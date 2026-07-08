Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

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di CGTN

Dalle oltre 50.000 km di alta velocità ferroviaria - la rete più estesa del mondo, più del doppio di tutte le altre messe insieme - alla fibra ottica e al 5G che connettono un pastore tibetano con i figli a Beijing come se fossero nella stessa stanza. In pochi decenni, la Cina ha riscritto il concetto di distanza.

Negli anni '70, per rivedere i propri genitori, uno studente impiegava due o tre giorni di viaggio. Oggi Beijing-Shanghai si percorre in meno di cinque ore: si parte al mattino e si arriva per pranzo. Il tempo si è contratto, lo spazio si è ridotto. Questa rivoluzione è il risultato di una pianificazione strategica decennale, di un'innovazione tecnologica interamente sviluppata in Cina, di una straordinaria sinergia tra governo centrale e amministrazioni locali, e di un'attenzione costante alla coesione territoriale.

Metro dopo metro, la Cina ha costruito un paese più veloce, più connesso e più equo. Un cambiamento che non si misura solo in chilometri, ma nella qualità della vita di ogni cittadino.

Guarda il video per scoprire come una famiglia cinese ha vissuto questa trasformazione. Un racconto di numeri, ma soprattutto di vite reali.