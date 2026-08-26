NBC: L’Iran provoca danni senza precedenti ai servizi di intelligence statunitensi in Medio Oriente

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Gli attacchi iraniani con missili e droni hanno inflitto alle capacità di intelligence degli Stati Uniti in Medio Oriente danni di una portata mai registrata prima in nessun altro conflitto, riferisce NBC News, citando le proprie fonti.

Citando quattro persone informate sui fatti, l’articolo afferma che gli attacchi hanno danneggiato edifici e apparecchiature di raccolta di informazioni utilizzate dalla CIA e da altre agenzie di intelligence statunitensi. Secondo l’inchiesta, per riparare o sostituire i danni saranno necessari miliardi di dollari.



L’entità della distruzione è descritta come superiore a qualsiasi danno subito in precedenza dalle agenzie di intelligence statunitensi, hanno affermato le fonti. Le tensioni in Medio Oriente si sono acuite da quando, a febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi congiunti contro l’Iran. In risposta, Teheran ha reagito con attacchi nei paesi della regione che ospitano risorse statunitensi.



Tra le basi e le attrezzature delle agenzie di intelligence statunitensi colpite durante il conflitto tra i due paesi figurano un ufficio della CIA nella capitale saudita, Riad, nonché un centro di intelligence nella provincia irachena di Suleimaniya.

Inoltre, sono stati danneggiati radar e altri sistemi di sorveglianza utilizzati congiuntamente dalle agenzie di intelligence e dalle Forze Armate degli Stati Uniti.

A metà giugno, l’Iran e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa, grazie alla mediazione pakistana, volto a porre fine al conflitto e a raggiungere un accordo di pace duraturo. Da allora, tuttavia, i colloqui si sono interrotti a causa delle continue controversie sui termini del memorandum e sulla navigazione attraverso lo Stretto di Ormuz, una rotta cruciale per le esportazioni energetiche globali.