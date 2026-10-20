"Non era mai stato così prima": Araghchi sottolinea l'armonia tra Iran e Russia

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha elogiato il livello senza precedenti raggiunto dalle relazioni tra Teheran e Mosca, a seguito dell'incontro del 19 ottobre con l'omologo russo Sergey Lavrov, giunto nella capitale iraniana per una visita di lavoro.

Araghchi ha sottolineato la portata dello storico avvicinamento tra i due Paesi, affermando che mai prima d'ora Iran e Russia avevano collaborato in maniera così stretta. Illustrando i dettagli dei colloqui, il capo della diplomazia iraniana ha spiegato che l'agenda ha abbracciato un'ampia gamma di questioni internazionali e bilaterali, spaziando dall'Europa all'Asia occidentale — con un focus su Libano, Palestina, Ucraina e Yemen — fino all'ampliamento della cooperazione economica e nel settore nucleare.

Da parte sua, Sergey Lavrov ha confermato la prontezza di Mosca a contribuire a una soluzione della crisi regionale, da lui definita il risultato dell'aggressione non provocata di Stati Uniti e Israele ai danni dell'Iran. Il ministro russo ha espresso apprezzamento per la determinazione di Teheran a percorrere la via diplomatica per garantire una pace duratura e ha ribadito l'importanza di ripristinare la stabilità antecedente alla crisi nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz.

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