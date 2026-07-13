Omicidio Saif Gheddafi: le rivelazioni dell'ultimo giornalista ad averlo incontrato vivo

di Michelangelo Severgnini

Mustafa Fetouri è un accademico e giornalista libico che vive tra Parigi e Tripoli. Nel 2010 gli è stato conferito il Premio Samir Kassir per la libertà di stampa. Il suo lavoro verte sulla memoria collettiva della Libia, sull’autorità tribale e sulle strutture di potere informali. Collabora regolarmente con Middle East Monitor, RT e The New Arab. Partecipa inoltre regolarmente a talk show televisivi in Libia e all’estero.

Fetouri ha incontrato Saif Gheddafi alcune settimane prima dell’omicidio, nella sua località segreta nel deserto libico nei pressi di Zintan.

Ne è uscito un articolo preziosissimo dal titolo “Un picnic nel deserto con l’uomo più ricercato della Libia” pubblicato su “New Lines Magazine” (https://newlinesmag.com/first-person/a-desert-picnic-with-libyas-most-wanted-man/).

Abbiamo approfittato dell’uscita del documentario “Saif e la Libia” per porgli alcune domande.

L'INTERVISTA

Qual è la situazione circa la ricerca degli assassini. Il procuratore generale di Tripoli conosce i loro nomi sin dai primi giorni, ha spiccato i mandati di cattura ai primi di marzo, tuttavia i nomi non sono pubblici ancora oggi e tantomeno gli assassini sono stati arrestati. Eppure i loro nomi potrebbero far luce sui mandanti. Dobbiamo temere che questo segreto resterà sepolto per sempre sotto le sabbie della Libia?

Il Procuratore Generale, il signor Sadik al-Sour, ha avviato un’indagine rapida, anzi rapidissima, sull’assassinio del defunto dottor Saif. Subito dopo aver ricevuto la notizia, e probabilmente nel giro di un paio di giorni, è riuscito, secondo le informazioni diffuse dal suo ufficio, a identificare i sospettati. A volte si parla di tre sospettati, mentre altre fonti indicano che ce ne siano quattro, e così via.

Inoltre, dal suo ufficio, intendo l’ufficio del Procuratore Generale, è trapelata la notizia che la sua squadra investigativa è riuscita a identificare le auto o i veicoli utilizzati nell’omicidio. L’unica cosa che manca finora, ufficialmente parlando, è che i nomi dei sospettati non sono stati resi noti al pubblico, quindi non sappiamo chi siano, dove si trovino e tutto il resto. Queste sono le ultime notizie di cui sono a conoscenza, e in realtà si tratta di informazioni di dominio pubblico, non sono segrete. Tornando alla domanda sul perché sia successo tutto questo, ovvero l’assassinio, perché abbia avuto luogo: in realtà il dottor Saif è sempre stato un bersaglio, lo sanno tutti. Chiunque abbia seguito gli eventi in Libia dal 2011 lo sa. Ed è stato preso di mira come criminale, se vogliamo, un criminale di guerra o qualcosa del genere.

Una sorta di gravi accuse da parte della Corte penale internazionale (ICC) e del Tribunale nazionale comune. Nel 2011 è stato incriminato, e lo è stato anche in Libia. Poco dopo, nel novembre 2011, è stato catturato dal gruppo di Zintan. È stato processato in Libia. È stato condannato da un tribunale al quale ha partecipato in videoconferenza. Immagino che lo sappiate tutti. Successivamente ha riottenuto la libertà grazie alla Legge di Amnistia Generale del 2015 approvata dal Parlamento di Tobruk e nel 2017 è stato rilasciato a Zintan. Era quindi di nuovo un uomo libero. Ha ripreso le sue attività ed era molto impegnato in politica. Dal punto di vista legale, non era più ricercato dai tribunali libici. Ma era ancora ricercato da molte altre figure politiche e partiti politici che lo consideravano un ostacolo. Quindi, per me, il suo assassinio non è stato davvero una sorpresa.

Per quanto riguarda lo stato delle indagini sulla ricerca dei responsabili, credo che la situazione sia in una fase di stallo. Le autorità, rappresentate dal Procuratore Generale, conoscono i loro nomi e sanno chi sono. A parte questo, non ci sono stati aggiornamenti sul caso. Ma la mia persona e previsione è questa: il caso non arriverà in tribunale semplicemente perché nessuno, nessuna tribù in Libia il cui figlio sia stato coinvolto nell’omicidio di Saif, può effettivamente sopportare il peso della reazione e la macchia sulla propria reputazione derivante dall’essere indicata come partecipante all’omicidio, a questo orribile crimine.

E allo stesso tempo, saranno tenuti a consegnare i propri membri affinché siano processati. E anche questa sarà una decisione molto complicata da prendere per qualsiasi singola tribù o gruppo di tribù in Libia. È un gesto davvero disonorevole. Allo stesso tempo, però, è altrettanto disonorevole proteggere un assassino in una situazione come questa. È quindi una questione piuttosto complicata, ma non credo che si arriverà a un processo. Non ne sono certo, ma immagino che la questione verrà risolta in via extragiudiziale attraverso un compromesso tribale, in cui il Movimento Verde probabilmente otterrà qualcosa in cambio sul piano politico. Come si concretizzerà e si risolverà la questione? Penso che sia ancora troppo presto. Ma supporre che ci sarà un processo in tribunale, ne dubito davvero, non solo a causa della situazione generale del Paese, dove c’è una mancanza di applicazione della legge, ma anche a causa della delicatezza della questione: l’omicidio stesso e chi lo ha commesso.

L’omicidio di Saif Gheddafi faceva comodo a molti, ma chi poteva spingersi a tanto tra i suoi nemici?

Rappresentava una grande minaccia, una minaccia politica, intendo, per tantissime persone. E nel 2021, quando furono annunciate per la prima volta le elezioni presidenziali, sembrava quasi certo che le avrebbe vinte. E il fatto che il figlio di Gheddafi sia ancora in circolazione e goda ancora di un enorme sostegno popolare, di una solida base di consensi nel Paese, e che speri addirittura di candidarsi, anzi, speri addirittura di vincere le elezioni presidenziali – e gli è già stato concesso, ovviamente dal punto di vista legale, dal tribunale di partecipare alle elezioni – tutto questo era davvero troppo da sopportare per tantissime persone e per tanti altri Paesi. E ricordo, ad esempio, l’ambasciatrice britannica in Libia nel 2021, Caroline Hurndall, due o tre settimane prima delle elezioni, tenne una diretta su Facebook – una discussione o un dibattito, se preferite – aperta a tutti. E io ero tra coloro che ascoltavano. Le ho fatto un paio di domande, ma non ha risposto a nessuna delle mie. Ha risposto alle domande di altre persone. E ricordo di aver detto qualcosa del tipo: «Non è una buona idea che Saif al-Islam si candidi alle elezioni presidenziali in Libia».

Questo è successo circa due o tre settimane prima delle elezioni del 24 dicembre 2021. E, naturalmente, come sapete, le elezioni non si sono mai tenute. Sono state annullate all’ultimo minuto. Nessuno ha spiegato il motivo, ma a quanto pare era perché si era candidato alle elezioni e aveva ottime probabilità di vincere. E due settimane dopo, o forse una settimana dopo, l’ambasciatore americano in Libia, che all’epoca si chiamava Richard Norland. Richard Norland. Sì. Ha detto qualcosa del tipo che, interpellato dalla stampa da qualche parte a Tripoli o nei dintorni, gli era stato chiesto perché le elezioni fossero state annullate all’ultimo minuto. La commissione elettorale ha dichiarato che si trattava di forza maggiore, ma in realtà nessuno capiva quale fosse questa forza maggiore. E l’ambasciatore, in effetti, ricordo che rispose alla domanda dicendo qualcosa del tipo:

«L’idea di includere alcune persone nelle elezioni era molto sbagliata, e ciò ha causato la forza maggiore che ha portato all’annullamento delle elezioni». Cioè, a quanto pare stava alludendo alla sicurezza di Saif. Quindi, voglio dire…

Nell’articolo “A Desert Picnic With Libya’s Most Wanted Man” (Un picnic nel deserto con l’uomo più ricercato della Libia) si racconta di come un uomo solo nel deserto potesse coordinare e negoziare il futuro della Libia. Questa era la sua forza, ma anche la sua debolezza. Perché la sua solitudine è stato un vantaggio per chi lo voleva eliminare.

Potrei essere in parte d’accordo sul fatto che fosse in qualche modo isolato. Ma se per isolamento in questo caso si intende che fosse completamente fuori dal quadro, che non sapesse cosa stesse succedendo e non fosse consapevole di ciò che accadeva intorno a lui, o che non seguisse gli eventi all’interno e all’esterno della Libia che influenzavano il Paese, su questo non sono d’accordo. Ne era pienamente consapevole. Ho trascorso l’intera giornata con lui e ricorda quasi tutto. Parla di quasi tutto, compreso il caso Sarkozy, che era in corso in quel periodo, ed era stato appena condannato in quel momento. Inoltre, era pienamente al corrente dei negoziati sul processo relativo alle risorse metallifere per la roadmap della Libia. Non lo definirei proprio isolato. Era questa la sua debolezza? Non sono sicuro che lo fosse; penso che la mancanza di sicurezza fosse una sua scelta: non gli piace la sicurezza e lo ha detto tante volte, lo ha detto anche ai suoi collaboratori; semplicemente non gli piace e non gli piace essere circondato da uomini armati tutto il tempo. Ecco perché si spostava con solo una o due persone e di solito non sono armate. Ho visto solo un kalashnjikov in quella macchina, la sua, guidata da un autista. Sono sicuro che l’autista fosse armato, ma non ho visto nulla.

Ciò che mi ha davvero sorpreso quando l’ho incontrato, è stato il livello di sicurezza intorno a lui, che in realtà era inesistente. Non c’era… Era il minimo indispensabile, per così dire. Praticamente nessuna forma di sicurezza. E non gliel’ho chiesto personalmente, perché fosse così. In un certo senso sono giunto alla conclusione che dopo tanti anni si sentisse al sicuro, e alcuni amici che andavano a trovarlo più spesso, quasi ogni settimana, mi avevano detto che a lui non piacevano le misure di sicurezza rigide e tutto il resto; e io, ad esempio, non sono stato controllato: ci sono andato una volta ed era la prima volta che lo incontravo di persona, e nessuno mi ha controllato, nessuno mi ha chiesto il cellulare né altro. Non c’era nessun metal detector né nulla del genere.

Ero scioccato, davvero. Ero sorpreso. Non ci credevo a quelle misure di sicurezza così rilassate. Detto questo, ho anche notato che era un uomo molto felice. Era in ottima forma fisica. Continuava ad allenarsi quasi ogni giorno, soprattutto camminando. Gli piaceva molto camminare. Non mi è sembrato un uomo preoccupato, il tipo di persona che si aspetta qualcosa di brutto e che ti accorgi che si guarda alle spalle, guardandosi intorno. No, per niente.

Era molto rilassato e pieno di speranza, scherzava molto, parlava di politica, analizzava la situazione in Libia e all’estero; abbiamo trascorso parecchio tempo insieme, circa quattro o cinque ore, ovviamente in compagnia di altre persone, nel deserto e... Quando ho saputo che era stato ucciso, naturalmente è stata una notizia molto sorprendente e scioccante, soprattutto perché l’avevo conosciuto solo da poco, non molto tempo prima.

Nello stesso articolo, pubblicato lo scorso 12 marzo, si pone la domanda: “Che ne sarà di questa ondata di sostegno?”. Che risposta si è dato a 4 mesi di distanza da quell’articolo?

Per quanto riguarda la domanda su cosa accadrà ai “Verdi”, come vengono chiamati, ai suoi sostenitori e seguaci e a quelli dei seguaci di suo padre, penso che dietro le quinte sia in corso un processo per raggiungere un compromesso tra queste persone, poiché si tratta di gruppi diversi e, in particolare, quelli di Bani Walid che si considerano in una posizione di vantaggio in qualsiasi trattativa, qualora ce ne fosse una, su chi debba guidare questo movimento verde.

So per certo, ad esempio, da diverse mie fonti, che dietro le quinte si sta discutendo molto su quale forma e struttura debba assumere questo movimento di massa, e tutti stanno cercando di mantenere unita questa massa e di tradurla in voti in futuro. Nel caso in cui nulla di tutto ciò fosse disponibile o possibile, oppure se la famiglia Gheddafi dicesse: «No, grazie, non siamo interessati», allora si procederà con elezioni basate su dibattiti interni tra le tribù, specialmente nel sud. Come andrà a finire? Non lo so davvero. È piuttosto difficile da dire.

E l’altro filone di discussione che posso immaginare e che vedo svolgersi dietro le quinte in questi giorni è che la maggior parte delle persone considerate oggi fedeli all’ex regime temono di perdere il valore simbolico della famiglia Gheddafi e la figura sia dello stesso Gheddafi che di Saif al-Islam, nonché ciò che essi rappresentavano per entrambe le generazioni di libici: per i giovani e, per la generazione più anziana, per lo stesso defunto Gheddafi. Quindi non vogliono perdere quel simbolismo perché fa parte della loro legittimità, fa parte della loro rete sociale all’interno del Paese. Per questo sono molto desiderosi di raggiungere una sorta di… non so, una sorta di accordo, una sorta di intesa su questo punto specifico con la famiglia. E tutto ciò è ancora poco chiaro, è difficile dirlo. Beh, è vero, sì, c’è una certa urgenza e ho sentito da diverse fonti la scorsa settimana che la Missione delle Nazioni Unite in Libia sta esortando il “campo sicuro” a fare qualcosa, ad andare avanti. Voglio dire, la sua squadra politica, che partecipa al dialogo strutturato organizzato dalla missione dell’ONU, è ancora lì, sta ancora lavorando, sta ancora partecipando alle riunioni, e così via.

Mi aspetto che qualcosa venga alla luce probabilmente entro un mese o giù di lì…

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.