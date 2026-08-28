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Pechino risponde alle minacce USA alle banche cinesi per i legami con l’Iran

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Pechino risponde alle minacce USA alle banche cinesi per i legami con l’Iran

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L’opposizione della Cina alle sanzioni unilaterali illegali è coerente e inequivocabile: il ministro degli Esteri cinese prende nuovamente posizione sulla possibile imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti alle banche cinesi per i legami con l’Iran.

In risposta alle notizie riportate dai media secondo cui giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe suggerito che Washington potrebbe imporre sanzioni alle banche cinesi che intrattengono rapporti commerciali con l’Iran, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato venerdì durante una conferenza stampa che, per quanto riguarda la situazione in Iran, la Cina ha sempre sostenuto che il dialogo e i negoziati siano l’unico modo per risolvere la questione e che l’opposizione della Cina alle sanzioni unilaterali illegali è coerente e inequivocabile.

 

Fonte: https://www.globaltimes.cn/page/202608/1369267.shtml

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