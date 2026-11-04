Nuovi raid di Israele a Gaza: 19 vittime palestinesi in tre giorni di attacchi

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Il 3 novembre, le autorità sanitarie di Gaza hanno reso noto che le recenti incursioni aeree israeliane nell'enclave sotto assedio hanno provocato la morte di almeno 19 palestinesi nell'arco di tre giorni.

VIDEO | An Israeli drone strike directly targeted a tent housing displaced Palestinians in Al-Mawasi, west of Khan Yunis, in Gaza. According to Palestinian Civil Defense, Emergency response teams recovered the body of one killed civilian and rescued several injured individuals from the area, including a young man, a woman, and two young girls. — The Cradle (@TheCradleMedia) November 2, 2026

I dati ufficiali riportano sei vittime nelle ultime 24 ore, che vanno a sommarsi ai 13 decessi del fine settimana, mentre i raid delle forze armate americane e israeliane continuano a martellare i centri abitati e le strutture civili della Striscia.

Tra le persone che hanno perso la vita figura il tenente Khaled Ibrahim Mohammad Shalouf, 44 anni, operatore della sicurezza interna originario di Rafah: l'ufficiale è rimasto ucciso in un bombardamento che ha colpito un gruppo di persone nei pressi dell'University College of Applied Sciences (UCAS), nella provincia meridionale di Khan Yunis. In precedenza, un altro attacco aereo nella zona di Al-Mawasi aveva causato la morte di cinque agenti di polizia. L'episodio è stato duramente stigmatizzato dal Ministero degli Interni locale come un vero e proprio massacro ai danni di personale in servizio. Secondo Hamas, la pressione costante sulle forze dell'ordine civili risponde alla precisa volontà di paralizzare i tentativi di ricostruzione, indebolire le istituzioni e fomentare il caos nel territorio.

Nelle ultime settimane, diverse organizzazioni umanitarie e osservatori locali hanno evidenziato una sensibile escalation delle azioni militari contro la polizia, le forze di sicurezza, i dipendenti comunali, oltre che verso studenti e plessi scolastici. A questo proposito, il Ministero dell'Istruzione palestinese ha comunicato che durante il mese di ottobre le truppe israeliane hanno ucciso 14 studenti e quattro docenti, a cui si aggiungono tre dipendenti dell'Università Islamica morti a seguito di una detonazione avvenuta all'interno del campus.

Israel commits nearly 6,000 violations of Gaza 'ceasefire,' killing 1,593 Palestinians —— Israel has committed 5,989 violations of the US-backed ceasefire in Gaza since it took effect on 11 October 2025, including 753 violations in October 2026 alone, according to Gaza’s Government Media Office. The violations have included repeated shootings, airstrikes, home demolitions, military incursions, and arrests. During October, Israeli forces carried out 346 shooting incidents, 310 bombardments, 64 home demolitions, 21 military incursions, and 12 arrests, killing 145 Palestinians and injuring 672 others. According to Gaza’s Health Ministry, 1,593 Palestinians have been killed and 5,748 injured since the so-called ceasefire began, while 847 bodies have been recovered. Over the past 48 hours alone, Gaza’s hospitals received 15 bodies, including 11 people newly killed, two who succumbed to their injuries, and two recovered from beneath the rubble, alongside 38 wounded Palestinians. Gaza’s Government Media Office also reported severe Israeli restrictions on humanitarian aid and movement, with only 77,657 of the 232,800 agreed-upon trucks entering Gaza since the ceasefire began, representing just 33.3 percent of the required total. In October, only 3,777 of 18,600 agreed-upon trucks entered, including just 247 fuel trucks, while movement through the Rafah crossing reached only 19.1 percent of agreed levels. The office condemned Israel’s continued attacks and restrictions, held Israel and its supporters, particularly the US administration, responsible, and called on international mediators to intervene, end the violations, and ensure the unrestricted entry of humanitarian aid and fuel. — The Cradle (@TheCradleMedia) November 2, 2026

Ad aggravare il quadro contribuisce la decisione delle autorità israeliane di disporre la chiusura totale del valico di Rafah, sbarrando il passaggio dall'Egitto ai convogli carichi di generi alimentari, carburante, gas da cucina e aiuti d'emergenza. Questo snodo, da cui transitavano quotidianamente tra i 50 e i 60 camion (circa la metà degli approvvigionamenti destinati alla Striscia), costituisce l'unico canale d'ingresso per le risorse energetiche. Di fatto, l'afflusso di aiuti era già fortemente ridotto, con una quota di merci consentita pari a un terzo di quanto stabilito dagli accordi di "cessate il fuoco" stipulati nell'ottobre dello scorso anno.

La serrata dei valichi sta spingendo la popolazione allo stremo, esasperando una crisi alimentare già acutizzata dai tagli alle forniture del Programma Alimentare Mondiale (PAM). L'Associazione dei Panifici di Gaza ha denunciato il totale azzeramento delle riserve di farina: una condizione che ha imposto la chiusura di 13 dei 20 impianti presenti sul territorio, lasciando i pochi ancora attivi sul punto di sospendere le attività. Dal Ministero dello Sviluppo Sociale è giunto un fermo richiamo alla comunità internazionale di fronte al rischio imminente di un disastro umanitario, additando l'impiego della fame come strumento di pressione sui civili.

Con l'approssimarsi della stagione fredda, la popolazione si appresta ad affrontare il quarto inverno tra precipitazioni e allagamenti, con le previsioni dell'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che prospettano intense perturbazioni legate al fenomeno El Niño. Quasi due milioni di persone necessitano ancora di un riparo adeguato, mentre circa 8.600 moduli abitativi d'emergenza restano bloccati al confine a causa del blocco, costringendo intere famiglie a sopravvivere in tende di fortuna o in strutture pericolanti.

Stando alle stime del Ministero della Salute, dal momento della firma della tregua nell'ottobre 2025 ad oggi, sono circa 1.600 i palestinesi che hanno perso la vita — tra cui oltre 340 minori — mentre si contano più di 5.700 feriti.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it