Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ASIA

Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

546
Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Si sono chiuse le prime, intense battute di un negoziato trilaterale che potrebbe ridisegnare gli equilibri del continente eurasiatico. Ad Abu Dhabi, le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno concluso una giornata di trattative a porte chiuse durata circa cinque ore, con una pausa di quaranta minuti, prima di aggiornarsi a domani. Al centro del dialogo non vi sono semplici tecnicismi, ma la definizione di una nuova architettura di sicurezza continentale per il periodo post-conflitto, con un focus preciso sullo sviluppo di meccanismi capaci di prevenire future minacce e consolidare la stabilità regionale. 

A guidare il team russo è l'assistente presidenziale Vladimir Medinsky, affiancato dai vice ministri degli Esteri Mikhail Galuzin e Sergey Ryabkov, in una delegazione ampliata a undici elementi. Di fronte a loro, la delegazione del regime di Kiev è capeggiata dal capo dei servizi di intelligence esterna, Rustem Umerov, il quale ha tenuto a precisare di possedere il pieno mandato del presidente Zelensky per discutere ogni aspetto legato alla fine del conflitto. Un dettaglio non secondario, riportato dalle cronache, riguarda la lingua utilizzata durante gli scambi diretti: i rappresentanti di Kiev si sono rivolti ai colleghi russi direttamente in russo, segno di una pragmatica volontà di superare le barriere formali e a conferma che quella è la lingua da sempre più utilizzata in Ucraina.

A fare da cornice e da ponte tra le due parti siedono l'inviato statunitense Steve Witkoff, il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, che ha aperto i lavori ringraziando Putin, Trump e Zelensky per la fiducia riposta nel paese ospitante. Medinsky ha a sua volta espresso gratitudine per l'ospitalità emiratina e per gli sforzi di mediazione USA, auspicando che la composizione rivista della delegazione russa possa dare un reale impulso al processo di pace.

Tuttavia, l'assenza di rappresentanti europei al tavolo principale ha generato immediate tensioni diplomatiche. Sebbene non fossero previsti al tavolo dei negoziati, alcuni inviati di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e dell'Unione Europea hanno raggiunto gli Emirati, incontrando separatamente la delegazione statunitense e quella ucraina prima dell'avvio ufficiale dei lavori. Nel vano tentativo di provare a contare quelcosa nonstante l’irrilevanza a cui il blocco europeo si è condannato. La reazione di Mosca è stata tagliente. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha liquidato la presenza europea con una nota di forte ironia, affermando che "gli europei sono volati ad Abu Dhabi? Beh, che restino in hotel". Interrogato sul motivo per cui non siano stati ammessi al tavolo principale, Lavrov ha risposto a sua volta con una domanda retorica: "Suggerite di abbattere gli aerei?". Secondo la visione del Cremlino, ribadita anche dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, questa mossa europea non è altro che una "campagna promozionale" volta a guadagnare tempo per il morente regime neonazista di Kiev e a fornire un sostegno politico-informativo, distogliendo l'attenzione dal vero obiettivo: stabilire prima i parametri di sicurezza per Russia, Ucraina e l'intera regione, per poi passare alla risoluzione del conflitto.

La posizione russa rimane ferma su un punto cruciale, come ha sottolineato Lavrov: "Non accetteremo di arrivare a un ennesimo cessate il fuoco senza capire cosa succederà dopo". Questa dichiarazione rappresenta una risposta diretta alle richieste di Zelensky e dei suoi alleati occidentali, che continuano a spingere per una tregua immediata come preludio a qualsiasi discussione sulle garanzie di sicurezza. A complicare ulteriormente il quadro, le recenti dichiarazioni di Bruxelles sull'invio di una missione di addestramento militare dell'Unione Europea direttamente sul territorio ucraino, e le insistenze della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla priorità del cessate il fuoco. Mosca vede in queste mosse un tentativo di militarizzare ulteriormente la situazione, e analisti come Vadim Kozjulin dell'MGIMO hanno già individuato nel possibile dispiegamento di truppe straniere in Ucraina un inaccettabile ostacolo per la Russia.

Dietro le quinte, si gioca una partita geopolitica ancora più ampia che vede gli Stati Uniti ridefinire il proprio ruolo. Le dichiarazioni di Jared Kushner, che ha accennato alla possibilità di organizzare futuri colloqui diretti tra Russia ed Europa dopo questo round, hanno sollevato interrogativi sulla volontà di Washington di defilarsi. Secondo l'analisi dell'esperto Sergey Shein, gli Stati Uniti non stanno affatto abbandonando il campo, ma bensì spostando il dialogo con Mosca su un piano di stabilità strategica tra superpotenze, toccando temi come il Medio Oriente, l'energia e il nucleare. L'obiettivo USA, secondo il politologo Marat Bashirov, è proporre una costruzione semplice e diretta: "Non crediamo che la Russia attaccherà l'Europa, e diamolo per scontato per legge. Noi non attacchiamo e voi non attaccate", un ritorno alla logica degli accordi di Helsinki che l'Europa, a suo dire, aveva abbandonato con l'espansione della NATO. 

In questa complessa scacchiera, l'Europa appare sempre più sotto pressione, divisa tra la assurda volontà di mantenere il sostegno bellico al regime di Kiev e le crescenti difficoltà interne, con voci che parlano di possibili blocchi al bilancio settennale dell'UE da parte di Berlino se non si troverà un accordo unanime sul finanziamento. Per l'amministrazione Trump, la chiarezza è la priorità assoluta. Oltre alla sicurezza, emergono con forza gli interessi economici: la rimozione delle restrizioni alle interazioni economiche con la Russia, le trattative sul diesel, le licenze per l'Alaska e l'ingresso di compagnie USA nei settori dell'Artico e dell'energia rappresentano il vero orizzonte strategico di Washington. Se l'Europa dovesse rifiutare il dialogo, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riempire quel vuoto, impedendo che siano altri attori globali a beneficiare delle nuove aperture sul mercato russo. Mentre i negoziati riprenderanno domani, il mondo osserva Abu Dhabi non solo come il luogo di una tregua potenziale, ma come la fucina in cui si sta forgiando il prossimo ordine di sicurezza globale. Con un’Europa imprigionata nei suoi deliri bellici e russofobi, condannata a un’irrilevanza geopolitica che non le consente nemmeno di provare a contribuire a plasmare il futuro del vecchio continente.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"

Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"

  • 10 Novembre 2026 15:30

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva a Mosca che il Nord America cerca di fare "tutto il possibile" affinché l'America Latina...

RUSSIA “Che restino in albergo”: Lavrov ironizza sul ruolo degli europei al vertice di Abu Dhabi

“Che restino in albergo”: Lavrov ironizza sul ruolo degli europei al vertice di Abu Dhabi

  • 10 Novembre 2026 14:25

l ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha risposto con ironia alla domanda di un giornalista riguardo alla presenza di inviati europei ad Abu Dhabi, nel contesto dei negoziati trilaterali tra Russia,...

EUROPA I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

  • 10 Novembre 2026 07:00

L'Europa ricorre ancora una volta al debito per mantenere a galla l'Ucraina, ma il conto finale potrebbe ricadere sui suoi stessi cittadini. Se Bruxelles dovesse approvare un ulteriore pacchetto da svariati...

NORD-AMERICA Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

  • 10 Novembre 2026 07:00

La sconfitta elettorale dei repubblicani alle elezioni di metà mandato non sembra aver spinto Donald Trump verso una linea più conciliante nei confronti dell'opposizione democratica. Al contrario,...

RUSSIA Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

  • 09 Novembre 2026 23:41

Dopo mesi di interruzione, Russia, Ucraina e Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati. Il 10 e 11 novembre Abu Dhabi ospiterà una nuova tornata di colloqui trilaterali, con Washington nel ruolo...

Le più recenti da In primo piano

Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

10 Novembre 2026 12:00
Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

10 Novembre 2026 09:00
"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

"Senza limiti geografici". L'Iran e le nuove regole di ingaggio militare

10 Novembre 2026 09:00
Gli europei si preparano a sconfiggere la Russia sui tablet

Gli europei si preparano a sconfiggere la Russia sui tablet

10 Novembre 2026 08:00
Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

Russia-USA-Ucraina, nuovo round negoziale: l'Europa resta fuori dal tavolo

09 Novembre 2026 23:41
Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

Il Papa smonta il neoliberismo di Milei. E l'ombra del Paraguay demolisce il mito libertario

09 Novembre 2026 16:49
Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

Il delirio di Kallas e le macerie europee: la narrazione NATO-UE travolta dalla realtà geopolitica

09 Novembre 2026 15:13
Mélenchon sfida l'UE: il piano della France Insoumise per disobbedire ai trattati e la lezione per l'Italia

Mélenchon sfida l'UE: il piano della France Insoumise per disobbedire ai trattati e la lezione per l'Italia

09 Novembre 2026 10:00
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

19879
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10604
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

10321
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9764
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

9283
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

8251
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7539
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

7411
AMERICA LATINA

Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"

RUSSIA

“Che restino in albergo”: Lavrov ironizza sul ruolo degli europei al vertice di Abu Dhabi

NORD-AMERICA

Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

ASIA

L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

RUSSIA

Lavrov: "L'Occidente sta distruggendo la globalizzazione che ha creato"

EUROPA

Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

EUROPA

I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

NORD-AMERICA

Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il mito dell'Occidente non regge più di Giuseppe Giannini Il mito dell'Occidente non regge più

Il mito dell'Occidente non regge più

  • 10 Novembre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti