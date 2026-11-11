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di Laura Ruggeri

I colloqui trilaterali di Abu Dhabi erano destinati al fallimento fin dall’inizio a causa di un disaccordo fondamentale e insanabile sulla sequenza tra pace e sicurezza.

Per Mosca, la causa profonda del conflitto non è una disputa territoriale localizzata, ma l’architettura di sicurezza europea post-Guerra Fredda, considerata intrinsecamente aggressiva.



L’obiettivo primario della Russia in qualsiasi negoziato è l’istituzione di una nuova architettura di sicurezza europea vincolante. Questa dovrebbe includere garanzie ferree contro l’espansione della NATO, la demilitarizzazione o lo status di neutralità dell’Ucraina, e un riequilibrio dei poteri che impedisca al continente di essere utilizzato come base di proiezione contro la Russia. Dal punto di vista del Cremlino, accettare un cessate il fuoco senza queste garanzie strutturali equivarrebbe semplicemente a firmare una tregua temporanea, che permetterebbe all’Occidente di riorganizzarsi e colpire di nuovo. Pertanto, un nuovo quadro di sicurezza costituisce una precondizione non negoziabile per porre fine alla guerra, non un dettaglio da affrontare a conflitto concluso.

Il regime di Kiev non ha alcuna reale autonomia, perciò bisogna guardare ai suoi sostenitori. L’Unione Europea, fortemente influenzata e trascinata dai falchi della “coalizione dei volenterosi” , respinge categoricamente questa premessa. Bruxelles insiste sul fatto che le discussioni sull’architettura di sicurezza europea a lungo termine non possano nemmeno iniziare finché non sarà raggiunto un cessate il fuoco.

A prescindere dalle manovre politiche personali di Donald Trump volte a consolidare una popolarità in declino e una presidenza traballante, va sottolineato che l’establishment americano sostiene la linea dei guerrafondai europei. Dopotutto il conflitto in Ucraina è stato innescato proprio dai Neocons americani con la rivoluzione colorata che ha portato al colpo di stato del 2014.



La logica americana è sia transazionale sia strategica: il complesso militare-industriale e tecnologico statunitense trae enormi profitti da una guerra lontana, mentre Washington considera un’Europa destabilizzata e dipendente un asset strategico che rafforza la propria egemonia.



@LauraRuHK