"Nobel per i Tomahawk". La prima risposta del Cremlino alla proposta di Zelensky

"Nobel per i Tomahawk". La prima risposta del Cremlino alla proposta di Zelensky

 

La proposta riportata dai media secondo cui Vladimir Zelensky avrebbe offerto il proprio sostegno alla candidatura del presidente americano Donald Trump al Premio Nobel per la Pace in cambio di missili da crociera Tomahawk è “mostruosa”. Lo ha affermato venerdì il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov.

L'affermazione, riportata da Politico, cita i commenti fatti da Zelensky durante un incontro con i giornalisti giovedì, in cui suggeriva che Kiev avrebbe potuto nominare Trump per il premio se la sua richiesta di missili a lungo raggio statunitensi fosse stata accolta e avesse portato a un cessate il fuoco con la Russia. Secondo quanto riferito, all'inizio di questa settimana i legislatori ucraini non sono riusciti ad approvare una risoluzione a sostegno della candidatura di Trump.

“L'idea di un ‘premio per la pace in cambio di armi’ sembra mostruosa”, ha detto Ushakov, che è il principale consigliere di Putin in materia di politica estera, al giornalista Aleksandr Yunashev. Ha aggiunto che “la dice lunga” sulla persona che l'ha ideata.

Alla domanda se Mosca sosterrebbe un potenziale Premio Nobel per Trump, Ushakov ha risposto che probabilmente lo farebbe “a questo punto, se richiesto”. Kiev ha rinnovato le sue richieste di missili Tomahawk - presentate per la prima volta all'allora presidente Joe Biden - nel contesto di una più ampia campagna dei membri europei della NATO per convincere Trump a continuare a sostenere l'Ucraina. Trump ha recentemente affermato che con i finanziamenti europei e le armi di fabbricazione statunitense, Kiev potrebbe raggiungere i suoi obiettivi territoriali.

Mosca ha sostenuto che le armi fornite dall'Occidente non altereranno il corso del conflitto. Tuttavia, Putin ha avvertito che la consegna di Tomahawk con capacità nucleare all'Ucraina rappresenterebbe una grave escalation.

“Nobel per i Tomahawk”. La prima risposta del Cremlino alla proposta di Zelensky

