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Patrimonio dell'Umanità sotto attacco: l'Iran accusa USA e Israele per la distruzione di 149 monumenti

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Patrimonio dell'Umanità sotto attacco: l'Iran accusa USA e Israele per la distruzione di 149 monumenti

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L'Iran sostiene che gli attacchi terroristici statunitensi e israeliani abbiano finora danneggiato 149 monumenti storici e culturali in 20 province.

Tra i siti danneggiati figurano cinque siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità, sette strutture storiche e 54 musei, ha dichiarato giovedì il Ministero iraniano del Patrimonio Culturale, del Turismo e dell'Artigianato.

Le valutazioni più recenti mostrano che le province di Teheran, Isfahan e Kurdistan hanno registrato il maggior numero di monumenti storici danneggiati, rispettivamente con 70, 27 e 13 monumenti.

Khuzestan, Kermanshah, Lorestan e Qom furono le altre province che subirono i danni maggiori a seguito dell'attacco, con rispettivamente 12, 5, 4 e 3 monumenti distrutti.

L'aggressione israelo-americana contro l'Iran, senza alcuna provocazione, è iniziata il 28 febbraio con attacchi aerei che hanno ucciso alti funzionari e comandanti iraniani e hanno preso di mira infrastrutture civili, zone residenziali, istituti scolastici e siti storici e culturali.

Le forze armate iraniane hanno lanciato 100 ondate di attacchi di rappresaglia andati a buon fine contro obiettivi sensibili e strategici statunitensi e israeliani in tutta la regione.

L'ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato mercoledì che gli attacchi statunitensi e israeliani contro le infrastrutture civili di comunicazione e spaziali del paese durante la guerra imposta costituiscono "atti di terrorismo di Stato".

In lettere indirizzate al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio di sicurezza, Amir Said Iravani ha affermato che i regimi aggressori hanno deliberatamente preso di mira i centri civili, medici, sanitari e scientifici dell'Iran.

Ha citato i centri spaziali universitari, l'Istituto di ricerca spaziale, l'Istituto di ricerca sui sistemi satellitari, l'Istituto di ricerca sui trasporti spaziali avanzati e l'Istituto di ricerca sulla propulsione spaziale, nonché il Centro spaziale Mahdasht, oltre ai team di controllo a terra dei satelliti presso l'Osservatorio Jayam e alle 30 stazioni di trasmissione terrestri dell'Organizzazione radiotelevisiva della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB).

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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