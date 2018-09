ONU, Delirio Trump. Dall'Iran "regime corrotto", al commercio "ingiusto" della Cina, minacce a Siria e Venezuela

Definirlo discorso, è davvero troppo, il delirio di onnipotenza sfoggiato alla 73a Assemblea generale dell'ONU, dedicata a Nelson Mandela, ha mostrato la vera natura aggressiva, coloniale, imperialista, arrogante degli USA che, aldilà di chi sia l'inquilino della Casa Bianca, ha trovato nel miliardario Donald Trump il suo migliore mentore per attuare le sue politiche.Nel suo discorso ha accusato la Repubblica islamica dell'Iran e i suoi governanti di "seminare il caos, la morte e la distruzione" e "non rispettare i loro vicini o i confini". In particolare, Trump ha accusato la "dittatura corrotta dell'Iran" di "ravvivare e finanziare" la crisi umanitaria in Siria."I leader iraniani saccheggiano le risorse della nazione per arricchirsi e diffondere il caos in Medio Oriente e oltre," per aggiungere che la sua decisione di ritirare gli USA l'accordo nucleare iraniano e la re-imposizione di sanzioni contro Teheran hanno ricevuto l'approvazione di molti paesi vicini.Per questo motivo, Trump ha sollecitato "tutte le nazioni ad isolare il regime iraniano, pur continuando la loro aggressione" e ha chiesto a "tutte le nazioni di sostenere il popolo iraniano, mentre essi lottano per reclamare il suo religioso e giusto destino."Trump ha messo in evidenza i progressi compiuti quest'anno con la Corea del Nord, compreso lo smantellamento di alcuni impianti nucleari e il rimpatrio dei resti dei soldati americani uccisi durante la guerra di Corea. Tuttavia, l'inquilino della Casa Bianca ha insistito sul fatto che "le sanzioni rimarranno in vigore fino alla denuclearizzazione".Per quanto riguarda la situazione in Siria, Donald Trump ha dichiarato che "i nostri obiettivi comuni dovrebbero essere la fine del conflitto militare con una soluzione politica che rispetti la volontà del popolo siriano", ma ha ricordato che "gli Stati Uniti sono pronti a rispondere se il regime [Bashar al] Assad usa armi chimiche ".Il presidente degli Stati Uniti ha anche detto che il commercio "deve essere equa e reciproco" e "nessuno potrà approfittare degli Stati Uniti", perché "stiamo rinegoziando sistematicamente e rompendo gli accordi commerciali cattivi.""Molte nazioni in questa sala concorderanno sul fatto che il sistema commerciale globale ha bisogno di un cambiamento urgente", ha spiegato Trump, che ha criticato in particolare le politiche commerciali della Cina, "un abuso" che gli Stati Uniti "non tollereranno di più".Il leader degli Stati Uniti ha affermato che ha "grande rispetto e affetto" per il suo "amico" presidente della Cina, Xi Jinping, ma lo squilibrio commerciale tra i loro paesi "non è accettabile".Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti collaborano con i paesi dell'America Latina per "affrontare le minacce alla sovranità dalla migrazione incontrollata". Il presidente ha annunciato che Washington non parteciperà al patto globale sulla migrazione, affermando che ogni Stato dovrebbe stabilire le proprie politiche. Secondo lui, l'unica soluzione a lungo termine alla crisi migratoria è rendere le nazioni "di nuovo grandi ".Prima del suo discorso, Trump ha dichiarato ai giornalisti che il governo venezuelano è "un regime che francamente può essere sconfitto molto rapidamente se i militari decidono di farlo".Durante il suo discorso, Trump ha richiesto assistenza da parte della comunità internazionale per "ripristinare la democrazia in Venezuela", dove a suo parere un 'regime repressivo 'guidato dal' socialismo "ha portato al fallimento la nazione e ha gettato il suo popolo nella la povertà. "Chiediamo il ripristino della democrazia in Venezuela"."Attualmente, stiamo assistendo ad una tragedia umana in Venezuela. Oltre due milioni di persone sono fuggite per l'angoscia inflitta dal regime socialista di Maduro e dagli sponsor cubani", accusando che il "socialismo" del "fallimento di una nazione ricca di petrolio ".Trump ha fatto riferimento anche alle nuove sanzioni economiche che il suo governo ha imposto oggi contro il "cerchio interno" del presidente venezuelano Nicolas Maduro, tra cui la moglie, Cilia Flores, e Diosdado Cabello, presidente dell'Assemblea Nazionale Constituente venezuelana."Daremo solo aiuto a coloro che sono nostri amici"Commentando la questione degli aiuti esteri, Trump ha annunciato che "daremo solo aiuto esterno a coloro che ci rispettano e, onestamente, sono nostri amici". Ha nuovamente insistito sul fatto che altri paesi devono pagare il loro "contributo equo per il costo della loro difesa".Il presidente ha denunciato che il Consiglio per i diritti umani "è diventato una vera vergogna" e per questo gli Stati Uniti non faranno parte di tale organizzazione fino a quando non verrà eseguita una "vera riforma".Trump ha accusato i paesi dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) di frodare il resto del mondo: "Difendiamo molte di queste nazioni per nulla e approfittano di noi mettendo alti prezzi del petrolio".L'inquilino della Casa Bianca ha indicato che la "dipendenza da un unico fornitore straniero può diventare una nazione vulnerabile alle estorsioni e intimidazioni" e ha avvertito che "la Germania sarà pienamente dipendente dall'energia russa, se non cambiamo immediatamente corso" , in riferimento al gasdotto Nord Stream 2.