«Non prepareremo i nostri figli a morire»: Jean-Luc Mélenchon contro la NATO (VIDEO)

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La NATO, ancora una volta nel mirino di Jean-Luc Mélenchon. Di fronte ai militanti riuniti allo Zénith d’Auvergne, il candidato all’Eliseo della sinistra francese ha dedicato una parte del suo discorso alle crisi internazionali, rivolgendo un’accusa diretta all’Alleanza Atlantica. «Non prepareremo i nostri figli e i nostri nipoti a morire», ha affermato, denunciando «operazioni azzardate e inventate dalla NATO».

Per il fondatore di La France insoumise, il pericolo principale è quello di un’estensione dei conflitti che trascinerebbe la Francia in guerra. Ha così messo in relazione, in un unico monito, i teatri europei e mediorientali. «Diventare cobelligeranti in Ucraina o diventare cobelligeranti in Arabia Saudita è un pericolo immenso che non vogliamo», ha dichiarato.

A questa prospettiva, Jean-Luc Mélenchon oppone la sua linea diplomatica. «Siamo sostenitori del non allineamento», ha ribadito con forza. Il leader degli “Insoumis” rivendica per la Francia la libertà di determinare i propri impegni, le relative modalità e i territori in cui intervenire. Rifiuta che una potenza esterna le imponga la propria linea di condotta e presenta l’interesse dell’umanità come la bussola di questa politica. Un modo per porre l’indipendenza delle decisioni francesi al centro della sua argomentazione contro la spirale militare.

«Vogliamo la pace adesso, non dopodomani, adesso!», ha proseguito.

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