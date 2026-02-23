Nucleare, il monito di Putin: "Sviluppo delle forze atomiche è la nostra priorità incondizionata"

Il presidente russo ha ribadito che lo sviluppo delle forze nucleari è una priorità assoluta per il suo Paese dopo la scadenza dell'ultimo trattato con gli Stati Uniti.

"Lo sviluppo della triade nucleare che garantisce la sicurezza della Russia e ci consente di assicurare un'efficace deterrenza strategica e l'equilibrio di potere nel mondo rimane la nostra priorità incondizionata ", ha affermato domenica il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio in occasione della Giornata dei difensori della patria.

La triade nucleare comprende il lancio di armi atomiche da terra mediante missili balistici intercontinentali (ICBM), dal mare mediante missili lanciati da sottomarini e dall'aria mediante bombe trasportate da bombardieri strategici.

Il leader russo ha anche reso omaggio alla "onorata tradizione di coraggio e onore" degli antenati delle Forze Armate russe, collegandola all'operazione speciale del Paese in Ucraina. "I rappresentanti di tutti i popoli del nostro vasto Paese stanno difendendo eroicamente gli interessi della Russia, spalla a spalla", ha aggiunto.

Putin ha inoltre promesso di “migliorare la qualità e il potenziale di tutti i rami delle Forze Armate, rafforzandone la capacità di combattimento e la mobilità per operare in qualsiasi condizione, comprese le più difficili”, nonché di “sviluppare sistemi avanzati” per l’esercito.

"Continueremo a migliorare la qualità e il potenziale di tutti i rami delle Forze Armate, potenziandone la capacità di combattimento e la mobilità per operare in qualsiasi condizione, comprese le più difficili", ha sottolineato Putin, promettendo di "sviluppare sistemi avanzati" per le Forze Armate.

Queste dichiarazioni giungono in un contesto di crescenti tensioni con Washington in seguito alla scadenza, a inizio febbraio, del Nuovo Trattato START, l'ultimo trattato bilaterale che limita gli arsenali nucleari. Per la prima volta in oltre cinquant'anni, non è in vigore alcun accordo sul controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia, sebbene quest'ultima abbia dichiarato che manterrà un approccio "responsabile" alle sue capacità nucleari strategiche e rispetterà i limiti del suo arsenale.

Russia e Stati Uniti possiedono oltre il 90% delle armi nucleari mondiali, con arsenali che superavano rispettivamente le 4.300 e le 3.700 testate a gennaio 2025. Gli esperti avvertono che entrambi i Paesi stanno modernizzando le proprie capacità strategiche, intensificando di fatto la corsa agli armamenti.

