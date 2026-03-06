"Non è stato un errore" : i testimoni di MEE accusano USA e Israele del massacro alla scuola femminile

di Middle East Eye

La scuola femminile in Iran, dove 165 persone sono state uccise da un apparente attacco tra Stati Uniti e Israele , è stata colpita da due attacchi, con il secondo missile che ha ucciso i sopravvissuti, come hanno riferito a Middle East Eye due soccorritori e il genitore di un bambino ucciso.

"Quando la prima bomba colpì la scuola, uno degli insegnanti e il preside spostarono un gruppo di studenti nella sala di preghiera per proteggerli", ha detto uno dei medici della Mezzaluna Rossa, citando le conversazioni avute all'epoca con i sopravvissuti.

"Il preside chiamò i genitori e disse loro di andare a prendere i loro figli. Ma la seconda bomba colpì anche quella zona. Solo un piccolo numero di coloro che si erano rifugiati sopravvisse."

Secondo le autorità locali, quasi tutte le 165 persone uccise nell'attacco erano bambine di età compresa tra i sette e i dodici anni. All'epoca, nella scuola di Minab, nell'Iran meridionale, c'erano circa 170 ragazze.

Secondo precedenti resoconti, sabato mattina, quando sono iniziati gli attacchi israelo-americani, ai genitori sarebbe stato chiesto di andare a prendere i propri figli a scuola.

Tuttavia, Rohollah, il padre di una ragazza uccisa nel secondo attacco, ha dichiarato a MEE di essere stato contattato dalla scuola dopo che questa era già stata attaccata.

Per motivi di sicurezza, MEE non rivela l'identità di nessuna delle sue fonti a Minab e tutti i nomi forniti sono falsi.

"Ci hanno detto che la scuola era stata attaccata", ha raccontato il padre. "Ci hanno chiesto di arrivare il più presto possibile e riportare a casa nostra figlia".

Secondo Rohollah, sua figlia è sopravvissuta al primo colpo ed è stata trasferita nella sala di preghiera. Il secondo colpo l'ha colpita prima che lui potesse raggiungerla.

"Non c'era più niente di lei. Abbiamo potuto identificarla solo grazie alla cartella della scuola, che teneva ancora in mano. Era completamente ustionata."

Rohollah ricorda che sua figlia voleva diventare medico.

"Mi diceva sempre: 'Ti prometto che diventerò un medico così non dovrai più pagare le spese mediche'. Io la abbracciavo e le dicevo: 'Sei già la mia piccola dottoressa'", ha raccontato.

"Quando l'ho vista sorridere dopo essere tornata a casa dal lavoro, tutto il mio dolore è scomparso. Ora non so cosa fare con questo dolore. Non so come conviverci."

Tattica ripetuta

Due attacchi allo stesso obiettivo vengono spesso definiti attacchi "a doppio colpo", in particolare se tra di essi c'è una breve pausa e i medici e gli altri civili giunti sulla scena vengono uccisi nell'attacco successivo.

Da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran, alcuni iraniani hanno segnalato attacchi che assomigliavano a doppi attacchi.

Un video che circola sui social media mostra una donna in difficoltà nel centro di Teheran che dice: "Hanno sganciato una bomba, la gente è entrata, poi hanno bombardato di nuovo. Hanno ucciso delle persone".

Un'altra mostra due uomini su una motocicletta, uno dei quali descrive un'esperienza di pre-morte.

"Siamo andati a estrarre le persone da sotto le macerie, poi il jet è tornato due volte e ha colpito lo stesso punto altre quattro volte. Saremmo morti se non fossimo stati ancora sotto le macerie", racconta.

"Double-tap strike" è un termine informale per indicare una tattica che costituisce un crimine di guerra. Sembra che sia stata già utilizzata da Israele a Gaza e dagli Stati Uniti nei Caraibi, fino all'anno scorso.

Gli eserciti statunitense e israeliano non hanno risposto alla richiesta di commento di Middle East Eye.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che le forze armate del suo Paese "non prenderanno deliberatamente di mira una scuola".

Sia Israele che gli Stati Uniti hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente avvenuto nella scuola, chiamata Shajareh Tayyebeh, ovvero "l'albero buono" in persiano.

Alcuni account sui social media hanno erroneamente ipotizzato che la scuola fosse stata bombardata dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran. Questa ipotesi è stata smentita.

Le riprese video delle conseguenze degli attacchi mostrano persone ammassate fuori dalla scuola in preda allo shock e all'orrore.

Si possono vedere colonne di fumo nero uscire dalle finestre sul lato nord-orientale, mentre dall'altra parte dell'edificio, dove il tetto è crollato, si vedono enormi distruzioni.

Si può vedere del fumo anche uscire dai due edifici che MEE e altri hanno identificato come siti dell'IRGC, che secondo le immagini satellitari si trovano a circa 200 metri dalla scuola.

Almeno due siti dell'IRGC a Minab sono stati colpiti più o meno nello stesso periodo.

Un'immagine satellitare del sito, scattata mercoledì, mostra i danni subiti da diversi edifici nel complesso dell'IRGC vicino alla scuola.

Mentre alcuni edifici, come la scuola, sembrano essere stati colpiti con tanta violenza da crollare, altri sembrano avere un solo buco nel tetto.

Un'immagine satellitare mostra la scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, Iran, nel marzo 2026 (Planet Labs PBC tramite Reuters)

È altamente improbabile che gli attacchi ai siti dell'IRGC abbiano potuto causare il ferimento o la morte di ragazze all'interno della scuola.

Entrambi i medici della Mezzaluna Rossa giunti sul posto hanno dichiarato a MEE di essere certi che nel primo attacco alla scuola siano state uccise altre ragazze.

Identificazione dei resti

Martedì si è tenuto a Minab un funerale di massa per i bambini.

Le immagini mostrano grandi folle che riempiono le strade per onorare le vittime e file di piccole tombe scavate in un cimitero a circa 8 km dalla scuola.

Secondo un portavoce del Ministero dell'Istruzione, la distruzione è stata così grave che 69 studentesse devono ancora essere identificate e i loro resti sono attualmente sottoposti a test del DNA.

Uno dei medici della Mezzaluna Rossa ha descritto la scena come "incredibile".

"Abbiamo visto corpi senza testa, senza mani, senza gambe", ha confermato.

Il medico ha descritto decine di arti amputati sparsi per il cortile della scuola. Alcuni bambini erano così gravemente ustionati che identificarli era estremamente difficile.

"Alcuni genitori riconoscevano i loro figli solo dai braccialetti d'oro che indossavano", racconta.

Il medico ha detto che lui e i suoi colleghi hanno cercato di recuperare i resti prima dell'arrivo dei genitori, sperando di risparmiare loro le scene peggiori. Ma alcuni genitori sono arrivati ??troppo presto.

Noor, la madre di un alunno di 11 anni della scuola, era una di loro.

Ha raccontato a MEE che sua figlia sognava di diventare una presentatrice televisiva e che si sedeva davanti alla TV ad ascoltare attentamente le notizie.

"Poi si sedeva alla sua piccola scrivania e cercava di parlare come una conduttrice di telegiornali", ha aggiunto Noor.

Quando Noor arrivò a scuola, trovò solo tracce della figlia.

"Non era rimasto nulla di mia figlia", ha detto Noor. "Era completamente bruciata. Come posso continuare a vivere con questo dolore? Era la mia unica speranza di vita. Era tutto il mio amore, il mio oggi e il mio domani."

Secondo l'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, almeno 1.097 civili sono stati uccisi in tutto l'Iran da quando, sabato, è iniziata la campagna di bombardamenti tra Stati Uniti e Israele.

Sebbene gli attacchi abbiano preso di mira alti funzionari e infrastrutture militari e nucleari, anche ospedali, abitazioni e aziende sono stati colpiti.

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha definito l'attacco alla scuola "profondamente inquietante" e ha chiesto un'indagine.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahreini, ha scritto al capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, definendo l'attacco "ingiustificabile" e "criminale".

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)