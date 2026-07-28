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"Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse": Trump ricorda il falco Lindsey Graham

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"Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse": Trump ricorda il falco Lindsey Graham

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato il recente cambiamento di posizione del defunto senatore Lindsey Graham sul conflitto con l'Iran.

"Era un vero falco, come si suol dire, sull'Iran, e nelle ultime settimane direi che è giunto a pensare qualcosa del tipo: 'In questo caso, è meglio raggiungere un accordo piuttosto che distruggere il resto del Paese'", ha dichiarato Trump a Fox News.

Ha ricordato che il senatore repubblicano, scomparso l'11 luglio, non condivideva quella visione riguardo al conflitto in Ucraina.

"A dire il vero, a Lindsey piaceva la guerra. Gli dissi: 'Sei una brava persona. Come mai ti piace così tanto la guerra?' Era uno a cui piaceva la guerra. Lo dico scherzando, ma non c'è niente da ridere, ma non ho mai visto una guerra che non gli piacesse. Ne era molto appassionato. E, sapete, a ragione. Era quello che pensava", ha ricordato il presidente.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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