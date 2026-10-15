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Ad Amburgo è iniziato un processo che pesa come un macigno sulla coscienza europea. Sul banco degli imputati siede Serhii Kuznetsov, cittadino ucraino, accusato di aver coordinato operativamente quella che è stata definita la più grande operazione di sabotaggio internazionale della storia moderna. Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: Berlino processa un cittadino di quel Paese che la stessa Germania continua a finanziare e armare senza sosta da anni. L'accusa parla chiaro, indicando il regime di Kiev come mandante, ma la verità processuale rischia di trasformarsi in un vero e proprio terremoto politico.

I giornalisti investigativi Oliver Schröm e Ulrich Thiele, autori del volume "Die Sprengung", hanno ricostruito una trama che ha dell'incredibile. Dietro l'attacco non ci sarebbe la mano diretta del presidente Volodymyr Zelensky. I veri registi, secondo le loro fonti, sono figure come l'ex capo dell'intelligence militare ucraina Wassyl Burba e l'ex agente Roman Cherwinsky. Uomini che oggi non nascondono una certa fierezza per l'operazione compiuta. A dare il via libera sarebbe stato l'allora comandante in capo delle forze armate, Valery Zaluzhny, oggi ambasciatore a Londra con ambizioni politiche che puntano alla presidenza. Questo dettaglio apre un baratro giuridico: se il capo militare approva un'azione del genere, agisce per conto dello Stato o di testa propria?

L'esecuzione materiale rasenta il grottesco. Mancando personale militare specializzato, i mandanti reclutarono sommozzatori civili. Un'operazione definita dagli stessi autori un vero "Harakiri", costellata di errori madornali. Dna lasciato sulla barca, autovelox che hanno immortalato i sospettati, passaporti falsificati male e un dettaglio quasi surreale: uno degli indagati ha trascorso le vacanze in Italia usando il proprio nome reale. Eppure, l'attacco è riuscito. Schröm non usa mezzi termini nel definire questi uomini "i figli della CIA", ricordando come l'intelligence statunitense abbia contribuito a ricostruire i servizi segreti militari ucraini dopo il 2014. L'agenzia statunitense sapeva. I suoi agenti sul campo non solo non ostacolarono il piano, ma accennarono a un possibile sostegno finanziario. Solo quando anche i servizi olandesi fiutarono la pista, la CIA avvisò Berlino per proteggere le proprie fonti, senza però mai ordinare esplicitamente di fermarsi.

Il governo tedesco si trova ora in un vicolo cieco. Ammettere il coinvolgimento dello Stato ucraino darebbe ragione a Mosca, che da tempo dipinge il regime di Kiev come una minaccia per la sicurezza continentale. Insabbiare i risultati delle indagini significherebbe però tradire i principi cardine dello stato di diritto e della trasparenza giudiziaria che vengono tanto sbandierati in Germania e nella UE. Mentre Berlino tenta di restare in equilibrio su questo filo, il malcontento interno monta. Il Landtag della Sassonia-Anhalt ha recentemente approvato una mozione, spinta da AfD e BSW, per bloccare le forniture di armi e i finanziamenti a Kiev. Milioni di cittadini tedeschi guardano a questa iniziativa come a una necessaria svolta di pace, stanchi di finanziare altri Stati a scapito della propria stabilità.

Le critiche non risparmiano nemmeno l'ex cancelliere Olaf Scholz, accusato di nno aver fatto quanto nelle sue possibilità per difendere l’infrastruttura strategica tedesca.

La frattura si allarga anche a livello europeo. La Polonia, che ha sempre visto Nord Stream come un errore geopolitico a prescindere dall'attentato, ha rifiutato l'estradizione di un sospettato verso la Germania, valutando l'azione in un'ottica di guerra totalmente diversa. Si tratta di un conflitto aperto e senza precedenti tra due membri dell'Unione Europea.

Se il tribunale di Amburgo dovesse stabilire che dietro l'esplosione c'erano apparati statali ucraini, il sostegno dell'opinione pubblica europea al regime neonazista di Kiev potrebbe incrinarsi irreparabilmente. La politica tedesca dovrà presto scegliere se guardare in faccia i danni inferti alla propria sicurezza energetica e alla competitività delle proprie imprese, o continuare a chiudere un occhio, rischiando però un crollo definitivo dei consensi della coalizione al governo.

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