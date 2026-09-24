Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Oltre il neoliberismo e il culto dell'accumulazione: la "noonomia". Intervista all'economista Sergey Bodrunov

1098
Oltre il neoliberismo e il culto dell'accumulazione: la "noonomia". Intervista all'economista Sergey Bodrunov

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Sara Reginella

 

Che cosa accade a una società quando la capacità di produrre conoscenza e tecnologia cresce più rapidamente della sua capacità di comprenderne e governarne le conseguenze? È una delle domande centrali poste dalla noonomia, una prospettiva che guarda al futuro dell'economia e della società a partire dal ruolo crescente della conoscenza e dell'innovazione tecnologica.

Il termine richiama l'idea di un'organizzazione razionale e consapevole della vita economica e sociale: non soltanto una diversa maniera di produrre e distribuire la ricchezza, ma una possibile trasformazione dei rapporti tra tecnologia, bisogni umani, proprietà e cooperazione. In questa prospettiva, l'aumento della produttività e la diffusione delle tecnologie potrebbero consentire di soddisfare una parte sempre maggiore dei bisogni umani, modificando gradualmente il peso della scarsità e, con essa, alcuni dei meccanismi tradizionali della competizione economica.

Ma una maggiore capacità tecnologica porta con sé anche una responsabilità nuova. Se le tecnologie hanno ormai effetti che superano i confini degli Stati e se i problemi ambientali, economici e sociali sono sempre più interconnessi, diventa necessario ripensare anche le forme della cooperazione tra gli individui e tra le nazioni.

È proprio da questo intreccio tra conoscenza, tecnologia e solidarietà che prende avvio la riflessione di Sergey Bodrunov, economista e studioso della noonomia che, intervistato durante il Congresso internazionale dell'Associazione di Noomonia, svoltosi a Roma dal 16 al 19 settembre 2026, ha affronta alcuni dei temi centrali di questa prospettiva: dall'interdipendenza globale al rapporto tra progresso tecnologico e organizzazione sociale, dalla possibile trasformazione del concetto di proprietà alla necessità di sviluppare una cultura della solidarietà.

 

L'idea centrale è semplice ma radicale, spiega Bodrunov nell’intervista rilasciatami al termine del primo giorno di conferenza: nessun Paese può risolvere da solo problemi che hanno ormai una dimensione globale.

L'ambiente offre esempi evidenti. Le acque, gli oceani, i ghiacciai e gli ecosistemi non rispettano le frontiere politiche; una decisione presa in un territorio può produrre conseguenze a migliaia di chilometri di distanza. Il destino di una risorsa naturale può riguardare contemporaneamente popolazioni e paesi diversi.

Lo stesso vale per le tecnologie. Ciò che viene sviluppato in un determinato luogo può rapidamente trasformarsi in un fattore capace di modificare la vita di società situate dall'altra parte del pianeta. L'intelligenza artificiale rappresenta, in questo senso, un esempio particolarmente evidente: il suo impatto non rimane confinato al luogo nel quale una tecnologia viene concepita, ma si estende progressivamente all'intera società.

Da qui nasce l'esigenza di una visione globale e solidale, capace di coordinare interessi differenti e di riconoscere la loro crescente interdipendenza, in un contesto in cui occorre tener conto anche del rapporto tra innovazione tecnologica e organizzazione sociale.

La tecnologia procede infatti a una velocità straordinaria, mentre le istituzioni, la cultura e le forme di organizzazione della società rischiano di rimanere indietro. Il problema, quindi, non consiste soltanto nel produrre nuove conoscenze, ma nello sviluppare contemporaneamente le conoscenze necessarie a comprenderle e governarle.

Non basta sapere che cosa possiamo fare: dobbiamo sapere come utilizzare ciò che siamo in grado di fare.

È proprio in questo spazio che la riflessione sulla noonomia assume una particolare rilevanza. Il progresso tecnologico, secondo questa prospettiva, può aumentare progressivamente la capacità dell'umanità di soddisfare i propri bisogni e ridurre il peso della scarsità come fattore determinante dei rapporti economici.

Uno degli aspetti più interessanti della riflessione riguarda, di fatto, il rapporto tra tecnologia, scarsità e proprietà.

L'idea proposta è che, quando un bene è raro, gli individui sono spinti a competere per ottenerlo e accumularlo. Se invece la tecnologia rende quel bene abbondante e facilmente disponibile, diminuisce la necessità di appropriarsene in modo esclusivo. Analogamente, se una persona dispone di una quantità sufficiente di un bene, non ha motivo di accumularne indefinitamente. Ma quando quel bene è scarso, la competizione diventa inevitabile.

La crescita tecnologica potrebbe quindi modificare progressivamente le condizioni materiali sulle quali si fondano alcuni comportamenti economici tradizionali. Più aumenta la capacità di produrre e soddisfare i bisogni, meno la scarsità dovrebbe determinare i rapporti tra gli individui.

In questa prospettiva, la noonomia non concepisce soltanto una diversa organizzazione dell'economia, ma anche un possibile cambiamento del rapporto dell'uomo con la proprietà, con il consumo e con l'accumulazione.

Ma la tecnologia, da sola, non basta, in quanto il progresso tecnologico ha bisogno di un progresso sociale.

Bodrunov insiste infatti sulla necessità di accompagnare il progresso materiale con un'evoluzione delle relazioni sociali. Solidarietà, empatia, volontariato, beneficenza e istituzioni orientate alla cooperazione diventano elementi fondamentali di una società capace di utilizzare positivamente le proprie possibilità tecnologiche, ed è qui che emerge un elemento essenziale della noonomia: l'abbondanza materiale non produce automaticamente una società solidale. Perché il progresso tecnologico possa tradursi in benessere condiviso, deve essere accompagnato da una trasformazione culturale e istituzionale.

Occorre, dunque, educare alla considerazione degli interessi degli altri, sviluppare l'empatia e costruire istituzioni capaci di favorire la cooperazione.

La solidarietà diventa così qualcosa di più di un principio morale: diventa una componente necessaria dell'organizzazione di una società nella quale le capacità tecnologiche aumentano rapidamente.

A questo punto, Bodrunov richiama l'antica concezione del cosmo come unità e armonia, nella quale uomo, società e mondo sono elementi interconnessi. La metafora della bellezza che salverà il mondo diventa così una metafora dell'ordine: la bellezza non è soltanto estetica, è anche equilibrio, proporzione e armonia tra le parti.

Questa prospettiva permette di leggere la noonomia non semplicemente come una teoria economica, ma come parte di una riflessione più ampia sul futuro della civiltà in cui tecnologia, economia, società e filosofia non sono dimensioni separate, ma devono essere pensate insieme, perché insieme determinano la direzione dello sviluppo umano.

È forse questo il punto più interessante della riflessione di Bodrunov. Una civiltà tecnologicamente avanzata non può limitarsi ad aumentare la propria capacità produttiva: deve sviluppare contemporaneamente gli strumenti culturali, sociali e istituzionali necessari per governarla.

La domanda diventa quindi non soltanto quanto possiamo produrre, ma per quale scopo utilizziamo ciò che siamo capaci di produrre.

In questa chiave, la noonomia può essere letta come una ricerca di armonia tra progresso tecnologico, soddisfazione dei bisogni, abbondanza, organizzazione sociale e responsabilità collettiva.

La solidarietà, in un mondo sempre più interdipendente, non viene quindi presentata come una scelta opzionale. È la conseguenza logica della consapevolezza che le nostre azioni producono effetti che oltrepassano sempre più i confini individuali e nazionali.

La sfida della noonomia è, in ultima analisi, quella di trasformare l'enorme potenziale della conoscenza e della tecnologia in una capacità collettiva di costruire una società nella quale il progresso non significhi semplicemente avere di più, ma vivere in un sistema più equilibrato, cooperativo e capace di soddisfare i bisogni di tutti.

 

Per approfondire

Per chi desidera approfondire il pensiero di Sergey Bodrunov e le sue teorie sulla noonomia, i suoi libri sono pubblicati in Italia da Teti Editore.

 

Sara Reginella

Sara Reginella

Sara Reginella, psicologa e psicoterapeuta, autrice e documentarista, è testimone del conflitto ucraino dalle sue origini, avendo partecipato a quattro spedizioni nell'arco di otto anni. Dal 2015 è stata attiva in campo documentaristico. È autrice del saggio "Le guerre che ti vendono" (Edizioni Dedalo), oltre che dei reportage narrativi "Il fronte degli invisibili" e "Donbass. La guerra fantasma nel cuore d'Europa" (Exorma Edizioni).

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

«Partner, non avversari»: il messaggio di Xi a Trump

24 Settembre 2026 14:28
Lavrov a Rubio: "Kiev sta deliberatamente destabilizzando i mercati energetici globali"

Lavrov a Rubio: "Kiev sta deliberatamente destabilizzando i mercati energetici globali"

24 Settembre 2026 12:00
Piano di pace per Gaza, Hamas apre: "Noi pronti, ora tocca a Israele"

Piano di pace per Gaza, Hamas apre: "Noi pronti, ora tocca a Israele"

24 Settembre 2026 12:00
Erdoagan all'Onu: “Gaza è il campo di concentramento più disumano e vergognoso della nostra epoca”

Erdoagan all'Onu: “Gaza è il campo di concentramento più disumano e vergognoso della nostra epoca”

24 Settembre 2026 11:00
Soldato israeliano cerca relax in Toscana. Galletti, M5S: "Chiesta interrogazione parlamentare"

Soldato israeliano cerca relax in Toscana. Galletti, M5S: "Chiesta interrogazione parlamentare"

24 Settembre 2026 10:00
L'Iran sfida le sanzioni USA sui voli e manda questo messaggio ai suoi alleati

L'Iran sfida le sanzioni USA sui voli e manda questo messaggio ai suoi alleati

24 Settembre 2026 09:00
Il buffone Milei si riscopre "patriota" all'Onu

Il buffone Milei si riscopre "patriota" all'Onu

23 Settembre 2026 19:00
Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

Pezeshkian all'Onu accusa Israele e Usa: sono loro i veri terroristi, l'Iran si è solo difeso

23 Settembre 2026 17:03
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

24539

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

19641
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

13329
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

12180
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

11783
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

11461
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

9813
ASIA

"Non siete benvenuti": l'Asia si mobilita contro i soldati israeliani

9804
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, emergenza suicidi sulla portaerei USS Lincoln

RUSSIA

L'ira di Mosca contro l'UE: "Sui beni congelati è un furto"

RUSSIA

Il Cremlino risponde all’invito degli Stati Uniti a Putin di partecipare al G20 di Miami

RUSSIA

"Saremo costretti a rispondere". Il Cremlino sui preparativi Usa per i test nucleari

EUROPA

Aiuti UE al Libano: confermati 505 milioni per il biennio 2026-2027

ASIA

Missili su Aramco e controllo del Mar Rosso: la disfatta saudita

ASIA

L'Iran all'UE: "Umiliarsi davanti al prepotente non vi salverà"

RUSSIA

Groenlandia e Donbass: Lavrov smaschera il doppio standard del Segretario dell'ONU

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO) di Giulia Bertotto Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

  • 21 Settembre 2026 18:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra di Paolo Desogus Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

  • 23 Settembre 2026 18:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti