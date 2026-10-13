"Non mi metteranno a tacere": Ilhan Omar attacca Trump dopo il raid dell'ICE

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L'abitazione a Washington, D.C., della deputata democratica Ilhan Omar è stata perquisita dall'unità investigativa dell'Homeland Security Investigations (HSI), ramo penale dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE). La notizia è stata confermata da tre fonti a conoscenza dell'inchiesta e da una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'operazione si inserisce in un clima di forte tensione politica, preceduta da ripetuti attacchi del presidente Donald Trump e dei suoi alleati legati alla regolarità dei documenti di immigrazione della deputata nata in Somalia.

La reazione di Omar: "Uso politico delle forze dell'ordine"

In risposta al blitz degli agenti federali, la deputata del Minnesota ha denunciato l'azione come un atto di "intimidazione politica" e una "campagna diffamatoria".

Attraverso un messaggio diffuso su X, Omar ha dichiarato:

"Non ci siano dubbi: questo è un tentativo di attaccare gli oppositori politici e di manipolare le forze dell'ordine federali. Per dieci anni, Trump mi ha attaccata con menzogne infondate. Questa è solo l'ultima escalation di una campagna d'intimidazione. Non mi metteranno a tacere."

I dettagli dell'indagine penale

A differenza delle normali operazioni dell'ICE incentrate sui decreti di espulsione, l'indagine è condotta dall'HSI con il supporto diretto del Dipartimento di Giustizia. In una dichiarazione ufficiale, il Dipartimento ha confermato che gli agenti hanno eseguito un regolare mandato di perquisizione nell'ambito di "un'indagine penale federale in corso", incentrata sui documenti d'immigrazione della parlamentare.

Chi è Ilhan Omar e il legame con "The Squad"

Eletta alla Camera dei Rappresentanti nel novembre 2018 come rappresentante dello Stato del Minnesota, Ilhan Omar è stata tra le prime donne musulmane a entrare al Congresso degli Stati Uniti.

Insieme a Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez e Ayanna Pressley, fa parte del gruppo progressista noto come "The Squad", da sempre al centro di duri scontri verbali con Donald Trump e l'ala conservatrice sui temi dei diritti civili, dell'immigrazione e della politica estera.

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