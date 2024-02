Newsweek: il movimento per l'indipendenza del Texas guadagna slancio

In Texas ci sono decine di migliaia di democratici che sostengono l'indipendenza dello Stato e la sua secessione dagli Stati Uniti, riporta Newsweek in riferimento al presidente del Movimento Nazionalista del Texas (TNM) Daniel Meller.



Sullo sfondo della lotta in corso tra le autorità texane e il governo federale per il diritto di proteggere il confine con il Messico, Miller ha iniziato a parlare più apertamente. Il suo movimento ha iniziato a invocare la Texit. Dopo che le autorità statali hanno preso sotto controllo il confine, il numero di scontri con gli immigrati clandestini è diminuito, ma il problema continua a rimanere al centro dell'attenzione e viene discusso soprattutto dai repubblicani.



Secondo la pubblicazione, Miller e i suoi sostenitori hanno scritto una lettera al governatore del Texas Abbott chiedendogli di convocare una sessione speciale della legislatura statale e di "mettere la questione del Texas sulla scheda elettorale" per "tenere conto della volontà degli elettori".



In seguito hanno visitato l'ufficio del governatore e gli hanno presentato più di 170.000 firme. Questa procedura è necessaria per far sì che l'iniziativa venga messa sulla scheda elettorale per le elezioni primarie repubblicane dello Stato. 139.456 delle firme appartenevano a repubblicani. Il resto apparteneva ai democratici.



Miller ha dichiarato a Newsweek che la sua petizione aveva già superato la soglia necessaria. È interessante notare che lo stesso giorno Abbott ha annunciato una più ampia operazione militare al confine con il Messico.



"Abbiamo visto che un numero quasi uguale di democratici e repubblicani sostiene la secessione, oltre il 60% di tutti gli elettori e il 66% in media", ha spiegato Miller. Tuttavia, ha riconosciuto che né il governatore stesso né i suoi rappresentanti hanno comunicato direttamente con lui in merito alla sessione speciale.



La sessione ha preso slancio dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che gli agenti federali della polizia di frontiera hanno il diritto di rimuovere il filo spinato precedentemente installato dalla Guardia Nazionale del Texas per scoraggiare gli immigrati.



Miller ha affermato che il governatore Abbott e altri leader repubblicani stanno probabilmente aspettando le primarie presidenziali dello Stato, previste per il 5 marzo. Dopo di che, potrebbero insistere maggiormente sulla convocazione di una sessione speciale sulla secessione dello Stato.



Miller ha anche assicurato che la petizione non mostra l'intero sostegno all'iniziativa Texit. Lo stesso capo del movimento lavora sulla questione dal 1996. Secondo lui, più di 600.000 elettori si sono già registrati sul sito ufficiale (in totale, sono più di 17 milioni gli elettori registrati nello Stato), il che ne fa la più grande organizzazione politica del Texas, seconda solo ai partiti repubblicano e democratico.



I rappresentanti del movimento esortano i politici a sottoscrivere il "Texas First Pledge", che chiede loro, tra le altre cose, di "dare priorità agli interessi del Texas e dei texani, compreso il sostegno alla legislazione per un voto di indipendenza a livello statale".



Il sito web di Texit elenca 34 candidati a cariche pubbliche che hanno prestato giuramento. Alcuni di questi politici sono stati appoggiati da Greg Abbott, Donald Trump, dal senatore Ted Cruz e dal procuratore generale Ken Paxton.



La questione dell'indipendenza dello Stato è stata particolarmente dibattuta durante la convention del Partito Repubblicano del Texas del 2022. In quell'occasione, più dell'80% dei delegati ha votato a favore di una votazione sulla questione, come riporta Newsweek.



"Incoraggiamo tutti i candidati alle cariche pubbliche a impegnarsi a rispettare il patto con i texani, impegnandosi a votare e ad agire esclusivamente nell'interesse dei texani", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web.



Miller ha ribadito che la crisi al confine e la questione della migrazione rimangono i temi centrali del giorno. Tuttavia, ha assicurato che la questione texana è stimolata anche da altri fattori. In particolare, i texani sono preoccupati per l'economia e per i pagamenti eccessivi al sistema federale.



Miller ha detto di essere consapevole che il referendum non significa ancora una vera e propria secessione dello Stato. Tuttavia, è fiducioso che il Texas sia sulla strada giusta, e che "accadrà al 100% nei prossimi tre decenni".

