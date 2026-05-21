Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

509
Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

L'Autorità iraniana PGSA, che controlla lo Stretto di Hormuz nel Golfo Persico, ha annunciato la creazione di una zona di gestione supervisionata del canale navigabile.

"La linea che collega Kuh Mobarak, in Iran, e la parte meridionale di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a est dello stretto, con la linea che collega la punta dell'isola di Qeshm, in Iran, e Umm al-Quwain, negli Emirati Arabi Uniti, a ovest dello stretto", ha dichiarato mercoledì l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico (PGSA) come zona di gestione, sul suo account social X.

Inoltre, ha annunciato che "gli spostamenti all'interno di quest'area per transitare attraverso lo Stretto di Hormuz richiedono il coordinamento" con la PGSA "e l'ottenimento di un permesso da parte di tale agenzia".

L'Iran ha chiuso il corridoio strategico ai suoi nemici e alleati in risposta all'aggressione non provocata del 28 febbraio contro il Paese da parte di Stati Uniti e Israele.

Teheran ha iniziato ad attuare controlli molto più severi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, il 13 aprile, la continuazione di un blocco navale illegale contro navi e porti iraniani, in violazione dei termini di un cessate il fuoco che aveva annunciato unilateralmente all'inizio dello stesso mese.

In questo contesto, l'Iran ha introdotto la PGSA, un nuovo meccanismo istituzionale per regolamentare e monitorare il traffico navale attraverso lo Stretto di Hormuz.

Nel suo primo post su X, l'autorità ha dichiarato che l'account avrebbe fornito aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni nel corso d'acqua, nonché sugli sviluppi relativi alla gestione del traffico marittimo.

Secondo quanto affermato da funzionari iraniani, il nuovo canale di comunicazione fa parte di un sistema operativo più ampio progettato per migliorare il coordinamento con il trasporto marittimo commerciale.

Grazie a questo meccanismo, le navi che intendono attraversare lo stretto ricevono notifiche elettroniche dirette che illustrano nel dettaglio le norme, i regolamenti e i requisiti procedurali applicabili prima del transito.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Svolta negli USA: cancellate le sanzioni contro Francesca Albanese

Svolta negli USA: cancellate le sanzioni contro Francesca Albanese

21 Maggio 2026 11:00
L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

21 Maggio 2026 10:30
"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

20 Maggio 2026 16:33
Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

20 Maggio 2026 16:12
Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

20 Maggio 2026 12:00
Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

20 Maggio 2026 12:00
Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

20 Maggio 2026 12:00
Patto Xi-Putin alla Grande Sala del Popolo: il piano per un nuovo ordine mondiale

Patto Xi-Putin alla Grande Sala del Popolo: il piano per un nuovo ordine mondiale

20 Maggio 2026 12:00
CINA

Scacco matto a Washington: perché la pressione Usa sulla Cina è fallita (di Pepe Escobar)

24113
EUROPA

Le "coincidenze" degli scandali di Kiev e la frase di Putin

21744
MEDITERRANEO

Eurovision. Voti truccati da Israele e l'inganno burocratico dell'EBU

20715
RUSSIA

L'escalation ombra della NATO ed il (terribile) bivio di Mosca

20245

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

12930
MEDITERRANEO

Da Gaza accuse choc: "Corpi restituiti mutilati". Il lato oscuro del record di trapianti israeliano

10329
CINA

Il Tempio del cielo, Tucidide e la metafora non colta di XI (di Pepe Escobar)

9906
EUROPA

I signori Biden e i laboratori segreti USA in Ucraina

9134
NORD-AMERICA

Svolta negli USA: cancellate le sanzioni contro Francesca Albanese

L'Iran sfida Trump: "L'Ultimatum è ridicolo"

ASIA

Nuovo meccanismo tra Iran e Oman: cambia tutto per i transiti nello Stretto di Hormuz

NORD-AMERICA

"È impossibile rimettere il genio nella lampada": Blinken ammette che l'età dell'oro USA è finita

CINA

Vertice Xi-Putin: il commento di Trump

Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

ASIA

Disastro nei cieli: quanti caccia e droni americani sono stati distrutti in soli 40 giorni

ASIA

Xi Jinping lancia il monito da Pechino: "In Medio Oriente la guerra deve fermarsi"

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti di Loretta Napoleoni Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

Cina, Tempio del Cielo e fine dell’unipolarismo. Intervista a Fabio Massimo Parenti

  • 15 Maggio 2026 20:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza di Michelangelo Severgnini Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

Ecco il piano israeliano per una nuova (imminente) Nakba a Gaza

  • 16 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere   Una finestra aperta Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

Il turismo culturale in Cina: dall’avere all’essere

  • 11 Maggio 2026 07:00
Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

Sistema di navigazione BeiDou alimenta la trasformazione agricola della Cina

  • 18 Maggio 2026 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace di Francesco Santoianni Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

Caccia allo “psicopatico” e servizi in crisi: la lezione di Modena secondo Starace

  • 20 Maggio 2026 17:22
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici di Paolo Desogus I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

  • 18 Maggio 2026 09:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele” Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

Fulvio Grimaldi - Cantico per l’Iraq. DAMNATIO MEMORIAE. “Saddam l’hanno fatto gli americani, Hamas l’ha fatto Israele”

  • 19 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina di Giuseppe Giannini Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

  • 21 Maggio 2026 09:30
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari di Michele Blanco Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

Chi comanda davvero il mondo? Il duro atto d'accusa di Bernie Sanders che fa tremare i miliardari

  • 18 Maggio 2026 14:30
Coloni israeliani: lo schifo UE di Giorgio Cremaschi Coloni israeliani: lo schifo UE

Coloni israeliani: lo schifo UE

  • 11 Maggio 2026 22:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti