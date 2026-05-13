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Non solo petrolio: perché il legame tra Cina e Iran terrorizza la diplomazia USA

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Non solo petrolio: perché il legame tra Cina e Iran terrorizza la diplomazia USA

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Di fronte alle pressioni statunitensi, l'Iran può contare su partner come la Cina, un Paese che rientra nella strategia di Teheran per bilanciare la propria posizione geopolitica.

In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa iraniana IRNA il giorno prima della visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, l'ambasciatore iraniano a Pechino, Abolreza Rahmani Fazli, ha affermato che il gigante asiatico ha svolto un ruolo chiave nella riduzione delle tensioni derivanti dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

A questo proposito, il diplomatico ha spiegato che l'Iran, nella gestione della fase postbellica, non si limita a reazioni a breve termine, ma cerca di ridefinire la propria posizione diplomatica nei rapporti con i partner strategici.

"In questo contesto, l'Iran non considera la Cina semplicemente come un partner economico o un acquirente di energia, ma come parte di una più ampia strategia politica di equilibrio contro pressioni, minacce e unilateralismo", ha sottolineato.

Rahmani Fazli ha ricordato che il ruolo della Cina nel porre fine alla guerra contro l'Iran non dovrebbe essere considerato unicamente a livello di dichiarazioni ufficiali, poiché, di fatto, fin dall'inizio Pechino ha espresso la sua opposizione all'escalation del conflitto, consapevole che l'instabilità in Medio Oriente non è solo una crisi regionale, ma è legata alla sicurezza energetica, alla catena commerciale globale e all'equilibrio di potere nel sistema internazionale.

"Da questa prospettiva, gli sforzi della Cina per porre fine alla guerra miravano a sostenere il principio di stabilità", ha spiegato.

Secondo l'inviato, la Cina si è anche adoperata per mantenere aperto il percorso dei negoziati attraverso consultazioni con attori influenti, presentando un'iniziativa di pace con la cooperazione del Pakistan che ha portato ai negoziati a Islamabad tra rappresentanti iraniani e americani all'inizio di aprile, e attraverso un piano in quattro punti presentato dal presidente Xi Jinping.

"L'importanza del ruolo della Cina risiedeva nel fatto che non considerava la crisi dal punto di vista della pressione sull'Iran, bensì da quello del contenimento della guerra e della prevenzione del collasso della sicurezza regionale", ha precisato.

Riguardo alla proposta in quattro punti della Cina per la regione, l'ambasciatore iraniano ha spiegato che il piano è significativo perché si allontana dalla logica della sicurezza importata e pone l'accento sul rispetto della sovranità nazionale, sull'impegno per la coesistenza pacifica, sull'adesione al diritto internazionale e sul legame tra sicurezza e sviluppo .

Ha osservato che, per l'Iran, il valore di questa proposta risiede nel fatto che il Paese cerca la sicurezza in Medio Oriente non creando alleanze contro un Paese in particolare, bensì attraverso il dialogo e il riconoscimento dei legittimi interessi di tutti gli attori coinvolti.

Fazli ha affermato che l'Iran accoglie con favore tali iniziative perché sono in linea con la sua visione di principio secondo cui il futuro della regione dovrebbe essere plasmato dagli stessi paesi della regione, piuttosto che attraverso l'intervento e le pressioni di attori esterni.

Il viaggio di due giorni di Trump, che si concluderà il 15 maggio, arriva una settimana dopo la visita a Pechino del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, per colloqui su diverse questioni, tra cui la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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