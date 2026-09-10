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Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

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Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

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La cattura di un veicolo sottomarino autonomo statunitense di ultima generazione all’ingresso dello Stretto di Hormuz non è un semplice incidente di percorso, ma una ferita profonda all’arroganza tecnologica di Washington. Nelle prime ore di martedì, la marina dei Guardiani della Rivoluzione ha confermato il sequestro del Dive-LD, un sistema sviluppato dalla californiana Anduril Industries e considerato il fiore all’occhiello della guerra sottomarina USA. Lungo quasi sei metri, capace di scendere a seimila metri di profondità e dotato di firme acustiche ridotte al minimo, questo asset da due milioni e mezzo di dollari era stato progettato per operare nell’ombra. Il Pentagono ha provato a liquidare l’accaduto come un banale malfunzionamento meccanico, definendo il mezzo un bene "sacrificabile".

Ma gli analisti militari hanno smontato rapidamente questa narrazione: recuperare una piattaforma intatta in una delle acque più sorvegliate al mondo richiede un’azione di intelligence ed elettronica di altissimo profilo, non la semplice raccolta di un relitto alla deriva. Dietro questa operazione si nasconde il collasso della strategia ibrida a tre livelli su cui Washington ha puntato tutto. Incapace di sostenere il rischio umano o operativo in un teatro dominato dalle capacità iraniane di negazione dell’accesso, il comando Usa ha delegato la presenza nel Golfo a droni aerei, navi di superficie e sottomarini autonomi.

L’Iran ha ora neutralizzato sistematicamente tutti e tre i livelli. Quando il Dive-LD ha perso il contatto, un drone MQ-9 Reaper è stato inviato per recuperarlo, ma è stato abbattuto dalle difese aeree di Teheran. Le unità di guerra elettronica iraniane non si sono limitate a intercettare il mezzo: hanno violato la sua architettura di comando, hackerato la navigazione e preso il controllo del veicolo, replicando un copione già visto con l’acquisizione del drone stealth RQ-170 Sentinel anni fa. Le implicazioni geopolitiche di questo colpo di mano vanno ben oltre l’umiliazione tattica. Gli ingegneri della difesa iraniana avranno ora accesso completo ai sistemi modulari del Dive-LD, accelerando un programma domestico di droni sottomarini che già suscita l’interesse di Mosca e Pechino.

Questo successo si inserisce in un quadro regionale in cui l’asimmetria gioca a favore di Teheran. Mentre gli attacchi iraniani alle basi statunitensi in Qatar, Kuwait, Emirati e Bahrain erodono l’impronta militare di Washington, il costo della guerra diventa insostenibile per l’Occidente. Lanciare intercettori Patriot da quattro milioni di dollari per abbattere droni Shahed da cinquantamila dollari è un calcolo economico destinato a fallire. In questo scenario, la presa del Dive-LD invia un messaggio cristallino: nello Stretto di Hormuz, la supremazia tecnologica Usa si infrange contro la determinazione e l’astuzia di un attore regionale che ha ormai preso il controllo del proprio destino.


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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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