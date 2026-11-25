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In una fase decisiva per gli equilibri del Medio Oriente, l'amministrazione Trump affronta un delicato snodo strategico a seguito di svariati mesi di scontri armati con Teheran. Stando a un'inchiesta di NBC News, la Casa Bianca starebbe esaminando l'ipotesi di avviare una nuova serie di bombardamenti mirati a neutralizzare i vertici della dirigenza iraniana. Funzionari governativi e fonti informate sui colloqui confermano, mantenendo l'anonimato, che la reale praticabilità di simili operazioni per costringere l'avversario a cessare le ostilità è al centro di un acceso confronto interno all'esecutivo americano. Per cogliere la portata di questa linea d'azione e le sue possibili conseguenze sul quadro geopolitico, occorre esaminare gli elementi chiave emersi dal rapporto.

Il precedente di Ali Khamenei

Nella giornata inaugurale del conflitto, un blitz congiunto condotto da Israele e Stati Uniti ha ucciso la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. Nel mese di marzo, suo figlio, Mukhtaba Khamenei, è stato designato quale nuovo leader. Oggi, diversi analisti esperti di questioni iraniane e funzionari di Washington reputano che Mukhtaba Khamenei adotti una linea persino più rigida e inflessibile di quella paterna.

Il dilemma di Washington

L'ipotesi di prendere di mira la leadership di Teheran spacca i membri dell'amministrazione:

I fautori di questa opzione ritengono che l'iniziativa permetterebbe al presidente Donald Trump di chiudere il conflitto, dimostrando al contempo che Washington possiede i mezzi per rintracciare e colpire i vertici del regime in ogni istante.

I detrattori avvertono invece che un'azione simile rischierebbe di indurre i restanti esponenti iraniani a irrigidirsi ulteriormente sulle proprie posizioni, compromettendo inoltre l'affidabilità diplomatica degli Stati Uniti nelle future trattative. Diversi vertici delle forze armate segnalano infine che tali raid esporrebbero il personale americano a ritorsioni ancora più gravi.

La tabella di marcia di Trump

Il presidente Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve e sta soppesando molteplici alternative. Tra queste figurano il riavvio di massicce campagne militari, incursioni contro gli snodi petroliferi, quali gli impianti situati sulle isole di Jarg o Qeshm, oppure raid contro i siti di arricchimento dell'uranio a Pickaxe Mountain.

Perché eventuali attacchi statunitensi contro un terminal petrolifero strategico per l'Iran rischiano di peggiorare la crisi energetica?

Parallelamente, viene presa in considerazione la possibilità di proclamare la vittoria sostanziale degli Stati Uniti nel conflitto, pur mantenendo attivo l'assedio marittimo attraverso le operazioni Economic Outcast e Iron Gate. In alcuni interventi recenti, Trump ha lasciato intendere che qualunque iniziativa di rilievo potrebbe slittare a dopo l'inizio del nuovo anno.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it