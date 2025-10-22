Pedro entra nei dettagli del Golpe mascherato da “lotta alla droga” in America Latina

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciato attraverso il suo account X quella che ha definito una "politica fallimentare" nella cosiddetta guerra alla droga promossa dagli Stati Uniti in America Latina, affermando che ha causato migliaia di morti e la devastazione di territori senza ridurre il consumo di sostanze stupefacenti.

Secondo Petro, le misure avviate dall'ex presidente Richard Nixon negli anni '70 e proseguite dai successivi governi statunitensi "non hanno ridotto in alcun modo il consumo di droga nella società statunitense o europea", ma hanno invece portato a "un consumo peggiore e più letale: il fentanil".

Il presidente colombiano ha deplorato come questa strategia "abbia lasciato gli eserciti, le forze di polizia e i governi dell'America Latina sotto il controllo dei governi degli Stati Uniti", aggiungendo che "più di un milione di latinoamericani sono stati uccisi" nel quadro di quella che Washington definisce "proibizione del consumo e della produzione di droga".

Petro ha fornito ulteriori dettagli sulle recenti operazioni statunitensi, affermando che nelle ultime settimane Washington ha ucciso 27 persone, "tutte povere", nella sua presunta lotta contro la droga, riferendosi all'uccisione di barcaioli caraibici da parte delle forze statunitensi.

Il leader colombiano ha inoltre sostenuto che questa agenda ha portato a una minaccia di invasione militare della Colombia e del Venezuela, e che ora si prepara a sanzionarlo personalmente come se fosse un "capo del narcotraffico". A tal proposito, ha assicurato di possedere una casa che non ha ancora finito di pagare e che "vale meno della metà di un salotto" di un appartamento del presidente statunitense Donald Trump.

"Al presidente Trump non piace che siamo fuori controllo e qui devo informare il mio popolo e il mondo perché mi sono messo fuori controllo, perché vogliono un colpo di Stato contro di me e perché il senatore Bernie Moreno vuole la violenza contro la Colombia da parte del governo degli Stati Uniti", ha rivelato Petro.

Le dichiarazioni giungono in un momento di tensioni senza precedenti tra Washington e Bogotà, un tempo considerato alleato fedele degli Stati Uniti al di fuori della NATO nell'era pre-Petro. La crisi diplomatica si è acuita dopo lo schieramento di forze statunitensi nei Caraibi e gli attacchi contro presunti narco-pattugliatori che, secondo Trump, dimostrerebbero la connive