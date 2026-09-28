"Non saremo mai più ricolonizzati". Il discorso più bello all'Assemblea Generale Onu 2026 è del premier del Niger

"IL SAHEL È IN GUERRA DI LIBERAZIONE. NON SAREMO MAI PIÙ RICOLONIZZATI". Il primo ministro del Niger Lamine Zeine Ali Mahaman alle Nazioni Unite del 2026 ha evidenziato in modo magistrale il doppio standard che garantisce l'impunità per i crimini commessi in teatri storici e attuali (citando Libia, Iraq, Palestina, Libano, Cuba e Venezuela) mentre minaccia di sanzioni le nazioni sovrane che rivendicano la propria autodeterminazione.

Il Niger rifiuta esplicitamente la logica del "poliziotto del mondo" e l'atteggiamento paternalistico che vorrebbe i popoli africani incapaci di governarsi o di produrre scienza e intelligenza. Il messaggio inviato alla comunità internazionale è inequivocabile: il diritto del Niger di scegliere liberamente i propri partner strategici è inalienabile e non negoziabile.

Il premier ha affermato: "Signore e signori, mentre vi parlo, ai nostri confini nord-orientali si trovano le milizie proxy guidate dalla Francia, sostenute dall’Ucraina e da altri due paesi." "E sapete benissimo a quali paesi mi riferisco." E ancora: "Queste milizie proxy sono armate, guidate e dirette, e stanno per attaccare le nostre postazioni militari e i nostri impianti petroliferi. Ma avranno ciò che si meritano, inshallah.”

Il nostro Sahel è in guerra, ha proseguito. "Una guerra di liberazione contro una cospirazione volta alla sua ricolonizzazione.” Ciò che alcuni definiscono terrorismo nella nostra regione - prosegue il premier del Niger all'Onu - è un cinico piano di ricolonizzazione mascherato da estremismo. «L’uranio del Niger, l’oro del Mali e del Burkina, il litio, il gas, il petrolio e tante altre ricchezze fanno venire l’acquolina in bocca alle vecchie potenze. Questa perfida destabilizzazione del Sahel centrale, guidata dalla Francia con la complicità attiva dell’Ucraina — documentata, ampiamente documentata. L’uranio del Niger illuminava le città europee mentre le nostre rimanevano al buio. Questa ingiustizia ora è finita. È finita.”



E il messaggio chiaro all'Occidente: “Un popolo che ha deciso di essere libero non può essere ricolonizzato, né con la paura, né con l’astuzia, né tantomeno con la violenza selvaggia.”

Di seguito l'intervento video completo che abbiamo sottotitolato in italiano: