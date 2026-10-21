Pechino: Il principio di “una sola Cina” è un consenso universale della comunità internazionale

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La Cina apprezza il fatto che le organizzazioni internazionali competenti gestiscano le questioni relative a Taiwan in conformità con il principio di “una sola Cina”. Lo ha affermato mercoledì Zhang Han, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, durante una conferenza stampa riportata oggi dal Global Times. Zhang ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda sul fatto che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) abbia classificato la regione di Taiwan come provincia della Cina nelle sue ultime previsioni economiche, il che ha suscitato una protesta da parte delle autorità taiwanesi competenti in materia di «affari esteri», che hanno invitato il FMI a mantenere una posizione neutrale.

«Taiwan fa parte della Cina, e il principio di “una sola Cina” è una norma fondamentale che regola le relazioni internazionali e rappresenta un consenso universale della comunità internazionale. Le autorità del Partito Democratico Progressista aderiscono ostinatamente alla loro posizione separatista a favore dell’“indipendenza di Taiwan” e rifiutano di riconoscere il principio di “una sola Cina”, il che non farà altro che procurare loro umiliazione», ha affermato Zhang.