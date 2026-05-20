Patto Xi-Putin alla Grande Sala del Popolo: il piano per un nuovo ordine mondiale

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Durante il vertice bilaterale a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Vladimir Putin hanno tracciato la rotta per il futuro della cooperazione tra le due superpotenze. Xi Jinping ha evidenziato come l'eccellente livello raggiunto nelle relazioni bilaterali sia il frutto diretto di una profonda fiducia politica e di un coordinamento strategico impeccabile. Nonostante le forti tensioni geopolitiche globali, Pechino e Mosca hanno saputo mantenere la stabilità, promuovendo una visione di giustizia internazionale e lavorando alla costruzione di una comunità globale dal futuro condiviso.

Contro l'egemonia: "Pace e sviluppo sono la volontà dei popoli"

Di fronte a uno scenario globale descritto come complesso e instabile, Xi ha rimarcato che il desiderio di pace e cooperazione resta la priorità assoluta per i cittadini di entrambe le nazioni, ponendosi in netto contrasto con le spinte egemoniche esterne. In quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Cina e Russia hanno il dovere di guardare al futuro con una visione strategica lungimirante, promuovendo il rinnovamento interno attraverso una partnership di altissimo livello e guidando il mondo verso un sistema di governance più equo.

Il rischio del ritorno alla "legge della giungla"

Il leader cinese ha lanciato un monito solenne: con i rapidi mutamenti geopolitici in corso, il mondo rischia seriamente di regredire alla "legge della giungla". In questa cornice di incertezza, il Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione siglato tra Cina e Russia assume un valore scientifico, pratico e progressista ancora più cruciale per arginare le derive unilaterali.

Focus Medio Oriente: "Inaccettabile riprendere la guerra"

Un passaggio fondamentale del colloquio è stato dedicato al Medio Oriente, definito da Xi in una fase critica di transizione tra il conflitto e la pace. Il presidente cinese ha ribadito con forza l'urgenza di uno stop definitivo alle armi, dichiarando che "riprendere la guerra è inaccettabile" e che il dialogo resta l'unica via percorribile. Una rapida stabilizzazione della regione non è solo una necessità umanitaria, ma una priorità economica globale per proteggere i mercati energetici, il commercio internazionale e la sicurezza delle catene di approvvigionamento.

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