diversa lettura della leadership: non una prerogativa di pochi, non una questione di genere, non semplicemente una posizione di potere. Una capacità umana da riconoscere, sviluppare ed esercitare consapevolmente.

LeaderSHE – La tua voce è potente di Maylyn López disponibile oggi 15 settembre 2026 e inaugura ufficialmente il catalogo di Kura Edizioni.