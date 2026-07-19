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NYT: la Casa Bianca teme che sanzioni eccessive contro la Russia indeboliranno il predominio del dollaro

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NYT: la Casa Bianca teme che sanzioni eccessive contro la Russia indeboliranno il predominio del dollaro

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La Casa Bianca teme che un uso eccessivo delle sanzioni contro la Russia possa incoraggiare altri Paesi ad allontanarsi dal dollaro statunitense, indebolendone il predominio nella finanza globale, secondo quanto riportato dal New York Times.

Un disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia pone un dilemma alla Casa Bianca: mentre i legislatori spingono per intensificare la guerra finanziaria, l’Esecutivo teme che l’uso intensivo delle sanzioni possa erodere la supremazia del dollaro. Il disegno di legge, ideato dal defunto senatore Lindsey Graham, mira a imporre sanzioni obbligatorie contro la Russia e i suoi alleati, ampliandone potenzialmente la portata imponendo tariffe sugli acquirenti di energia russa.

Cresce la preoccupazione nell'amministrazione del presidente Donald Trump sulla possibilità di uno spostamento globale del dollaro, con un crescente utilizzo dello yuan cinese e delle criptovalute. Un documento di lavoro recentemente pubblicato dal National Bureau of Economic Research ha rilevato che in alcuni paesi, come Russia, Bielorussia, Kirghizistan e Myanmar, dove il sistema bancario ha dovuto affrontare pesanti sanzioni statunitensi, le banche si sono notevolmente spostate verso lo yuan.

"Le azioni più efficaci sono aggressive e mirate, con tempistiche definite per ottenere effetti concreti", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent in un discorso a Parigi a maggio. "Le sanzioni mantenute per anni senza cambiamenti visibili e tangibili nei comportamenti possono avere un impatto generazionale quasi impossibile da prevedere", ha aggiunto.

Nelle ultime settimane, il Dipartimento del Tesoro ha silenziosamente rimosso alcune voci dalla sua lista di sanzioni, eliminando individui deceduti, navi dismesse e persone che non rappresentano più una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, il 57% delle riserve valutarie globali è ancora detenuto in dollari statunitensi. "Il dominio del dollaro è essenziale", ha dichiarato Bessent alla CNBC a giugno. L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di estendere le sue linee di swap valutario a un maggior numero di paesi per incoraggiare un maggiore utilizzo del dollaro. Rachel Ziemba, ricercatrice senior presso il Center for a New American Security, ha osservato che una riduzione del programma di sanzioni difficilmente impedirà un allontanamento a lungo termine dal dollaro. "Non hanno ancora chiarito quali politiche intendono adottare per ridurre l'uso di sistemi di pagamento alternativi al dollaro", ha avvertito.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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