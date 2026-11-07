Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

"Non ho prove": l'inaspettata ammissione di Flávio Bolsonaro riguardo le accuse a Lula (VIDEO)

415
"Non ho prove": l'inaspettata ammissione di Flávio Bolsonaro riguardo le accuse a Lula (VIDEO)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Flávio Bolsonaro, ex candidato alla presidenza del Brasile, ha ammesso di non disporre di prove per contestare legalmente i risultati delle elezioni presidenziali del 2026, nelle quali è stato sconfitto da Luiz Inácio Lula da Silva. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano 'Folha de S.Paulo', l'esponente del Partito Liberale (PL) - novello Guaidò 2.0 - è stato interrogato in merito alle sue affermazioni su presunte irregolarità nel processo elettorale.

"Non ho prove. Ecco perché non intendo sollevare alcuna contestazione davanti alla magistratura brasiliana: perché non ho prove, né ne avrò mai", ha dichiarato. Il quotidiano 'Folha de S.Paulo' sottolinea che, durante il colloquio, il senatore ha "ribadito teorie del complotto" e si è rifiutato di rispondere a domande riguardanti la sua fuga dal Paese.

Flávio Bolsonaro ha affrontato Lula da Silva nel ballottaggio delle elezioni presidenziali, tenutosi il 25 ottobre. Alla fine, Lula ha ottenuto la rielezione con il 51,79% dei voti, contro il 48,21% del suo rivale.

In seguito alla sconfitta elettorale, Flávio Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è arrivato a Miami (Stati Uniti) il 28 ottobre, accompagnato dalla sua famiglia.

Il senatore aveva precedentemente messo in dubbio la legittimità delle elezioni. In una lettera rivolta all'opinione pubblica brasiliana dopo la consultazione, si è spinto fino a proclamarsi "il vero presidente eletto del Brasile", proprio come il burattino golpista venezuelano Juan Guaidò, esortando la comunità internazionale a non riconoscere come legittima la situazione politica del Paese.

Ha inoltre affermato che avrebbe continuato a guidare l'opposizione dagli Stati Uniti. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media brasiliani, Bolsonaro ha successivamente modificato il contenuto della sua dichiarazione, sostituendo il termine "presidente eletto" con "leader del Brasile".

Nei giorni successivi alla sua partenza dalla nazione sudamericana, Bolsonaro ha nuovamente messo in discussione i risultati elettorali. In un'intervista al 'New York Times', pubblicata il 5 novembre, ha sostenuto che la vittoria di Lula fosse "matematicamente impossibile".

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

Francia: il programma elettorale di Mélenchon punta all'uscita dalla NATO

  • 06 Novembre 2026 17:37

  C'è un vento nuovo che comincia a soffiare trasversalmente nel vecchio continente. Mentre i vari governi europei continuano a genuflettersi dinnanzi alle imposizioni di Washington, la Francia...

NORD-AMERICA Midterm: Vance prende le distanze da Trump

Midterm: Vance prende le distanze da Trump

  • 06 Novembre 2026 07:00

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance sta cercando di stringere una nuova alleanza con i repubblicani e gli elettori rimasti delusi da Donald Trump, in vista delle elezioni del 2028. Lo riferisce Fox...

NORD-AMERICA Midterm USA, perché cresce il rischio di caos: Trump potrebbe contestare i risultati

Midterm USA, perché cresce il rischio di caos: Trump potrebbe contestare i risultati

  • 04 Novembre 2026 07:00

Le elezioni di metà mandato del 3 novembre potrebbero rappresentare un punto di svolta per gli Stati Uniti, mentre Donald Trump registra un crollo dei consensi, penalizzato dall'inflazione e dalla...

NORD-AMERICA Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

  • 03 Novembre 2026 07:00

Il voto della comunità latinoamericana potrebbe rivelarsi decisivo nelle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre. A sottolinearlo è Lydia Camarillo, presidente del Southwest...

NORD-AMERICA «Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

  • 02 Novembre 2026 16:22

  Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito che ricorrerà a una strategia di ostruzionismo legislativo qualora il Partito Repubblicano dovesse perdere il controllo della Camera...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Gaza, UNRWA: quasi tutta la popolazione senza acqua, ripari e beni essenziali

Gaza, UNRWA: quasi tutta la popolazione senza acqua, ripari e beni essenziali

07 Novembre 2026 07:00
La Cina sfida le sanzioni statunitensi contro Cuba

La Cina sfida le sanzioni statunitensi contro Cuba

06 Novembre 2026 17:10
Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

06 Novembre 2026 16:53
Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

06 Novembre 2026 08:00
La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

06 Novembre 2026 08:00
Lo Yemen rivendica l'attacco che ha bloccato i voli all'aeroporto saudita King Fahd

Lo Yemen rivendica l'attacco che ha bloccato i voli all'aeroporto saudita King Fahd

06 Novembre 2026 08:00
Midterm: Vance prende le distanze da Trump

Midterm: Vance prende le distanze da Trump

06 Novembre 2026 07:00
La sconfitta di Trump vista dall'America Latina: tremano i suoi alleati

La sconfitta di Trump vista dall'America Latina: tremano i suoi alleati

06 Novembre 2026 07:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

23684
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

10774
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10102

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

9478
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9060
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

8022
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

7971
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7306
AMERICA LATINA

"Non ho prove": l'inaspettata ammissione di Flávio Bolsonaro riguardo le accuse a Lula (VIDEO)

ASIA

Gaza, UNRWA: quasi tutta la popolazione senza acqua, ripari e beni essenziali

CINA

La Cina sfida le sanzioni statunitensi contro Cuba

AMERICA LATINA

Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

ASIA

Interferenze GPS e satelliti spia: come l'Iran compromette le capacità spaziali degli USA

ASIA

La Turchia oltre la NATO: approvato il primo articolo del patto di difesa della Mecca

ASIA

Lo Yemen rivendica l'attacco che ha bloccato i voli all'aeroporto saudita King Fahd

NORD-AMERICA

Midterm: Vance prende le distanze da Trump

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina   Una finestra aperta 44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

44 tonnellate al secondo: la scala di Ningbo-Zhoushan e l'apertura ad alto livello della Cina

  • 04 Novembre 2026 16:00
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti