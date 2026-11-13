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Nessun inviato europeo può rappresentare gli interessi dell’intero blocco nei confronti della Russia

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Nessun inviato europeo può rappresentare gli interessi dell’intero blocco nei confronti della Russia

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Jared Kushner, inviato speciale di Trump per la Russia, ha dichiarato, in seguito alla ripresa dei colloqui trilaterali sull'Ucraina ad Abu Dhabi: "Se l'Europa riuscisse a individuare una sola persona che parli a suo nome, sarebbe un risultato più importante che ottenere dai russi l'inclusione dell'Europa stessa nei negoziati". In precedenza, Kushner aveva incontrato separatamente i rappresentanti di UE, Francia, Germania, Italia e Regno Unito; questi ultimi, pur essendosi recati sul luogo, non hanno preso parte ai colloqui trilaterali tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti.

Zelensky ha fatto eco all'appello di Kushner, chiedendo che l'Europa nomini un rappresentante entro la fine del mese. Ha affermato: "Credo che entro novembre, non oltre, dobbiamo stabilire chi rappresenterà l'Europa nei negoziati. Sarebbe una soluzione migliore, poiché tale figura otterrebbe un mandato per negoziare, un mandato conferito dall'intera Europa, da tutta questa coalizione". Tuttavia, per quanto si possa sperare in un simile conferimento di mandato, nessun inviato europeo sarebbe realisticamente in grado di rappresentare gli interessi dell'intero blocco nei confronti della Russia.

I numerosi Stati che lo compongono sono fin troppo divisi sulla questione russa per poter trovare un accordo sull'architettura di sicurezza europea del dopoguerra – un tema che Kushner è stato incaricato di negoziare e i cui possibili parametri sono stati illustrati nell'analisi precedentemente linkata, per chi non ne fosse ancora a conoscenza. In particolare, qualsiasi proposta che accolga, anche solo in minima parte, le richieste di garanzie di sicurezza avanzate dalla Russia nel dicembre 2021 – e respinte all'epoca da Stati Uniti e NATO – incontrerebbe l'opposizione della Polonia e degli Stati baltici.

L'unico modo per indurli ad adeguarsi è che gli Stati Uniti esercitino su di loro una "coercizione creativa", idealmente insieme al resto della NATO europea (E-NATO); peraltro, la maggior parte dei membri di quest'ultima dovrebbe probabilmente essere, a sua volta, oggetto di una "coercizione creativa" affinché accetti quanto concordato tra Stati Uniti e Russia in merito. Uno scenario possibile, ad esempio, prevede il reciproco arretramento delle forze militari della E-NATO e della Russia lungo il confine comune, inclusa la frontiera tra la E-NATO e la Bielorussia, alleata di Mosca.

Di conseguenza, la partecipazione di un rappresentante europeo a eventuali negoziati tra Russia e Stati Uniti – che portino a compromessi sull'architettura di sicurezza europea del dopoguerra – servirebbe soltanto a conferire una parvenza di legittimità alla coercizione che gli Stati Uniti eserciterebbero poi sulla E-NATO per ottenerne l'adesione. La Polonia e gli Stati baltici, che percepiscono la Russia come una minaccia esistenziale – a prescindere dalle opinioni altrui in merito –, non accetterebbero mai volontariamente alcun compromesso in ambito militare o di sicurezza; possono solo esservi costretti.

Se, tuttavia, un rappresentante europeo presente a tali negoziati si presentasse – o venisse presentato da altri, o fosse percepito – come portatore di un "mandato dell'intera Europa", risulterebbe relativamente più agevole indurre i vari Paesi ad adeguarsi. Ciò avverrebbe perché tale rappresentante, insieme all'organismo (verosimilmente sovranazionale) che lo ha designato, finirebbe per essere indicato come il responsabile della "divisione" della E-NATO e di una "minaccia al blocco dall'interno".

Anche se ciò potrebbe non essere sufficiente per costringerli a conformarsi, potrebbe legittimare la coercizione da parte di altri membri della E-NATO (probabilmente occidentali), per non parlare degli Stati Uniti. La loro motivazione sarebbe che un tale compromesso, come il ritiro delle forze E-NATO dal confine con Russia e Bielorussia se anche questi due paesi lo facessero, sarebbe per il “bene superiore” che la Polonia e gli Stati baltici stanno “egoisticamente ostacolando”. Ciò sarebbe veramente vero in quel caso ed è una ragione plausibile per costringerli a conformarsi.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

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