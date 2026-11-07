Pechino prepara il XXI Congresso del PCC: al centro modernizzazione socialista e leadership politica

Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha avviato il processo di elezione dei delegati che parteciperanno al suo XXI Congresso nazionale, previsto a Pechino nella seconda metà del 2027. Un appuntamento di particolare rilevanza politica per il Paese, chiamato a definire la nuova composizione del Comitato Centrale del Partito e della Commissione centrale per l'ispezione disciplinare. Saranno 2.360 i delegati da eleggere, in rappresentanza di oltre 101 milioni di iscritti e più di 5,4 milioni di organizzazioni di partito. Il Congresso si svolgerà in una fase cruciale del percorso di modernizzazione socialista della Cina, mentre Pechino lavora al raggiungimento del Secondo Obiettivo del Centenario.



La procedura di selezione, secondo quanto illustrato dal Dipartimento organizzativo del Comitato centrale, sarà improntata al rafforzamento della leadership complessiva del PCC e alla centralità della direzione unitaria del Comitato centrale. Il segretario generale Xi Jinping ha seguito direttamente i preparativi, presiedendo riunioni degli organismi dirigenti nelle quali sono state definite le disposizioni elettorali. Particolare attenzione sarà riservata alla posizione politica dei candidati, alla loro integrità morale e alla capacità di attuare le direttive del Partito.



La composizione della delegazione dovrà inoltre riflettere la pluralità dei settori della società cinese: economia, ricerca scientifica, difesa, istruzione, cultura, sanità, giustizia e amministrazione sociale. Un elemento centrale riguarda la rappresentanza dei lavoratori di prima linea, che dovranno costituire almeno un terzo dei delegati provenienti dalle regioni provinciali, dalle istituzioni finanziarie centrali e dalle imprese statali centrali con sede a Pechino. Per i dipartimenti centrali del Partito e dello Stato la quota indicativa sarà invece almeno del 15%. Saranno inoltre valorizzati lavoratori delle nuove forme di occupazione, donne, minoranze etniche, agricoltori e professionisti. Il processo elettorale si articolerà in cinque fasi, dalla presentazione delle candidature alla votazione formale, con un numero di candidati superiore di oltre il 15% rispetto ai seggi disponibili.



Sono previste verifiche sui requisiti dei delegati e rigorose misure contro compravendita dei voti e altre irregolarità. Il percorso verso il XXI Congresso rappresenta dunque un passaggio importante nella preparazione della prossima fase politica cinese, con l'obiettivo di consolidare l'organizzazione del Partito e la sua capacità di guidare le trasformazioni economiche e sociali del Paese.



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