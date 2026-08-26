Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Cosa succede quando il ghiaccio si trasforma in tecnologia? A Beijing, il “Nastro di Ghiaccio” non è più solo una pista di pattinaggio: è il teatro dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi. 666 squadre, 2.056 robot, 16 paesi. Numeri da record per una competizione che sembra uscita dalla fantascienza, ma che ha un obiettivo molto concreto.

In questo video vi portiamo dietro le quinte di un evento che non è solo spettacolo. Qui le gare - dal salto in lungo al tiro alla fune, dal ping pong al sollevamento pesi - diventano banco di prova per tecnologie all’avanguardia. Ogni caduta insegna, ogni centimetro in più spinge gli ingegneri a migliorare motori, sensori e algoritmi. Ma c’è di più: quest’anno l’accento è sull’utilità. I robot escono dagli stadi e entrano in hotel, biblioteche, sedi di emergenza, per montare, pulire, salvare. Dal telecomando all’autonomia, il passo è decisivo.

I Giochi sono anche il salotto di un intero ecosistema: università, aziende, investitori e fornitori si incontrano per scambiare idee e attrarre talenti. E la partecipazione internazionale - con Italia, Stati Uniti, Germania, Giappone e persino una squadra nazionale brasiliana - dimostra che non è una faccenda solo cinese. Anzi, come sottolinea il presidente della Confederazione della RoboCup Asia-Pacifico, molti paesi acquistano robot cinesi per svilupparli ulteriormente, creando un nuovo ecosistema globale.

Durante la cerimonia di inaugurazione quando “Tiangong Ultra” batte il record di Bolt nei 100 metri, non è solo un primato tecnico: è il segnale che i robot umanoidi stanno passando dal “muoversi” al “fare”. Beijing lancia un messaggio chiaro: il futuro si costruisce insieme, in un'era di collaborazione tra uomo e macchina.

Non perdere questo viaggio nel mondo dei robot che stanno già cambiando il nostro domani. Guarda il video e scopri perché questi Giochi sono molto più di una gara.