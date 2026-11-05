Palestine Action contesta la messa al bando del terrorismo dinanzi alla Corte Suprema del Regno Unito

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Huda Ammori, co-fondatrice di Palestine Action, ieri 4 novembre, ha impugnato davanti alla Corte Suprema del Regno Unito la decisione del governo britannico di mettere al bando l'organizzazione. La difesa ha sostenuto che l'applicazione delle normative antiterrorismo sia stata una misura sproporzionata, tale da compromettere l'integrità stessa dell'ordinamento giuridico.

Il team legale ha evidenziato in aula come, al momento del provvedimento, gli stessi funzionari governativi avessero rilevato che soltanto 3 delle 385 azioni condotte dal gruppo in cinque anni soddisfacevano i criteri legali di terrorismo.

Raza Husain, legale del movimento, ha spiegato ai giudici che il divieto ha spazzato via la presenza di Palestine Action. Equiparare l'associazione a organizzazioni come Al-Qaeda ha portato all'arresto di migliaia di cittadini per aver manifestato vicinanza a un gruppo le cui iniziative, in larga parte, "non costituivano nemmeno reato".

In virtù di questo provvedimento, far parte del gruppo, manifestare supporto o indossare capi d'abbigliamento che ne richiamino i simboli costituisce un reato punibile con pene fino a 14 anni di carcere. L'associazione per i diritti civili Defend Our Juries ha conteggiato oltre 4.000 arresti sul territorio britannico legati al sostegno a Palestine Action fino al 1° novembre. Un dato emblematico, se si considera che tra l'11 settembre 2001 e il 31 marzo 2025 gli arresti complessivi per reati di terrorismo in Gran Bretagna sono stati 5.734.

Husain ha inoltre richiamato in aula l'esempio delle suffragette e di altri movimenti storici, sottolineando come "abbiano impiegato tattiche analoghe o persino più drastiche rispetto a Palestine Action", ricordando la campagna di attentati condotta per il voto alle donne nei primi del Novecento. A giugno, la Corte d'Appello ha respinto questo accostamento, ribaltando una pronuncia dell'Alta Corte emessa a febbraio che giudicava il divieto illegittimo e lesivo della libertà d'espressione e di associazione.

Il bando è stato disposto dal governo di Londra nel giugno 2025, tre giorni dopo che alcuni attivisti avevano imbrattato di vernice rossa dei velivoli militari nella base aerea di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Ammori ha già annunciato l'intenzione di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo qualora la Corte Suprema dovesse confermare la misura.

Fondata nel 2020 come rete d'azione diretta, Palestine Action mira a bloccare il coinvolgimento internazionale nelle operazioni militari e nelle politiche d'apartheid condotte da Israele a Gaza e in tutta la Palestina. Negli anni, i suoi militanti hanno occupato e danneggiato diversi stabilimenti di Elbit Systems, la principale azienda bellica israeliana, fornitrice di droni, munizioni e sistemi di sorveglianza impiegati nel conflitto a Gaza. Classificando queste mobilitazioni come atti terroristici, lo Stato britannico ha scelto di blindare l'industria della difesa israeliana e di perseguire penalmente la solidarietà verso la causa palestinese.

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