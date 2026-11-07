"Non ho prove": l'inaspettata ammissione di Flávio Bolsonaro riguardo le accuse a Lula (VIDEO)

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Flávio Bolsonaro, ex candidato alla presidenza del Brasile, ha ammesso di non disporre di prove per contestare legalmente i risultati delle elezioni presidenziali del 2026, nelle quali è stato sconfitto da Luiz Inácio Lula da Silva. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Folha de S.Paulo', l'esponente del Partito Liberale (PL) - novello Guaidò 2.0 - è stato interrogato in merito alle sue affermazioni su presunte irregolarità nel processo elettorale.

Flávio Bolsonaro diz que não tem provas de fraude nas eleições brasileiras: “Eu não tenho provas. É por isso que não vou questionar isso na justiça brasileira. Porque eu não tenho provas e nem terei” https://t.co/F4fEW6GQtH — QG do POP (@QGdoPOP) November 7, 2026

"Non ho prove. Ecco perché non intendo sollevare alcuna contestazione davanti alla magistratura brasiliana: perché non ho prove, né ne avrò mai", ha dichiarato. Il quotidiano 'Folha de S.Paulo' sottolinea che, durante il colloquio, il senatore ha "ribadito teorie del complotto" e si è rifiutato di rispondere a domande riguardanti la sua fuga dal Paese.

Flávio Bolsonaro ha affrontato Lula da Silva nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, tenutosi il 25 ottobre. Alla fine, Lula ha ottenuto la rielezione con il 51,79% dei voti, contro il 48,21% del suo rivale.

In seguito alla sconfitta elettorale, Flávio Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è arrivato a Miami (Stati Uniti) il 28 ottobre, accompagnato dalla sua famiglia.

Il senatore aveva precedentemente messo in dubbio la legittimità delle elezioni. In una lettera rivolta all'opinione pubblica brasiliana dopo la consultazione, si è spinto fino a proclamarsi "il vero presidente eletto del Brasile", proprio come il burattino golpista venezuelano Juan Guaidò, esortando la comunità internazionale a non riconoscere come legittima la situazione politica del Paese.

Ha inoltre affermato che avrebbe continuato a guidare l'opposizione dagli Stati Uniti. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media brasiliani, Bolsonaro ha successivamente modificato il contenuto della sua dichiarazione, sostituendo il termine "presidente eletto" con "leader del Brasile".

Nei giorni successivi alla sua partenza dalla nazione sudamericana, Bolsonaro ha nuovamente messo in discussione i risultati elettorali. In un'intervista al 'New York Times', pubblicata il 5 novembre, ha sostenuto che la vittoria di Lula fosse "matematicamente impossibile".

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