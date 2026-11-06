Paraguay: una senatrice spiega a RT cosa accadrà ai risparmi bloccati dei clienti della banca fallita

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Lo scandalo finanziario in Paraguay, che ha lasciato tre milioni di clienti della banca Ueno senza accesso ai propri risparmi, sarà gestito attraverso un fondo di garanzia previsto dalla legge; lo ha dichiarato la senatrice Esperanza Martínez.

In un'intervista a RT, la senatrice ha spiegato che "tutte le banche versano contributi costanti in una sorta di conto di protezione destinato a situazioni di questo tipo, ovvero a potenziali imprevisti".

Martínez ha precisato che, a 15 giorni dall'avvio della "procedura di risoluzione" della banca, i piccoli depositanti potranno prelevare una somma pari a 75 salari minimi, che attualmente corrispondono a 3.044.000 guaraní al mese (circa 495 dollari statunitensi).

La senatrice ha tuttavia fatto notare che è già stato presentato un disegno di legge per modificare la normativa, in modo che la misura di emergenza "venga attivata immediatamente". Il piano prevede che i soggetti interessati possano accedere, entro 24 ore, a una somma pari fino a 40 volte il salario minimo, con un importo complessivo che potrà arrivare fino a 75 volte il salario minimo.

"I debiti attualmente scaduti verranno saldati e il saldo rimanente sarà reso disponibile agli interessati in quanto lavoratori autonomi", ha aggiunto. Martínez ha precisato che si tratta, al momento, degli utenti "più colpiti" dal blocco dei propri fondi.

Circa 48 ore dopo l'intervento e lo scioglimento di Ueno, ha osservato che si è trattato di "un imponente meccanismo di frode su larga scala, che ha coinvolto il Presidente della Repubblica e la sua cerchia economica più ristretta, attraverso la creazione di una 'holding' che raggruppava diverse società".

???????? Santiago Peña estuvo en el poder poco más de tres años de los cinco que debía cumplir Llegó a la jefatura de Estado prometiendo la prosperidad de Paraguay, pero rodeado de cuestionamientos sobre el incremento de su propio patrimonio. Repasamos su trayectoria política. https://t.co/NIDuF76jcM — LOS VIDEOS DE ERRETE (@videoserrete) November 5, 2026

"Nel 2023, Ueno era un'istituzione finanziaria praticamente sconosciuta sul mercato; tuttavia, in seguito all'insediamento di Santiago Peña - divenuto azionista della holding Ueno - la banca ha iniziato a beneficiare di una serie di vantaggi preferenziali. Ciò ne ha consentito una crescita esponenziale in meno di tre anni, portandola oggi a occupare una posizione dominante sul mercato", ha affermato.

Sulla stessa linea, Martínez ha indicato che Peña "ha avviato l'iter di leggi e regolamenti all'interno delle istituzioni statali per agevolare tutto ciò". La senatrice ha descritto la vicenda come uno schema Ponzi: "Hanno creato oltre 50 società fittizie che, attraverso un meccanismo di 'giro' [finanziamento circolare], avrebbero fornito il necessario sostegno finanziario".

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