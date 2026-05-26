Nicolas Gouyou, il giudice della CPI che ha emesso il mandato contro Netanyahu: "Ho tutte le carte bloccate"

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"In Francia, oggi quasi tutti i mezzi di pagamento sono americani. La mia carta è stata disattivata perché le uniche accettate sono Visa e MasterCard. Non posso più ordinare su Amazon, né prenotare su Airbnb o Booking: la transazione viene bloccata. Anche con Expedia ricevo un’email di annullamento. È frustrante: sembra di tornare indietro di trent’anni, nel mondo pre-digitale."

A dichiararlo è il giudice francese Nicolas Gouyou, colui che ha emesso un mandato di arresto per Netanyahu presso la CPI, in una intervista a France TV che abbiamo tradotto in italiano e che trovate nel video in fondo.

Il giornalista della tv francesce sottolinea: "Il giudice si trova nei Paesi Bassi, ma la spedizione è affidata a UPS e non verrà mai consegnata. Se pubblici ministeri, avvocati, giudici, parlamentari e ministri agiscono per paura, non c’è più democrazia".

QUI LA DICHIARAZIONE CON I SOTTOTITOLI IN ITALIANO:

Il giudice francese Nicolas Gouyou, che ha emesso un mandato di arresto per Netanyahu presso la CPI, dice che Visa e Mastercard hanno bloccato tutte le sue carte, lasciandolo impossibilitato a effettuare acquisti. pic.twitter.com/52kIhkS65A — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) May 26, 2026