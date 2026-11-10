Si sono chiuse le prime, intense battute di un negoziato trilaterale che potrebbe ridisegnare gli equilibri del continente eurasiatico. Ad Abu Dhabi, le delegazioni di Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno concluso una giornata di trattative a porte chiuse durata circa cinque ore, con una pausa di quaranta minuti, prima di aggiornarsi a domani. Al centro del dialogo non vi sono semplici tecnicismi, ma la definizione di una nuova architettura di sicurezza continentale per il periodo post-conflitto, con un focus preciso sullo sviluppo di meccanismi capaci di prevenire future minacce e consolidare la stabilità regionale.

A guidare il team russo è l'assistente presidenziale Vladimir Medinsky, affiancato dai vice ministri degli Esteri Mikhail Galuzin e Sergey Ryabkov, in una delegazione ampliata a undici elementi. Di fronte a loro, la delegazione del regime di Kiev è capeggiata dal capo dei servizi di intelligence esterna, Rustem Umerov, il quale ha tenuto a precisare di possedere il pieno mandato del presidente Zelensky per discutere ogni aspetto legato alla fine del conflitto. Un dettaglio non secondario, riportato dalle cronache, riguarda la lingua utilizzata durante gli scambi diretti: i rappresentanti di Kiev si sono rivolti ai colleghi russi direttamente in russo, segno di una pragmatica volontà di superare le barriere formali e a conferma che quella è la lingua da sempre più utilizzata in Ucraina.

A fare da cornice e da ponte tra le due parti siedono l'inviato statunitense Steve Witkoff, il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, che ha aperto i lavori ringraziando Putin, Trump e Zelensky per la fiducia riposta nel paese ospitante. Medinsky ha a sua volta espresso gratitudine per l'ospitalità emiratina e per gli sforzi di mediazione USA, auspicando che la composizione rivista della delegazione russa possa dare un reale impulso al processo di pace.

Tuttavia, l'assenza di rappresentanti europei al tavolo principale ha generato immediate tensioni diplomatiche. Sebbene non fossero previsti al tavolo dei negoziati, alcuni inviati di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e dell'Unione Europea hanno raggiunto gli Emirati, incontrando separatamente la delegazione statunitense e quella ucraina prima dell'avvio ufficiale dei lavori. Nel vano tentativo di provare a contare quelcosa nonstante l’irrilevanza a cui il blocco europeo si è condannato. La reazione di Mosca è stata tagliente. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha liquidato la presenza europea con una nota di forte ironia, affermando che "gli europei sono volati ad Abu Dhabi? Beh, che restino in hotel". Interrogato sul motivo per cui non siano stati ammessi al tavolo principale, Lavrov ha risposto a sua volta con una domanda retorica: "Suggerite di abbattere gli aerei?". Secondo la visione del Cremlino, ribadita anche dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, questa mossa europea non è altro che una "campagna promozionale" volta a guadagnare tempo per il morente regime neonazista di Kiev e a fornire un sostegno politico-informativo, distogliendo l'attenzione dal vero obiettivo: stabilire prima i parametri di sicurezza per Russia, Ucraina e l'intera regione, per poi passare alla risoluzione del conflitto.

La posizione russa rimane ferma su un punto cruciale, come ha sottolineato Lavrov: "Non accetteremo di arrivare a un ennesimo cessate il fuoco senza capire cosa succederà dopo". Questa dichiarazione rappresenta una risposta diretta alle richieste di Zelensky e dei suoi alleati occidentali, che continuano a spingere per una tregua immediata come preludio a qualsiasi discussione sulle garanzie di sicurezza. A complicare ulteriormente il quadro, le recenti dichiarazioni di Bruxelles sull'invio di una missione di addestramento militare dell'Unione Europea direttamente sul territorio ucraino, e le insistenze della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla priorità del cessate il fuoco. Mosca vede in queste mosse un tentativo di militarizzare ulteriormente la situazione, e analisti come Vadim Kozjulin dell'MGIMO hanno già individuato nel possibile dispiegamento di truppe straniere in Ucraina un inaccettabile ostacolo per la Russia.

Dietro le quinte, si gioca una partita geopolitica ancora più ampia che vede gli Stati Uniti ridefinire il proprio ruolo. Le dichiarazioni di Jared Kushner, che ha accennato alla possibilità di organizzare futuri colloqui diretti tra Russia ed Europa dopo questo round, hanno sollevato interrogativi sulla volontà di Washington di defilarsi. Secondo l'analisi dell'esperto Sergey Shein, gli Stati Uniti non stanno affatto abbandonando il campo, ma bensì spostando il dialogo con Mosca su un piano di stabilità strategica tra superpotenze, toccando temi come il Medio Oriente, l'energia e il nucleare. L'obiettivo USA, secondo il politologo Marat Bashirov, è proporre una costruzione semplice e diretta: "Non crediamo che la Russia attaccherà l'Europa, e diamolo per scontato per legge. Noi non attacchiamo e voi non attaccate", un ritorno alla logica degli accordi di Helsinki che l'Europa, a suo dire, aveva abbandonato con l'espansione della NATO.

In questa complessa scacchiera, l'Europa appare sempre più sotto pressione, divisa tra la assurda volontà di mantenere il sostegno bellico al regime di Kiev e le crescenti difficoltà interne, con voci che parlano di possibili blocchi al bilancio settennale dell'UE da parte di Berlino se non si troverà un accordo unanime sul finanziamento. Per l'amministrazione Trump, la chiarezza è la priorità assoluta. Oltre alla sicurezza, emergono con forza gli interessi economici: la rimozione delle restrizioni alle interazioni economiche con la Russia, le trattative sul diesel, le licenze per l'Alaska e l'ingresso di compagnie USA nei settori dell'Artico e dell'energia rappresentano il vero orizzonte strategico di Washington. Se l'Europa dovesse rifiutare il dialogo, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riempire quel vuoto, impedendo che siano altri attori globali a beneficiare delle nuove aperture sul mercato russo. Mentre i negoziati riprenderanno domani, il mondo osserva Abu Dhabi non solo come il luogo di una tregua potenziale, ma come la fucina in cui si sta forgiando il prossimo ordine di sicurezza globale. Con un’Europa imprigionata nei suoi deliri bellici e russofobi, condannata a un’irrilevanza geopolitica che non le consente nemmeno di provare a contribuire a plasmare il futuro del vecchio continente.

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