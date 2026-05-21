Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

L'Autorità iraniana PGSA, che controlla lo Stretto di Hormuz nel Golfo Persico, ha annunciato la creazione di una zona di gestione supervisionata del canale navigabile.

"La linea che collega Kuh Mobarak, in Iran, e la parte meridionale di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a est dello stretto, con la linea che collega la punta dell'isola di Qeshm, in Iran, e Umm al-Quwain, negli Emirati Arabi Uniti, a ovest dello stretto", ha dichiarato mercoledì l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA) come zona di gestione, sul suo account social X.

Inoltre, ha annunciato che "gli spostamenti all'interno di quest'area per transitare attraverso lo Stretto di Hormuz richiedono il coordinamento" con la PGSA "e l'ottenimento di un permesso da parte di tale agenzia".

L'Iran ha chiuso il corridoio strategico ai suoi nemici e alleati in risposta all'aggressione non provocata del 28 febbraio contro il Paese da parte di Stati Uniti e Israele.

Teheran ha iniziato ad attuare controlli molto più severi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, il 13 aprile, la continuazione di un blocco navale illegale contro navi e porti iraniani, in violazione dei termini di un cessate il fuoco che aveva annunciato unilateralmente all'inizio dello stesso mese.

In questo contesto, l'Iran ha introdotto la PGSA, un nuovo meccanismo istituzionale per regolamentare e monitorare il traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Nel suo primo post su X, l'autorità ha dichiarato che l'account avrebbe fornito aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni nel corso d'acqua, nonché sugli sviluppi relativi alla gestione del traffico marittimo.

Secondo quanto affermato da funzionari iraniani, il nuovo canale di comunicazione fa parte di un sistema operativo più ampio progettato per migliorare il coordinamento con il trasporto marittimo commerciale.

Grazie a questo meccanismo, le navi che intendono attraversare lo stretto ricevono notifiche elettroniche dirette che illustrano nel dettaglio le norme, i regolamenti e i requisiti procedurali applicabili prima del transito.