Oltre le immagini del Washington Post: i danni reali alle basi USA che l'intelligence non ha ammesso

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di Shivan Mahendrarajah - The Cradle

Per parafrasare "My Hometown" di Bruce Springsteen: "Teheran dice: 'Queste basi se ne vanno, ragazzi / E non torneranno / Nella vostra città natale'."

L' articolo del Washington Post del 6 maggio 2026, "L'Iran ha colpito molte più infrastrutture militari statunitensi di quanto riportato, mostrano le immagini satellitari", era un'ammissione tardiva – basata su fughe di notizie provenienti dal Dipartimento della Difesa statunitense (DOD) e dalla comunità dell'intelligence di Washington – che l'Iran aveva inflitto danni significativi alle infrastrutture statunitensi. Tuttavia, il Post racconta solo una parte della storia.

Il Post ha esaminato 109 delle centinaia di immagini satellitari pubblicate dai media iraniani, la cui autenticità è stata verificata "confrontandole con immagini a bassa risoluzione del sistema satellitare dell'Unione Europea, Copernicus, e con immagini ad alta risoluzione di Planet, laddove disponibili".

La narrazione è stata studiata per rivelare i danni a 217 strutture e 11 pezzi di equipaggiamento, evidenziando la vulnerabilità delle basi statunitensi, ma al contempo oscurando l'entità delle perdite e le ripercussioni sulla presenza militare americana in Asia occidentale.

Non ha affrontato le implicazioni della distruzione dei radar, il fallimento della dottrina statunitense di lunga data, né gli attacchi contro le basi in Iraq – oltre 600 – che di fatto hanno costretto gli Stati Uniti ad abbandonare il Paese.

Il problema principale è che queste basi potrebbero non essere ricostruite affatto. Sono esposte, hanno costi proibitivi e ora si trovano all'interno del raggio d'azione degli attacchi iraniani.

Mappa che mostra le basi e i porti statunitensi in Asia occidentale presi di mira dall'Iran.

La protezione della forza ha fallito per prima

La "protezione delle forze" è una dottrina militare sancita dalla pubblicazione congiunta 3-10 del Joint Chiefs of Staff, che vincola tutte le forze armate. Il manuale di campo dell'esercito statunitense 3-19.1 chiarisce ulteriormente la dottrina:

"La protezione delle forze consiste in tutte quelle azioni che prevengono o attenuano le azioni ostili contro il personale del Dipartimento della Difesa (inclusi i familiari), le risorse, le strutture e le informazioni critiche. Essa coordina e sincronizza le misure offensive e difensive per consentire alle forze congiunte di operare efficacemente, riducendo al contempo le opportunità per il nemico. Comprende la difesa aerea, spaziale e missilistica; la difesa NBC [nucleare, biologica e chimica]; l'antiterrorismo; le operazioni di informazione difensiva; e la sicurezza delle forze e dei mezzi operativi."

Le perdite umane portano al controllo pubblico e al dissenso all'interno delle Forze Armate. Da qui l'eccessiva importanza attribuita alla protezione delle forze nelle fasi iniziali delle guerre in Iraq e Afghanistan.

Mohsen Rezaei, ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane, ha insistito direttamente su questa vulnerabilità, avvertendo che una rinnovata aggressione statunitense potrebbe portare all'affondamento di navi americane, all'uccisione di soldati e alla cattura di un gran numero di forze.

La lezione da imparare è l'imperativo di proteggere il personale e le loro famiglie, dentro e fuori dalle basi. Gli Stati Uniti non sono stati in grado di proteggere né l'uno né l'altro. Al Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) viene attribuito il merito di aver salvato vite umane trasferendo il personale dalle basi in hotel, ma questo non ha garantito molta sicurezza. Agenti della CIA e militari sono stati rintracciati negli hotel; i droni Shahid-136 hanno effettuato consegne di "servizio in camera" negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, in Kuwait e in Bahrein, come dimostrano i numerosi video su Telegram.

Protezione della base

La protezione delle basi è un sottoinsieme della protezione delle forze. Ciò implica, tra l'altro, la difesa delle basi da missili e droni, ma questo non è possibile. Le basi in Asia occidentale si sono sviluppate nel corso di decenni; la maggior parte dell'espansione è avvenuta dopo il 2001 a supporto della Guerra Globale al Terrore (GWOT) successiva all'11 settembre. Uno degli scopi dichiarati per le basi – e per il loro mantenimento anche dopo la GWOT – era quello di "contenere l'Iran".

I programmi missilistici e di droni iraniani erano poco sofisticati all'epoca dell'11 settembre, ma in seguito al discorso dell'ex presidente statunitense George Bush sull'"Asse del Male" (29 gennaio 2002), la ricerca e lo sviluppo si sono intensificati. Dal 2002-2003, sono state scavate e costruite numerose basi missilistiche sotterranee – dimostratesi impenetrabili alle bombe "bunker buster" durante la guerra del Ramadan.

Nel 2026, le tecnologie iraniane hanno annientato dottrine e tecnologie difensive risalenti al periodo 2001-2002. Come possono gli Stati Uniti mantenere le proprie basi sapendo che l'arsenale iraniano è superiore? Le batterie di difesa aerea non possono difendere le basi statunitensi e la potenza di fuoco dell'aeronautica americana non è sufficiente a sopprimere i lanci iraniani.

@DefenceMat ha analizzato il piano d'attacco, mostrando come i generali iraniani abbiano utilizzato un'ingegnosa e complessa campagna di saturazione che combinava guerra elettronica, droni e missili da crociera e balistici per sovraccaricare e degradare le reti di difesa statunitensi basate sul principio "individuare-decidere-ingaggiare". Questa strategia di soppressione "incentrata sulla rete" ha superato le tradizionali tattiche SEAD o DEAD (Soppressione o Distruzione delle Difese Aeree Nemiche).

In parole semplici, ciò significa che l'Iran ha prima accecato gli Stati Uniti distruggendo la loro rete regionale di radar, radome (antenne satellitari protette da materiale protettivo) e sistemi di comando e controllo. Le basi sono rimaste praticamente indifese.

Figura 1: Immagine satellitare del radar AN/FPS-132 danneggiato a Umm Dahal, in Qatar, dopo essere stato preso di mira dall'Iran.

A titolo esemplificativo, il radome del radar di allerta precoce AN/FPS-132 di Umm Dahal, in Qatar, era rivolto verso l'Iran per rilevare i lanci di missili, allertare la rete regionale e tracciare i proiettili. Fu distrutto il primo giorno della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran (28 febbraio). Era l'unico radar AN/FPS-132 in Asia occidentale.

Una batteria di intercettori THAAD (Thermal High-Altitude Air Defense) senza il suo radar AN/TPY-2 è un costoso ornamento, a meno che non sia collegata a un nuovo radar AN/TPY-2. C'erano sette radar AN/TPY-2 in Asia occidentale; due, forse tre, sono sopravvissuti. Diversi radar Patriot (AN/MPQ-53/65) sono stati distrutti o danneggiati.

La sofisticata tecnologia iraniana

I media occidentali si concentrano sulle immagini satellitari. Tuttavia, i tipi di satelliti sono diversi; ad esempio, esistono modelli progettati per la mappatura tridimensionale del terreno (TERCOM), l'intelligence elettronica (ELINT) o la ritrasmissione dei dati.

Il sistema TERCOM guida i missili da crociera iraniani. Il sistema ELINT raccoglie segnali elettronici e geolocalizza le sorgenti di emissioni a radiofrequenza (RF) tramite triangolazione con altri satelliti. I satelliti di ritrasmissione inviano rapidamente dati alle stazioni di terra, garantendo così dati in tempo reale.

La Figura 2 illustra la tecnologia utilizzata dall'Iran. Si noti il ??rettangolo giallo: secondo un analista, si tratta di un sistema di inganno AN/TPY-2. Se gli ufficiali dell'intelligence iraniana si fossero affidati esclusivamente alle immagini per individuare gli obiettivi, avrebbero potuto essere tratti in inganno. Tuttavia, il sistema di inganno è stato ignorato e sono stati presi di mira il radar mimetizzato (hangar; in alto) e altri edifici.

L'Iran ha evidentemente accesso a tecnologie di rilevamento spaziale avanzate che hanno identificato la firma a radiofrequenza del radar nascosto. L'impronta elettronica del radar AN/TPY-2 è stata geolocalizzata dai satelliti e le coordinate del bersaglio sono state programmate nel computer di bordo del proiettile.

Figura 2: Immagini satellitari del sito radar AN/TPY-2 negli Emirati Arabi Uniti prima e dopo l'attacco iraniano, che mostrano i danni conseguenti.

L'ultimo esempio è la distruzione di un AWACS (Airborne Warning and Control System) E-3 Sentry in Arabia Saudita. Gli Stati Uniti si ritirarono nella base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita, a circa 660 chilometri dall'Iran meridionale, dopo che le basi più vicine all'Iran divennero inutilizzabili. Gli E-3 Sentry – di cui esistono solo pochi esemplari – furono schierati in fretta dagli Stati Uniti in seguito alla perdita dei radar terrestri. L'E-3 è dotato di un radar AN/APY-2 (all'interno del rotadome).

Nella Figura 3, possiamo vedere la pista (la striscia annerita dalla gomma); l'E-3 si trova sulla via di rullaggio trasversale – presumibilmente dopo l'atterraggio – diretto verso la via di rullaggio parallela.

Questo rivela aspetti delle capacità iraniane che senza dubbio hanno turbato gli ufficiali dell'intelligence statunitense: un drone iraniano (forse un Arash-2) è penetrato in profondità nel territorio dell'Arabia Saudita (senza essere rilevato? ma ovviamente non abbattuto); ha ricevuto dati in tempo reale da un satellite a bordo dell'E-3 in movimento; poi il drone kamikaze – probabilmente utilizzando un sistema di puntamento elettro-ottico per l'identificazione visiva e l'aggancio del bersaglio – si è lanciato in picchiata e ha colpito con precisione il rotaodome "in pieno". È stata un'impresa notevole. Nessun margine di errore.

Figura 3: Immagine satellitare di un E-3 Sentry distrutto presso la base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita dopo essere stato colpito dall'Iran.

Brian Hook, ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, schernì la Repubblica Islamica, affermando che utilizzava "modelli" e "immagini ritoccate con Photoshop" di armi. Il generale statunitense Jay Raymond derise il satellite iraniano Noor-1 definendolo una "webcam traballante nello spazio". Probabilmente oggi non riderebbe più.

La ricostruzione potrebbe rivelarsi la sconfitta più grande.

Ci sono troppe incognite per stimare i costi di ricostruzione di 16 basi, soprattutto perché l'entità dei danni non è chiara. I paesi ospitanti e gli Stati Uniti hanno contribuito con miliardi di dollari nel corso dei decenni. La maggior parte delle spese statunitensi è classificata. Complessivamente, sono stati spesi centinaia di miliardi di dollari, che, in dollari del 2026, sarebbero una cifra astronomica.

Gli Stati Uniti possono permettersi spese ingenti? I paesi ospitanti potrebbero avere difficoltà a sostenere i costi, visti i recenti cali di entrate. Un esempio concreto degli ostacoli alla ricostruzione è emblematico: il radar di Umm Dahal è costato al Qatar 1,1 miliardi di dollari nel 2013.

Il costo di sostituzione potrebbe essere il doppio; le stime suggeriscono 5-7 anni per costruire il nuovo radar AN/FPS-132, ammesso che la Cina venda gli elementi delle terre rare (RRE), fondamentali per l'intero ecosistema della difesa statunitense. Ecco perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si lamenta degli RRE.

La questione cruciale è: le nazioni ospitanti vorranno il ritorno degli Stati Uniti? Le basi non hanno garantito la sicurezza , anzi, tutt'altro. "Sicurezza per tutti o sicurezza per nessuno" è stato il mantra dell'Iran dall'inizio della guerra.

La protezione delle forze armate è fondamentale per la dottrina militare statunitense. La ricostruzione delle basi non è prevista prima che il Dipartimento della Difesa (DOD) sviluppi tecnologie in grado di proteggere basi e personale dalle armi iraniane. Il DOD ha operato sulla base di una visione sciovinista secondo cui gli Stati Uniti possedevano una "superiorità tecnologica" sui loro avversari, ma i "migliori" sistemi statunitensi – radar a banda X, THAAD, Patriot – sono stati sconfitti dalla superiorità intellettuale e tecnologica iraniana.

Le basi statunitensi in Asia occidentale non possono tornare allo status quo ante bellum senza un dibattito significativo al Congresso e al Dipartimento della Difesa sulle debolezze delle difese aeree, le vulnerabilità delle reti radar e l'esposizione del personale statunitense a perdite umane. Questo dibattito non si limita all'Asia occidentale, ma riguarda anche le basi statunitensi costruite per "contenere la Russia" e "contenere la Cina".

Il deputato Ted Lieu lo ha affermato chiaramente: "Non posso appoggiare ulteriori finanziamenti per il Dipartimento della Difesa finché non verrà elaborata una nuova strategia basata sugli insegnamenti appresi dalla guerra con l'Iran. Perché quando si ha a che fare con avversari di pari livello come la Cina e la Russia, gli Stati Uniti si troveranno ad affrontare seri problemi".

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)