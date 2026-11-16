Nuovo asilo politico in Messico per García Linera: l'ex vicepresidente boliviano denuncia la repressione contro il MAS

L'ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera ha spiegato di essersi recato in esilio d'urgenza in Messico, dopo aver denunciato la "persecuzione politica" ai danni di chi ha fatto parte del governo di sinistra guidato dall'ex presidente Evo Morales.

"L'estrema destra è arrivata per vendicarsi: contro l'uguaglianza di genere, contro i sindacati, contro i contadini che alzano la testa e contro le popolazioni indigene che ora godono di diritti. Sono venuti per vendicarsi. Affrontano la politica con uno zelo quasi missionario", ha affermato il politico in un'intervista al quotidiano 'La Jornada', lanciando una dura stoccata all'amministrazione di La Paz. Dal canto suo, il governo del neoliberista rodrigo Paz ha già chiesto spiegazioni al Messico in merito alla concessione dell'asilo.

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"Da quando la destra ha vinto l'anno scorso e il governo si è insediato, si è scatenata gradualmente una caccia alle streghe politica, che si è intensificata nel tempo. Trattandosi di un governo molto debole, privo di una strategia sostenibile, ha dovuto compensare la propria debolezza con un autoritarismo crescente", ha dichiarato l'ex vicepresidente.

García Linera ha osservato che l'amministrazione Paz ha esordito con l'arresto dell'ex presidente Luis Arce (2020–2025), seguito dall'estromissione - avvenuta in modo quasi violento - di ex funzionari pubblici legati al Movimento per il Socialismo (MAS), nonché dalla detenzione di numerosi leader sindacali, contadini e indigeni che avevano partecipato alle proteste di massa contro l'aumento dei prezzi del carburante.

Inoltre, l'ex vicepresidente ha fatto autocritica, riconoscendo che gli ultraconservatori traggono spesso vantaggio dagli errori commessi dai loro avversari. "Il problema sorge quando la sinistra e il movimento progressista non riescono a raggiungere i propri obiettivi. A quel punto, inevitabilmente, l'estrema destra – che era rimasta in attesa, come forza di minoranza – prende vigore. Diranno: 'Guardate, ecco cos'è la sinistra. Hanno fallito. Non hanno realizzato ciò che si erano prefissati, quindi ora tocca a noi'. E cercheranno vendetta", ha spiegato.

Ha inoltre riferito che, il 9 novembre, ha chiesto al Messico di rinnovare il suo status di asilato - concesso originariamente nel 2019 in seguito al colpo di Stato contro Morales - poiché il governo ha avviato nei suoi confronti procedimenti giudiziari che potrebbero portare al suo arresto, senza alcuna giustificazione; un’iniziativa che egli ha descritto come nient’altro che un atto di vendetta da parte delle élite della nazione sudamericana.

"Per secoli la Bolivia è stata governata da élite imprenditoriali. La situazione è cambiata tra il 2006 e il 2019, con l’arrivo di Evo Morales. Ciò ha segnato l’ingresso di popolazioni indigene, cittadini comuni, sindacalisti e contadini in ogni livello della struttura di potere: quello che un tempo ho definito l’“indigenizzazione” dello Stato. La Bolivia si è “indigenizzata”. Non si trattava solo di Evo; l’intera struttura statale è stata coinvolta in questo processo. Si è verificata una significativa mobilità sociale ascendente per le popolazioni indigene e i contadini: tre milioni di boliviani, in gran parte indigeni, sono usciti dalla povertà (il 30%). Questo ha sottratto alle élite il loro potere e il loro controllo. Ora che il MAS ha perso le elezioni, stanno regolando i conti".

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