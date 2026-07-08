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Nuovi raid degli Stati Uniti in Iran. Seconda notte di attacchi nello Stretto di Hormuz

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Nuovi raid degli Stati Uniti in Iran. Seconda notte di attacchi nello Stretto di Hormuz

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Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato mercoledì che le sue forze stanno conducendo "ulteriori attacchi" in Iran.

"Su ordine del Comandante in Capo, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato nuovi raid in Iran per indebolire ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", si legge nella nota ufficiale dell'agenzia.

 

Allo stesso tempo, il CENTCOM ha accusato Teheran di aver causato la nuova escalation di tensioni tra i due Paesi: "Gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile della recente e ingiustificata aggressione contro le navi mercantili e gli equipaggi civili che navigano liberamente in questa vitale via d'acqua internazionale".

 

La nuova ondata di raid ha avuto una portata più ampia rispetto ai giorni precedenti, come confermato da un funzionario statunitense ad Axios. Secondo le fonti, tra gli obiettivi figuravano radar costieri militari, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea.

I media iraniani hanno riferito mercoledì di aver udito forti esplosioni nelle città meridionali di Bandar Abbas e Sirik. Altre tre esplosioni sono state segnalate a Konarak e una a Chabahar.

Una nuova escalation

Si tratta della seconda notte consecutiva di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. Le forze armate di Washington avevano già lanciato una serie di bombardamenti martedì, con l'obiettivo di imporre "costi elevati" a Teheran dopo i presunti attacchi alle navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz.

"Le forze del CENTCOM hanno iniziato a lanciare una serie di potenti attacchi contro l'Iran per imporre pesanti conseguenze a seguito delle aggressioni contro navi civili in acque internazionali", aveva dichiarato l'agenzia sui propri canali social.

Nel frattempo, i media locali iraniani hanno registrato esplosioni nella città portuale di Sirik, oltre che sulle isole di Qeshm e Jarg. Quest'ultima è un'area strategica fondamentale: ospita infatti le principali infrastrutture petrolifere iraniane, da cui transita il 90% delle esportazioni totali di greggio del Paese.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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