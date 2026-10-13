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«Non toccate i liceali!»: la catena umana lavoratori-studenti che ha bloccato la polizia a Tolosa (VIDEO)

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«Non toccate i liceali!»: la catena umana lavoratori-studenti che ha bloccato la polizia a Tolosa (VIDEO)

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Una mattina di alta tensione si è consumata davanti al liceo Déodat de Séverac, dove le forze dell'ordine sono state costrette a indietreggiare di fronte a una compatta catena umana formata da insegnanti, lavoratori e studenti. Mentre i manifestanti scandivano a gran voce «Indietreggiate!» e «Non toccate i liceali!», la situazione è degenerata con cariche della polizia e lancio di lacrimogeni.

L'unica risposta che il regime neoliberista di Macron riesce a dare a studenti e lavoratori in lotta.

L'immagine degli insegnanti e dei lavoratori che si frappongono fisicamente tra le forze dell'ordine e i propri studenti rimane il fatto più simbolico di una giornata segnata da una forte mobilitazione sociale e da un netto rifiuto della repressione negli spazi educativi in Francia.

 
 
 
 
 
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