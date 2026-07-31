Netanyahu accusa il sindaco di New York di essere un sostenitore di Hamas e Hezbollah

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rinnovato le sue critiche nei confronti del sindaco di New York Zohran Mamdani, che aveva affermato come il leader israeliano potrebbe essere arrestato con l'accusa di crimini di guerra qualora visitasse la città. La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu nel 2024 in relazione alla campagna militare di Israele a Gaza. Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione cercherebbe di eseguire il mandato qualora se ne presentasse l'occasione.

Intervistato questa settimana dal conduttore di Fox News Sean Hannity, Netanyahu ha accusato il sindaco di schierarsi con l'Iran, che ha descritto come un nemico mortale sia di Israele che degli Stati Uniti. «L'esercito di Israele, i giovani uomini e donne di Israele, l'opinione pubblica israeliana… si alzano in piedi e dicono: "Sì, siamo disposti a schierarci in questo momento e a difendere la posizione insieme agli Stati Uniti". Questo è l'alleato che Mamdani e i suoi simili stanno diffamando», ha affermato Netanyahu.

«E chi sostiene lui? L'Iran. Chi sostiene? Hamas. Chi sostiene? Hezbollah», ha aggiunto, accusando Mamdani e altri critici di Israele di «cinismo morale» e «assurdità».

L'Iran, Hamas e il movimento libanese Hezbollah fanno parte di quello che Teheran definisce l'«asse della resistenza» regionale, un'alleanza contraria a Israele e alla sua influenza in Medio Oriente.

Negli ultimi anni l'opinione pubblica statunitense si è spostata contro Israele, man mano che il governo di Netanyahu ampliava le operazioni militari a Gaza e in Libano e faceva pressioni su Washington affinché unisse le forze per una campagna aerea contro l'Iran. In un recente sondaggio di Economist/YouGov, il 47% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che Netanyahu abbia commesso crimini di guerra a Gaza, mentre il 49% si è detto favorevole all'esecuzione del mandato della CPI qualora egli entrasse negli Stati Uniti.

Le divisioni nel movimento MAGA e l'ascesa di Mamdani

L'influenza di Israele sulla politica estera americana, in particolare la decisione del presidente Donald Trump di attaccare l'Iran, ha inoltre alimentato divisioni all'interno del movimento MAGA. Importanti alleati di Trump, tra cui l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson e l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, hanno pubblicamente preso le distanze dal presidente su questa questione.

Mamdani è considerato una figura emergente all'interno del Partito Democratico. La sua vittoria alle elezioni per la carica di sindaco di New York è stata ampiamente vista come la prova che le critiche esplicite a Israele non costituiscono più necessariamente un ostacolo al successo elettorale negli Stati Uniti, anche in una città che ospita una delle più grandi comunità ebraiche del mondo. Il governo israeliano equipara le critiche alle proprie politiche all'antisemitismo.