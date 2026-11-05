Paraguay, il crac bancario diventa un caso politico: nel mirino il presidente Peña

Il presidente del Banco Centrale del Paraguay, Carlos Carvallo, si è dimesso dopo che il capo dello Stato, Santiago Peña, gli aveva chiesto pubblicamente di lasciare l'incarico in seguito alla crisi di liquidità di Ueno Bank. L'istituto centrale ha avviato la procedura di risoluzione della banca, dopo aver constatato un indice di solvibilità inferiore alla metà del minimo richiesto. La misura mira a tutelare i depositanti e preservare la stabilità finanziaria, ma la garanzia sui depositi copre soltanto fino a circa 38.250 dollari per cliente.



La crisi ha provocato proteste ad Asunción, con centinaia di risparmiatori e pensionati che chiedono la restituzione integrale dei propri fondi, compresi quelli pubblici e previdenziali depositati nell'istituto. La polizia è intervenuta quando alcuni manifestanti hanno tentato di raggiungere il Congresso. Peña ha annunciato un progetto di legge per autorizzare il rimborso immediato dei risparmiatori e la restituzione delle risorse pubbliche.



Intanto, l'opposizione parlamentare prepara una richiesta di impeachment contro il presidente e il vicepresidente Pedro Alliana, accusandoli di arricchimento illecito.



Al centro delle polemiche anche un'inchiesta giornalistica secondo cui Ueno Holding, società legata alla banca, avrebbe versato circa 5 milioni di dollari a un'impresa della quale Peña risultava azionista fino allo scorso marzo.



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