Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

"Nascondono la verità sui soldati feriti": l'ex capo della CIA attacca il Pentagono

330
"Nascondono la verità sui soldati feriti": l'ex capo della CIA attacca il Pentagono

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'ex segretario alla Difesa USA ed ex direttore della CIA, Leon Panetta, ha accusato il Pentagono di adottare un "approccio vergognoso" nel secretare le informazioni sulle perdite umane nella guerra con l'Iran. Il Dipartimento della Difesa non tiene conferenze stampa da oltre due mesi e mezzo, alimentando l'accusa di un insabbiamento orchestrato per nascondere all'opinione pubblica il vero costo del conflitto in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

Cifre contestate e restrizioni ai media

I numeri ufficiali parlano di 18 soldati statunitensi uccisi e circa 430 feriti, ma la trasparenza dei dati è finita al centro delle polemiche dopo le rivelazioni del New York Times, che ha denunciato ritardi nelle comunicazioni e incongruenze nei dati pubblicati sul sito del Pentagono. La portavoce ha giustificato le discrepanze con "interruzioni temporanee del sistema".

Dall'insediamento dell'amministrazione Trump, il Pentagono (ribattezzato "Dipartimento della Guerra") ha progressivamente ridotto la libertà dei giornalisti. Testate storiche come New York Times, NPR e Politico sono state estromesse a favore di realtà e influencer filo-governativi. Sono stati introdotti obblighi di scorta per la stampa e severe limitazioni di accesso ai locali. Molti media hanno riconsegnato i pass d'ingresso pur di non sottostare alle norme sulla censura preventiva imposte dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Secondo Mark Schoeff (National Press Club) e Clayton Weimers (Reporters Without Borders), si tratta di un livello di ostilità verso la stampa mai visto prima nella storia recente del Pentagono, persino superiore a quello registrato durante le guerre in Iraq e Afghanistan.

Tensione politica ed impatto sui cittadini

Oltre alla reticenza sui feriti, cresce il disappunto per i costi economici del conflitto: le spese militari hanno già toccato i 37,5 miliardi di dollari e l'aumento del prezzo dei carburanti sta alimentando l'inflazione.

Durante un'accesa audizione al Senato, il segretario Pete Hegseth è stato duramente attaccato dai parlamentari per l'assenza di una strategia di uscita. Nonostante le smentite ufficiali del Pentagono — che sostiene di informare il pubblico in tempo reale tramite i canali social — ex funzionari come Ned Price e Leon Panetta sottolineano che il tentativo di controllare la narrazione politica non impedirà alla verità di emergere.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

Da Lula "ladro" a "immondizia calva" a un giudice: Milei trasforma la politica estera in uno show da baraccone

26 Luglio 2026 18:16
La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

26 Luglio 2026 16:44
Zelensky nega le atrocità commesse dai nazionalisti ucraini durante la seconda guerra mondiale

Zelensky nega le atrocità commesse dai nazionalisti ucraini durante la seconda guerra mondiale

25 Luglio 2026 16:58
Il "dimissionamento" di Mikhail Fedorov deciso a Parigi?

Il "dimissionamento" di Mikhail Fedorov deciso a Parigi?

25 Luglio 2026 16:09
Città smart, società stupida: il neoliberismo e la fine dello spazio pubblico

Città smart, società stupida: il neoliberismo e la fine dello spazio pubblico

25 Luglio 2026 15:52
"Giustizia negata": gli esperti ONU chiedono un'indagine indipendente sui 168 bambini uccisi nel raid in Iran

"Giustizia negata": gli esperti ONU chiedono un'indagine indipendente sui 168 bambini uccisi nel raid in Iran

25 Luglio 2026 10:30
Lo Yemen risponde ai raid sauditi colpendo la base King Khalid e la Saudi Aramco

Lo Yemen risponde ai raid sauditi colpendo la base King Khalid e la Saudi Aramco

25 Luglio 2026 10:30
Ucraina, il nuovo uomo della guerra: Drapaty alla guida dell'esercito

Ucraina, il nuovo uomo della guerra: Drapaty alla guida dell'esercito

25 Luglio 2026 07:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

15224
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

13983
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11459
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

10895
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

10856
AMERICA LATINA

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

8883
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8375
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8338
EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

AFRICA

Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

RUSSIA

Putin e Tokayev: "Relazioni strategiche senza precedenti" tra Russia e Kazakistan

RUSSIA

Come Minsk, come Bruxelles: Vucic sull'inganno occidentale a Mosca

EUROPA

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela di Geraldina Colotti Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

  • 25 Luglio 2026 15:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti di Giuseppe Giannini Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

  • 25 Luglio 2026 10:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti di Michele Blanco Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

  • 24 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti