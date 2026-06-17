"Niente cibo e torture con i cani": il calvario del medico di Gaza Abu Safia fa tremare Israele

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Il 16 giugno la Corte Suprema israeliana ha respinto la richiesta di rilascio del medico palestinese Hussam Abu Safia, rapito dalle forze israeliane dall'ospedale Kamal Adwan di Gaza alla fine del 2024 e da allora vittima di torture e negligenza.

Naji Abbas, direttore del Dipartimento per i prigionieri e i detenuti presso l'organizzazione israeliana Medici per i diritti umani in Israele (PHRI), ha dichiarato a Reuters che la decisione del tribunale si basa su "materiale riservato".

Secondo Abbas, questi "materiali riservati" non sono stati condivisi con Abu Safia o con il suo team legale.

"Il messaggio trasmesso da questa decisione è inequivocabile: un professionista medico può essere privato della libertà a tempo indeterminato senza essere accusato e senza che le autorità presentino prove contro di lui in tribunale", ha aggiunto.

La Corte Suprema israeliana non ha rilasciato commenti sulla questione.

La famiglia di Abu Safia, il suo team legale e le organizzazioni per i diritti umani hanno tutti affermato che le autorità israeliane hanno negato al medico una quantità adeguata di cibo e lo hanno torturato.

Nelle ultime settimane è stato tenuto in isolamento.

La scorsa settimana, il dottor Abu Safia, che è anche direttore dell'ospedale Kamal Adwan, è comparso in videoconferenza davanti all'Alta Corte israeliana a Gerusalemme occupata.

Abu Safia appariva gravemente malnutrito.

Il mese scorso, alcuni ex prigionieri palestinesi si sono fatti avanti con testimonianze inquietanti e resoconti di prima mano sulle torture e sul deterioramento delle condizioni di salute subiti da Abu Safia durante la sua detenzione in Israele.

Un ex detenuto ha descritto di aver visto gli inquirenti "spogliare completamente il dottor Hussam e aizzare i cani poliziotto sul suo corpo fragile", provocandogli profonde ferite e graffi.

Un altro detenuto rilasciato ha affermato che "nelle celle risuonavano le urla del medico, che veniva picchiato brutalmente" dalle guardie carcerarie israeliane.

Israele aggiornamenti sulle notizie

Tel Aviv ha avanzato accuse infondate secondo cui il medico, attualmente detenuto senza alcuna imputazione, sarebbe un membro di Hamas.

La sua detenzione è stata prorogata di sei mesi alla fine del 2025 in base alla legge israeliana sui combattenti illegali.

Abu Safia era tra i numerosi medici nella Striscia di Gaza assediata che si rifiutarono di interrompere la propria attività medica dopo che l'esercito israeliano aveva ordinato loro di fuggire.

È stato rapito dalle truppe nel dicembre 2024 durante un raid israeliano all'ospedale Kamal Adwan, uno dei tanti avvenuti nel corso della guerra.

Secondo l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, durante il raid sono state giustiziate diverse persone, tra cui personale medico e civili sfollati che si erano rifugiati nell'ospedale.

Entro luglio 2025, Abu Safia aveva perso circa 40 chilogrammi da quando era stato portato in una prigione israeliana, ha dichiarato l'anno scorso il suo avvocato.

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