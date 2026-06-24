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"Oltre ogni immaginazione": Kim Jong-un sulle capacità di combattimento della Marina della RPDC

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"Oltre ogni immaginazione": Kim Jong-un sulle capacità di combattimento della Marina della RPDC

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Il leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC), Kim Jong-un, ha dichiarato che le capacità di combattimento della marina del suo Paese raggiungeranno livelli straordinari, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa KCNA.

"Le capacità di combattimento della nostra marina raggiungeranno livelli ammirevoli, al di là di ogni immaginazione", ha affermato durante la cerimonia di entrata in servizio del nuovo cacciatorpediniere multiruolo Choe Hyon.

Il presidente ha affermato che la sua nazione ha posto fine a oltre 70 anni di stagnazione, sottolineando che la modernizzazione della Marina è iniziata praticamente da zero. "In termini di equipaggiamento militare, la Marina era la più debole di tutte le Forze Armate. Si può dire che i nostri mari sono stati protetti fino ad ora grazie all'indomito spirito di difesa dei nostri marinai e al loro impareggiabile coraggio", ha dichiarato.

Kim ha sottolineato che "le cose sono chiaramente cambiate ora", evidenziando che si sta scrivendo la prima pagina di un nuovo capitolo nella storia della Marina della RPDC, "salvaguardando la nostra sacra sovranità marittima grazie a navi da guerra invincibili". In tale contesto, ha evidenziato che il suo Paese ha attualmente "un compito urgente e imprescindibile: costruire moderne basi navali".

Il Choe Hyon è concepito come un pacchetto tecnologico di difesa autosufficiente e un nuovo simbolo delle capacità di difesa marittima della RPDC.

Le autorità hanno indicato che il cacciatorpediniere ha completato con successo le procedure, tra cui valutazioni delle prestazioni e delle applicazioni in combattimento di vari sistemi d'arma e delle capacità operative complessive, prove a fuoco, prove operative integrate, prove di navigazione per la valutazione della manovrabilità complessiva e la certificazione di approvazione militare.

Per ordine della Commissione Militare Centrale del Partito dei Lavoratori di Corea, la nave sarà integrata nella Flotta del Mar Giallo per adempiere alla missione di difesa delle acque territoriali e di deterrenza bellica.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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