Nuovi raid israeliani su Gaza: pioggia di fuoco a nord-ovest della città, ci sono feriti gravi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le forze militari dell’occupazione israeliana hanno bombardato un gruppo di palestinesi nei pressi di Gaza City, provocando il grave ferimento di diverse persone. Secondo quanto riferito da fonti mediche all'agenzia di stampa Wafa, l'attacco si è concentrato nella zona di al-Twam, situata nell'area nord-occidentale della città.

Nelle stesse ore, la tensione è rimasta altissima anche nella zona centrale della Striscia di Gaza: un uomo è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi dai soldati israeliani, riportando lesioni gravissime.

Il drammatico bilancio del conflitto

Gli ultimi episodi si inseriscono in un quadro umanitario sempre più devastante. Secondo il bollettino diffuso lunedì dal Ministero della Salute locale, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio dell'offensiva israeliana scattata nell'ottobre del 2023 ha raggiunto cifre drammatiche: si contano almeno 73.231 morti e oltre 173.686 feriti.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it