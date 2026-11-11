Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Nessun compromesso con i guerrafondai: la verità sul fallimento annunciato dei colloqui di Abu Dhabi

L'architettura post-Guerra Fredda è la causa profonda del conflitto: finché l'Occidente nega la realtà, non potrà esserci alcuna pace duratura

829
Nessun compromesso con i guerrafondai: la verità sul fallimento annunciato dei colloqui di Abu Dhabi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Laura Ruggeri

I colloqui trilaterali di Abu Dhabi erano destinati al fallimento fin dall’inizio a causa di un disaccordo fondamentale e insanabile sulla sequenza tra pace e sicurezza.

Per Mosca, la causa profonda del conflitto non è una disputa territoriale localizzata, ma l’architettura di sicurezza europea post-Guerra Fredda, considerata intrinsecamente aggressiva.

L’obiettivo primario della Russia in qualsiasi negoziato è l’istituzione di una nuova architettura di sicurezza europea vincolante. Questa dovrebbe includere garanzie ferree contro l’espansione della NATO, la demilitarizzazione o lo status di neutralità dell’Ucraina, e un riequilibrio dei poteri che impedisca al continente di essere utilizzato come base di proiezione contro la Russia. Dal punto di vista del Cremlino, accettare un cessate il fuoco senza queste garanzie strutturali equivarrebbe semplicemente a firmare una tregua temporanea, che permetterebbe all’Occidente di riorganizzarsi e colpire di nuovo. Pertanto, un nuovo quadro di sicurezza costituisce una precondizione non negoziabile per porre fine alla guerra, non un dettaglio da affrontare a conflitto concluso.

Il regime di Kiev non ha alcuna reale autonomia, perciò bisogna guardare ai suoi sostenitori. L’Unione Europea, fortemente influenzata e trascinata dai falchi della “coalizione dei volenterosi” , respinge categoricamente questa premessa. Bruxelles insiste sul fatto che le discussioni sull’architettura di sicurezza europea a lungo termine non possano nemmeno iniziare finché non sarà raggiunto un cessate il fuoco.

A prescindere dalle manovre politiche personali di Donald Trump volte a consolidare una popolarità in declino e una presidenza traballante, va sottolineato che l’establishment americano sostiene la linea dei guerrafondai europei. Dopotutto il conflitto in Ucraina è stato innescato proprio dai Neocons americani con la rivoluzione colorata che ha portato al colpo di stato del 2014.

La logica americana è sia transazionale sia strategica: il complesso militare-industriale e tecnologico statunitense trae enormi profitti da una guerra lontana, mentre Washington considera un’Europa destabilizzata e dipendente un asset strategico che rafforza la propria egemonia.

@LauraRuHK

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Sovranisti di cartone: Polonia pronta ad ospitare 'Fort Trump'

Sovranisti di cartone: Polonia pronta ad ospitare 'Fort Trump'

  • 11 Novembre 2026 16:05

Il ministro della Difesa polacco, secondo quanto riferisce Politico, ha sbandierato il via libera del Pentagono per una base militare statunitense permanente sul proprio suolo. La firma definitiva è...

EUROPA “Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

“Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

  • 11 Novembre 2026 15:37

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inveito contro il primo ministro slovacco Robert Fico, minacciando di tagliare i finanziamenti al Paese a causa del suo rifiuto di sostenere le sanzioni contro...

ITALIA Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

  • 11 Novembre 2026 14:46

Un'analisi di Alessandro Robecchi pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano, che smaschera l'ipocrisia della narrazione ufficiale sulla cosiddetta guerra ibrida. Mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto...

EUROPA L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

  • 11 Novembre 2026 07:00

di Fabrizio Verde   Donald Trump ha fatto un passo che l'Europa considerava impossibile. Ha allentato le sanzioni e i dazi contro la Russia, smantellando la legge voluta dal defunto senatore repubblicano...

EUROPA Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

  • 10 Novembre 2026 17:24

  Mentre ad Abu Dhabi si consumano le prime, decisive ore dei negoziati trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, l'Europa resta esclusa dal tavolo dei grandi giocatori. A lei è stato...

Le più recenti da In primo piano

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

"Trame del tempo". L'ultima (ridicola) distrazione di massa del governo Meloni

11 Novembre 2026 16:00
Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

Lo strabismo atlantista di Crosetto: la vera guerra cognitiva viene dagli "alleati"

11 Novembre 2026 14:46
La “guerra ibrida”, un pretesto politico a geometria variabile

La “guerra ibrida”, un pretesto politico a geometria variabile

11 Novembre 2026 09:00
Regno Unito: piano “anti-neoliberismo” affidato a consulenti Usa complici dei massacri di Gaza

Regno Unito: piano “anti-neoliberismo” affidato a consulenti Usa complici dei massacri di Gaza

11 Novembre 2026 09:00
Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

Abu Dhabi, Le Figaro smaschera l'irrilevanza di Bruxelles: esclusa dal tavolo, l'Europa si conferma un ostacolo alla pace

10 Novembre 2026 17:24
Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

Negoziati ad Abu Dhabi, fine della prima giornata: 4,5 ore per definire l'architettura di sicurezza post-conflitto senza l'Europa

10 Novembre 2026 15:15
Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

Il caso dell'arresto in Israele del Prof. Donato Ferdori arriva in Parlamento

10 Novembre 2026 12:00
Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

Al Jazeera: Londra continua ad appaltare milioni a ditte legate alle colonie illegali di Israele

10 Novembre 2026 09:00
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

21131
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

10793
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10683
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

9905
EUROPA

I cyberpirla (di Marco Travaglio)

8047
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Oltre Trump: la vera guerra dei Dem è contro la propria dirigenza

7446
NORD-AMERICA

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

7400
EUROPA

La strana censura sul Professore Donato Ferdori arrestato in Israele

7204
EUROPA

Sovranisti di cartone: Polonia pronta ad ospitare 'Fort Trump'

EUROPA

“Mi ha urlato al telefono”: Fico denuncia le minacce di Merz

AMERICA LATINA

Ueno Bank e i data center. La rivelazione (inquietante) del nuovo presidente della Banca Centrale del Paraguay

AMERICA LATINA

Il Brasile sanziona Meta per irregolarità

RUSSIA

La Russia smantella una rete di spionaggio di un Paese NATO nella sua enclave baltica

ASIA

Guerra all'Iran: Trump e Netanyahu protagonisti di una "lite furibonda"

ASIA

Rappresaglia Iran contro l'Argentina: "Marina e Aeronautica sono organizzazioni terroristiche"

EUROPA

"Vergognati". Cartoni di latte a Dublino contro Biden per il sostegno al genocidio a Gaza (VIDEO)

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

Abu Dhabi, l’Europa fuori dalla stanza

  • 11 Novembre 2026 15:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
La nostra rivoluzione contro la Guerra di Michelangelo Severgnini La nostra rivoluzione contro la Guerra

La nostra rivoluzione contro la Guerra

  • 11 Novembre 2026 10:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
L'illusione del voto nel regime neocapitalista di Francesco Erspamer  L'illusione del voto nel regime neocapitalista

L'illusione del voto nel regime neocapitalista

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale di Paolo Desogus Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

Il fango e la fame di Gaza nella complice omertà occidentale

  • 10 Novembre 2026 23:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il mito dell'Occidente non regge più di Giuseppe Giannini Il mito dell'Occidente non regge più

Il mito dell'Occidente non regge più

  • 10 Novembre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD di Giorgio Cremaschi GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

GUERRAFONDAI BIPARTISAN GOVERNO E PD

  • 10 Novembre 2026 21:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti