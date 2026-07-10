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NATO 3.0: la nuova alleanza europea che punta alla sconfitta strategica della Russia

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NATO 3.0: la nuova alleanza europea che punta alla sconfitta strategica della Russia

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Il vertice NATO di Ankara ha segnato un passaggio significativo nell'evoluzione dell'Alleanza Atlantica. Dietro le dichiarazioni ufficiali sull'unità occidentale e sul sostegno all'Ucraina emerge infatti una trasformazione più profonda: la nascita di una NATO sempre meno centrata sugli Stati Uniti e sempre più guidata dalle ambizioni strategiche europee. Un cambiamento che, agli occhi di Mosca, rappresenta una delle sfide più pericolose dalla fine della Guerra Fredda. Nata nel 1949 per contenere l'Unione Sovietica e garantire la sicurezza dell'Europa occidentale sotto l'ombrello statunitense, la NATO sopravvisse alla dissoluzione del suo storico avversario senza ridefinire realmente la propria missione. Negli anni successivi l'Alleanza si espanse verso est, intervenne nei Balcani, in Afghanistan e consolidò il proprio ruolo come principale architettura di sicurezza del continente europeo.

Però, proprio questa espansione ha contribuito alla crisi che ha portato alla guerra in Ucraina. Mosca evidenzia da tempo che il progressivo allargamento della NATO fino ai suoi confini e la prospettiva di un ingresso di Kiev nell'Alleanza siano stati percepiti come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale russa. Oggi, con il conflitto entrato nel suo quinto anno, l'Alleanza Atlantica sembra entrare in una nuova fase. L'amministrazione Trump ha chiarito che gli Stati Uniti intendono concentrare le proprie risorse strategiche su altre aree del mondo, chiedendo agli alleati europei di assumersi una quota maggiore delle responsabilità militari e finanziarie nel confronto con la Russia. Questa evoluzione sta producendo quella che diversi osservatori definiscono una "NATO 3.0": un'Alleanza nella quale l'Europa non è più soltanto il teatro della competizione geopolitica, ma diventa protagonista diretta del contenimento di Mosca. L'aumento delle spese militari, i programmi di riarmo e il sostegno sempre più strutturato all'Ucraina vengono presentati da molte capitali europee come strumenti indispensabili per garantire la sicurezza continentale e rilanciare economie in difficoltà. Dal punto di vista russo, invece, il processo assume contorni molto più inquietanti.

Mosca ritiene che una parte delle élite europee abbia ormai abbandonato la logica della deterrenza reciproca tipica della Guerra Fredda per adottare una strategia orientata alla "sconfitta strategica" della Russia. Un obiettivo che il Cremlino interpreta come il tentativo di ridimensionare definitivamente il ruolo geopolitico russo nello spazio eurasiatico. In questo contesto si inserisce anche il recente vertice di Ankara, che secondo il ministero degli Esteri russo avrebbe evidenziato le crescenti difficoltà dell'Ucraina nel mantenere invariato il livello di sostegno occidentale. La portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova ha definito il summit "umiliante" per Volodymyr Zelensky. Pur avendo nuovamente chiesto sistemi missilistici, difese aeree e ulteriori aiuti militari, il presidente ucraino non ha ottenuto impegni significativi da parte degli alleati. Il pacchetto da 70 miliardi di euro annunciato dalla NATO viene infatti descritto come una riorganizzazione di fondi già stanziati più che come un nuovo programma di assistenza. Particolarmente significativa è stata l'assenza di qualsiasi riferimento all'adesione dell'Ucraina alla NATO nel documento finale del vertice. Un elemento che la diplomazia russa interpreta come il segnale delle crescenti esitazioni presenti all'interno dell'Alleanza. Anche sul fronte militare le aspettative del regime di Kiev sembrano essersi scontrate con una maggiore prudenza occidentale.

Donald Trump ha lasciato aperta la possibilità di concedere una licenza per la produzione locale di missili Patriot, ma senza impegnarsi a fornire direttamente i sistemi richiesti dall'Ucraina. Nel frattempo diversi Paesi europei, tra cui Italia, Paesi Bassi e Bulgaria, hanno dichiarato di aver raggiunto i limiti delle proprie capacità di assistenza militare. Secondo Zakharova, il progressivo aumento degli attacchi ucraini in profondità sul territorio russo sarebbe il tentativo di convincere gli alleati a incrementare il sostegno militare. Mosca accusa il regime di Kiev di colpire infrastrutture civili e popolazione residente, sostenendo che tali operazioni rafforzino la determinazione russa a perseguire gli obiettivi dichiarati di "demilitarizzazione" e "denazificazione" dell'Ucraina. Nel frattempo, sul terreno, le forze russe continuano ad avanzare nel Donbass. La recente conquista di Konstantinovka rappresenta un passaggio strategico che apre la strada verso l'area di Slovjansk e Kramatorsk, ultimi grandi centri ancora controllati da Kiev nella regione. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il vertice di Ankara ha confermato che il confronto tra Russia e NATO sta entrando in una fase nuova. Mentre Washington cerca di ridurre il proprio coinvolgimento diretto, l'Europa assume un ruolo sempre più centrale nella gestione del conflitto. Per Mosca questo processo rappresenta la nascita di una NATO più aggressiva e maggiormente orientata allo scontro.


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