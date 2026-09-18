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Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

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Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

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di Han Xin, Quotidiano del Popolo

Alle 8 del mattino, nel distretto Chaoyang di Beijing, un residente di cognome Wang ha scansionato un codice QR per sbloccare una bicicletta condivisa. Ha fissato il telefono al manubrio, avviando un'app di navigazione, e ha iniziato a pedalare per i sei chilometri che lo separavano dal suo negozio di animali.

"Andare in bici mi permette di raggiungere il lavoro facendo contemporaneamente un po' di movimento. È un'efficiente soluzione 'due in uno'", ha affermato Wang.

La sua esperienza non è affatto un caso isolato. Secondo Meituan, fornitore di servizi locali online, negli ultimi cinque anni gli utenti delle sue biciclette e bici elettriche in condivisione hanno percorso complessivamente 46,2 miliardi di chilometri, riducendo le emissioni di carbonio di circa 2,64 milioni di tonnellate. I veicoli a due ruote in condivisione si sono ormai radicati nella vita urbana, diventando una delle opzioni di spostamento preferite da milioni di persone.

Metropolitane, autobus e biciclette: queste combinazioni di viaggio multimodali sono diventate silenziosamente una routine quotidiana in molte città cinesi. Nel 2025, in tutta la Cina, sono stati effettuati ogni giorno oltre 200 milioni di spostamenti utilizzando modalità di mobilità sostenibile.

"Per mobilità sostenibile si intende un sistema di trasporto ecologico, a basse emissioni di carbonio, ad alta capacità ed efficiente, incentrato sul trasporto pubblico urbano e sui mezzi non motorizzati", ha spiegato Chen Xumei, ingegnere capo presso il Centro di ricerca sui trasporti urbani sostenibili della China Academy of Transportation Sciences.

Il settore dei trasporti è responsabile di circa il 10% delle emissioni totali di carbonio della Cina, con il trasporto su strada che rappresenta la fonte principale. Promuovere la mobilità sostenibile è quindi fondamentale per alleviare la congestione del traffico e favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni.

Secondo Chen, la mobilità sostenibile nelle città cinesi si è evoluta da iniziativa guidata dalle politiche pubbliche a scelta preferita dai cittadini.

La portata del fenomeno è in costante crescita: attualmente, su scala nazionale, circa 100 milioni di persone utilizzano i trasporti ferroviari urbani, altrettante si spostano in autobus e 24 milioni ricorrono al bike-sharing ogni giorno.

Secondo un rapporto del 2024 sullo sviluppo della mobilità sostenibile in alcune città cinesi rappresentative, tale modalità di spostamento costituisce in media il 73,9% di tutti gli spostamenti nelle 36 città esaminate, percentuale che sale al 75,4% nelle megalopoli. Le abitudini di spostamento urbano stanno diventando sempre più ecologiche.

Esiste ancora un ampio bacino di potenziali utenti non ancora coinvolti. Con la rapida espansione delle aree metropolitane, continua infatti ad aumentare il numero di pendolari che si spostano tra le diverse zone della città.

Un rapporto del 2025 sugli spostamenti casa-lavoro nelle principali città cinesi ha rilevato che circa 100 milioni di persone effettuano tali spostamenti nelle 22 megalopoli e città di dimensioni eccezionali della Cina, con una quota di circa il 4% che attraversa i confini cittadini.

Quasi il 90% delle persone che attualmente utilizzano mezzi motorizzati ma non si avvalgono ancora del trasporto pubblico urbano ha dichiarato che prenderebbe in considerazione l'idea di ridurre l'uso di auto private e taxi se il trasporto pubblico diventasse più efficiente e comodo.

Cosa ha favorito la diffusione della mobilità sostenibile? Alla base di questa tendenza vi è il continuo miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico urbano.

Ad esempio, la Linea 11 della metropolitana di Guangzhou, nella provincia del Guangdong (Cina meridionale), collega cinque importanti aree del centro città, registrando un volume medio giornaliero superiore ai 550.000 passeggeri. Servizi di navetta personalizzati a servizio della regione Beijing-Tianjin-Hebei collegano diversi distretti attorno a Beijing, totalizzando oltre 5 milioni di viaggi effettuati dai passeggeri. La rete di trasporto pubblico, in costante espansione e sempre più interconnessa, riduce i tempi di percorrenza tra le città ed estende la portata della mobilità sostenibile.

Dopo anni di sviluppo, si è consolidato un sistema infrastrutturale di trasporto pubblico urbano efficiente ed ecologico. Nel 2025, 54 città gestivano oltre 11.000 chilometri di linee ferroviarie urbane. Per quanto riguarda gli autobus urbani, la lunghezza complessiva delle tratte in esercizio ammontava a 1,776 milioni di chilometri, con i veicoli a nuova energia che rappresentavano l'87,5% dell'intera flotta.

Il trasporto pubblico offre anche un'esperienza di viaggio più fluida. Chengdu, nella provincia del Sichuan, Cina sud-occidentale, ha introdotto linee di autobus "puntuali", avvalendosi di sistemi intelligenti per prevedere gli orari di arrivo e di paline elettroniche in tempo reale per aiutare i passeggeri a organizzare i tempi di attesa.

Hangzhou, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale, utilizza un "modello su larga scala per il trasporto pubblico" per la pianificazione intelligente delle corse e il monitoraggio dei flussi di passeggeri, consentendo previsioni di arrivo più precise nelle aree urbane principali.

Migliori collegamenti per gli interscambi e una gestione più intelligente: gli aggiornamenti digitali hanno effettivamente rafforzato la competitività della mobilità sostenibile in tutta la Cina.

Il diffuso apprezzamento pubblico per la mobilità sostenibile non deriva soltanto da infrastrutture solide, ma anche da un contesto favorevole.

Raggiungere la metropolitana in bicicletta condivisa, percorrerne tre fermate e poi camminare per 800 metri fino all'ufficio: è così che Wang Chen, residente a Shanghai, si reca al lavoro ogni giorno; questo tragitto gli fa guadagnare circa 600 "punti carbonio" sul suo account personale di Amap, una popolare app di navigazione cinese.

"Mi mancano solo 4.400 punti per riscattare un abbonamento per i trasporti pubblici", ha detto Wang. Un tempo pensava che la riduzione delle emissioni di carbonio non lo riguardasse direttamente, ma ora vi contribuisce attraverso i suoi spostamenti quotidiani, trovando l'esperienza gratificante.

Nel 2020, Beijing ha introdotto per prima un meccanismo di "carbon inclusion": i residenti accumulano crediti basati su riduzioni certificate e calcolate delle emissioni di carbonio grazie a spostamenti a piedi, in bicicletta o utilizzando autobus e metropolitana.

"Negli ultimi anni, molte regioni hanno lanciato conti personali per il monitoraggio delle emissioni e iniziative di coinvolgimento dei cittadini nella riduzione della CO2. L'obiettivo è cambiare la mentalità, passando dal 'dobbiamo farlo' al 'vogliamo farlo', rendendo la mobilità sostenibile una scelta volontaria", ha affermato Li Yutao, ricercatore presso l'Istituto per i trasporti integrati della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina.

Quando ogni scelta su come spostarsi può essere tracciata, quantificata e premiata, la mobilità sostenibile smette di essere un concetto astratto e diventa uno stile di vita concreto, ha aggiunto Li.

Passeggeri a bordo della linea 5 della metropolitana di Nanjing, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Yang Suping)

Cittadini si muovono in bici a Tiyuan, nella provincia dello Shanxi, Cina settentrionale. (Foto/Wang Ruoyuan)

Un autobus a prenotazione online circola per le strade di Jinhua, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Hu Xiaofei)

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