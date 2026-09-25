ONU: la mossa di Lavrov su Bucha e la richiesta diretta a Guterres
Durante l'incontro a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha consegnato al Segretario Generale dell'ONU, António Guterres, un rapporto accusatorio sugli eventi di Bucha, richiedendo un'indagine approfondita da parte del Segretariato dell'organizzazione.
Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri di Mosca, e riportato dall'agenzia TASS, il documento si intitola "Eredi di Goebbels: falsificazione degli eventi di Bucha e sanguinose messe in scena del regime di Kiev" ed è stato redatto dal Tribunale pubblico internazionale presieduto da Maxim Grigoryev, membro della Camera Civica russa. Il dossier punta a contestare la ricostruzione dei fatti diffusa dalle autorità ucraine.
Nel corso del colloquio, il capo della diplomazia russa ha sollecitato formale richiesta al Segretariato delle Nazioni Unite affinché conduca un esame dettagliato sugli avvenimenti, sostenendo che l'episodio sia stato orchestrato da Kiev con il supporto dei Paesi della NATO.