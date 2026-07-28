"Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse": Trump ricorda il falco Lindsey Graham

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivelato il recente cambiamento di posizione del defunto senatore Lindsey Graham sul conflitto con l'Iran.

"They'll never have a nuclear weapon. They understand that. We have had some very good talks," says @POTUS on Iran.



"Very interesting, with Lindsey [Graham], he was very much a hawk, as you would say, on Iran, and over the last few weeks, I would say that he became like, 'It's… pic.twitter.com/RgqgoXKtV9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 28, 2026

"Era un vero falco, come si suol dire, sull'Iran, e nelle ultime settimane direi che è giunto a pensare qualcosa del tipo: 'In questo caso, è meglio raggiungere un accordo piuttosto che distruggere il resto del Paese'", ha dichiarato Trump a Fox News.

Ha ricordato che il senatore repubblicano, scomparso l'11 luglio, non condivideva quella visione riguardo al conflitto in Ucraina.

"A dire il vero, a Lindsey piaceva la guerra. Gli dissi: 'Sei una brava persona. Come mai ti piace così tanto la guerra?' Era uno a cui piaceva la guerra. Lo dico scherzando, ma non c'è niente da ridere, ma non ho mai visto una guerra che non gli piacesse. Ne era molto appassionato. E, sapete, a ragione. Era quello che pensava", ha ricordato il presidente.

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