Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Non è stato un errore: i testimoni di Middle East Eye accusano USA e Israele del massacro a scuola

328
Non è stato un errore: i testimoni di Middle East Eye accusano USA e Israele del massacro a scuola

 

di Middle East Eye

La scuola femminile in Iran, dove 165 persone sono state uccise da un apparente attacco tra Stati Uniti e Israele , è stata colpita da due attacchi, con il secondo missile che ha ucciso i sopravvissuti, come hanno riferito a Middle East Eye due soccorritori e il genitore di un bambino ucciso.

"Quando la prima bomba colpì la scuola, uno degli insegnanti e il preside spostarono un gruppo di studenti nella sala di preghiera per proteggerli", ha detto uno dei medici della Mezzaluna Rossa, citando le conversazioni avute all'epoca con i sopravvissuti.

"Il preside chiamò i genitori e disse loro di andare a prendere i loro figli. Ma la seconda bomba colpì anche quella zona. Solo un piccolo numero di coloro che si erano rifugiati sopravvisse."

Secondo le autorità locali, quasi tutte le 165 persone uccise nell'attacco erano bambine di età compresa tra i sette e i dodici anni. All'epoca, nella scuola di Minab, nell'Iran meridionale, c'erano circa 170 ragazze.

Secondo precedenti resoconti, sabato mattina, quando sono iniziati gli attacchi israelo-americani, ai genitori sarebbe stato chiesto di andare a prendere i propri figli a scuola.

Tuttavia, Rohollah, il padre di una ragazza uccisa nel secondo attacco, ha dichiarato a MEE di essere stato contattato dalla scuola dopo che questa era già stata attaccata.

Per motivi di sicurezza, MEE non rivela l'identità di nessuna delle sue fonti a Minab e tutti i nomi forniti sono falsi.

"Ci hanno detto che la scuola era stata attaccata", ha raccontato il padre. "Ci hanno chiesto di arrivare il più presto possibile e riportare a casa nostra figlia".

Secondo Rohollah, sua figlia è sopravvissuta al primo colpo ed è stata trasferita nella sala di preghiera. Il secondo colpo l'ha colpita prima che lui potesse raggiungerla.

"Non c'era più niente di lei. Abbiamo potuto identificarla solo grazie alla cartella della scuola, che teneva ancora in mano. Era completamente ustionata."

Rohollah ricorda che sua figlia voleva diventare medico.

"Mi diceva sempre: 'Ti prometto che diventerò un medico così non dovrai più pagare le spese mediche'. Io la abbracciavo e le dicevo: 'Sei già la mia piccola dottoressa'", ha raccontato.

"Quando l'ho vista sorridere dopo essere tornata a casa dal lavoro, tutto il mio dolore è scomparso. Ora non so cosa fare con questo dolore. Non so come conviverci."

Tattica ripetuta

Due attacchi allo stesso obiettivo vengono spesso definiti attacchi "a doppio colpo", in particolare se tra di essi c'è una breve pausa e i medici e gli altri civili giunti sulla scena vengono uccisi nell'attacco successivo.

Da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran, alcuni iraniani hanno segnalato attacchi che assomigliavano a doppi attacchi.

Un video che circola sui social media mostra una donna in difficoltà nel centro di Teheran che dice: "Hanno sganciato una bomba, la gente è entrata, poi hanno bombardato di nuovo. Hanno ucciso delle persone".

Un'altra mostra due uomini su una motocicletta, uno dei quali descrive un'esperienza di pre-morte.

"Siamo andati a estrarre le persone da sotto le macerie, poi il jet è tornato due volte e ha colpito lo stesso punto altre quattro volte. Saremmo morti se non fossimo stati ancora sotto le macerie", racconta.

"Double-tap strike" è un termine informale per indicare una tattica che costituisce un crimine di guerra. Sembra che sia stata già utilizzata da Israele a Gaza e dagli Stati Uniti nei Caraibi, fino all'anno scorso.

Gli eserciti statunitense e israeliano non hanno risposto alla richiesta di commento di Middle East Eye.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che le forze armate del suo Paese "non prenderanno deliberatamente di mira una scuola".

Sia Israele che gli Stati Uniti hanno dichiarato che stanno indagando sull'incidente avvenuto nella scuola, chiamata Shajareh Tayyebeh, ovvero "l'albero buono" in persiano.

mappa

Alcuni account sui social media hanno erroneamente ipotizzato che la scuola fosse stata bombardata dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran. Questa ipotesi è stata smentita.

Le riprese video delle conseguenze degli attacchi mostrano persone ammassate fuori dalla scuola in preda allo shock e all'orrore.

Si possono vedere colonne di fumo nero uscire dalle finestre sul lato nord-orientale, mentre dall'altra parte dell'edificio, dove il tetto è crollato, si vedono enormi distruzioni.

Si può vedere del fumo anche uscire dai due edifici che MEE e altri hanno identificato come siti dell'IRGC, che secondo le immagini satellitari si trovano a circa 200 metri dalla scuola.

Almeno due siti dell'IRGC a Minab sono stati colpiti più o meno nello stesso periodo.

Un'immagine satellitare del sito, scattata mercoledì, mostra i danni subiti da diversi edifici nel complesso dell'IRGC vicino alla scuola.

Mentre alcuni edifici, come la scuola, sembrano essere stati colpiti con tanta violenza da crollare, altri sembrano avere un solo buco nel tetto.

Un'immagine satellitare mostra la scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, Iran, nel marzo 2026 (Planet Labs PBC tramite Reuters)
Un'immagine satellitare mostra la scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, Iran, nel marzo 2026 (Planet Labs PBC tramite Reuters)

È altamente improbabile che gli attacchi ai siti dell'IRGC abbiano potuto causare il ferimento o la morte di ragazze all'interno della scuola.

Entrambi i medici della Mezzaluna Rossa giunti sul posto hanno dichiarato a MEE di essere certi che nel primo attacco alla scuola siano state uccise altre ragazze.

Identificazione dei resti

Martedì si è tenuto a Minab un funerale di massa per i bambini.

Le immagini mostrano grandi folle che riempiono le strade per onorare le vittime e file di piccole tombe scavate in un cimitero a circa 8 km dalla scuola.

Secondo un portavoce del Ministero dell'Istruzione, la distruzione è stata così grave che 69 studentesse devono ancora essere identificate e i loro resti sono attualmente sottoposti a test del DNA.

Uno dei medici della Mezzaluna Rossa ha descritto la scena come "incredibile".

"Abbiamo visto corpi senza testa, senza mani, senza gambe", ha confermato.

Il medico ha descritto decine di arti amputati sparsi per il cortile della scuola. Alcuni bambini erano così gravemente ustionati che identificarli era estremamente difficile.

"Alcuni genitori riconoscevano i loro figli solo dai braccialetti d'oro che indossavano", racconta.

Il medico ha detto che lui e i suoi colleghi hanno cercato di recuperare i resti prima dell'arrivo dei genitori, sperando di risparmiare loro le scene peggiori. Ma alcuni genitori sono arrivati ??troppo presto.

Noor, la madre di un alunno di 11 anni della scuola, era una di loro.

Ha raccontato a MEE che sua figlia sognava di diventare una presentatrice televisiva e che si sedeva davanti alla TV ad ascoltare attentamente le notizie.

"Poi si sedeva alla sua piccola scrivania e cercava di parlare come una conduttrice di telegiornali", ha aggiunto Noor.

Quando Noor arrivò a scuola, trovò solo tracce della figlia.

"Non era rimasto nulla di mia figlia", ha detto Noor. "Era completamente bruciata. Come posso continuare a vivere con questo dolore? Era la mia unica speranza di vita. Era tutto il mio amore, il mio oggi e il mio domani."

Secondo l'agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, almeno 1.097 civili sono stati uccisi in tutto l'Iran da quando, sabato, è iniziata la campagna di bombardamenti tra Stati Uniti e Israele.

Sebbene gli attacchi abbiano preso di mira alti funzionari e infrastrutture militari e nucleari, anche ospedali, abitazioni e aziende sono stati colpiti.

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha definito l'attacco alla scuola "profondamente inquietante" e ha chiesto un'indagine.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahreini, ha scritto al capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, definendo l'attacco "ingiustificabile" e "criminale".

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

I giorni in cui lo stretto di Hormuz, non il Bosforo, è diventato il confine tra Est e Ovest

I giorni in cui lo stretto di Hormuz, non il Bosforo, è diventato il confine tra Est e Ovest

06 Marzo 2026 08:00
La Palestina dimenticata

La Palestina dimenticata

06 Marzo 2026 08:00
IN AGGIORNAMENTO. Unicef conferma: da sabato almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran uccisi dai raid di USA e Israele

IN AGGIORNAMENTO. Unicef conferma: da sabato almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran uccisi dai raid di USA e Israele

06 Marzo 2026 08:00
Cina: al via le “Due Sessioni”, crescita stabile e innovazione al centro del nuovo piano

Cina: al via le “Due Sessioni”, crescita stabile e innovazione al centro del nuovo piano

06 Marzo 2026 07:00
La guerra contro l’Iran e la propaganda di Trump

La guerra contro l’Iran e la propaganda di Trump

06 Marzo 2026 07:00
La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

05 Marzo 2026 16:40
La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

05 Marzo 2026 16:25
Il mondo che l'Occidente non ha inventato

Il mondo che l'Occidente non ha inventato

05 Marzo 2026 15:31
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Unicef conferma: da sabato almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran uccisi dai raid di USA e Israele

88158
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

34753
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

25456
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25185
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

20031
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19059
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18080
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15650
ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco di Michele Blanco Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

  • 06 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti